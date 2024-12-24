Несколько стран предложили свои территории для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Кремль изучает инициативы, но пока подчёркивает, что предпосылок для переговоров нет.

Несколько стран изъявили готовность предоставить свои территории для возможной встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Какие именно государства предложили свои услуги, он предпочёл не уточнять. Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что пока для такой встречи нет реальных оснований.

По словам Юрия Ушакова, несколько стран уже направили свои предложения. Однако детали этих инициатив пока не раскрываются. Как пояснил Ушаков, подобные запросы поступали и ранее, но конкретика остаётся за кулисами дипломатии.

19 декабря Владимир Путин, отвечая на вопрос во время прямой линии, подтвердил свою готовность встретиться с Трампом в любой удобный момент. Однако американский журналист предположил, что такая встреча станет реальностью только в случае ослабления России.

На это президент России отреагировал твёрдо. Он заявил, что страна укрепила свои позиции и действует исключительно в своих национальных интересах. Путин подчеркнул, что внешнее давление не будет определять российские решения.

Кроме того, глава государства подтвердил готовность искать компромиссы по Украине. По его словам, для урегулирования конфликта важны диалог и дипломатия.

В свою очередь Дональд Трамп выразил готовность к встрече. Он видит в переговорах ключ к урегулированию ситуации на Украине. Перед этим Трамп уже провёл встречи с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.