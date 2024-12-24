Трамп вновь поднял тему покупки Гренландии, назвав остров стратегически важным для США. Однако власти Гренландии и Дании отвергли возможность сделки, заявив о приверженности суверенитету.

Новоизбранный президент США заявил, что остров крайне важен для национальной безопасности страны. Но в Дании и Гренландии отреагировали жестко: продажа не обсуждается.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ясно дал понять: никакой сделки быть не может. Автономия, хоть и в составе Дании, намерена отстаивать свою свободу. «Гренландия наша. Мы не продаемся и продаваться не будем», — отметил он, комментируя слова Трампа. Борьба за суверенитет — приоритет жителей острова.

Трамп уверен, что Гренландия — это ключ к безопасности США в Арктике. Еще в 2019 году он предлагал купить остров. Тогда эту идею премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала абсурдной. Спор даже сорвал намеченные переговоры между странами.

Бывший советник Белого дома Александр Грэй в своей статье для The Wall Street Journal назвал возможную покупку Гренландии блестящим стратегическим ходом. Он выделил три причины:

Малонаселенность, из-за которой остров трудно защищать. Риски усиления влияния России и Китая в Арктике. Богатейшие природные ресурсы — золото, нефть, уран.

Грэй предложил компромиссный вариант: США могли бы поддерживать Гренландию финансово и военно, но без посягательств на суверенитет. Такой формат уже применяют в Тихом океане.