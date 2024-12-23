Роскосмос провёл корректировку орбиты Международной космической станции (МКС) в подготовке к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-27», который состоится весной 2025 года. Манёвр был выполнен с использованием двигателей грузового корабля «Прогресс МС-28», благодаря чему средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 километра.

Роскосмос провёл очередной «танец с орбитами» — Международная космическая станция (МКС) немного приподнялась в небе, готовясь к важному событию: запуску пилотируемого корабля «Союз МС-27». Этой весной 2025 года миссия обещает стать главным космическим событием сезона.

Запуск «Союза МС-27» намечен на весну 2025-го, а вот «Союз МС-26», отработавший своё с осени 2024 года, отправится обратно на Землю. Напомним, именно он доставил на борт МКС команду: российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и американского астронавта Дональда Петтита.

После манёвра орбита МКС выросла на 2,3 километра, теперь её средняя высота составляет 416,43 километра. Всё это стало возможным благодаря «Прогрессу МС-28», который аккуратно и точно «подтянул» станцию.