Роскосмос провёл очередной «танец с орбитами» — Международная космическая станция (МКС) немного приподнялась в небе, готовясь к важному событию: запуску пилотируемого корабля «Союз МС-27». Этой весной 2025 года миссия обещает стать главным космическим событием сезона.
Запуск «Союза МС-27» намечен на весну 2025-го, а вот «Союз МС-26», отработавший своё с осени 2024 года, отправится обратно на Землю. Напомним, именно он доставил на борт МКС команду: российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и американского астронавта Дональда Петтита.
После манёвра орбита МКС выросла на 2,3 километра, теперь её средняя высота составляет 416,43 километра. Всё это стало возможным благодаря «Прогрессу МС-28», который аккуратно и точно «подтянул» станцию.