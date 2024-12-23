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dayX
Разработан российский автопилот для SJ-100
После ухода крупных зарубежных производителей, таких как французская Safran, российские компании наладили ремонт и производство комплектующих для Superjet 100. За год количество ремонтируемых внутри страны запчастей выросло в пять раз. Разработан первый российский автопилот для SJ-100, а к 2026 году планируется создать полностью отечественный самолёт.

В 2022 году уход таких крупных зарубежных производителей авиакомпонентов, как французская Safran, стал для эксплуатации самолётов Superjet 100 настоящей проверкой на прочность. Российские авиастроители не растерялись и наладили ремонт, замену и производство комплектующих здесь.

Согласно данным Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), с февраля 2022 года количество запчастей, которые теперь ремонтируют внутри страны, увеличилось более чем в пять раз — аж до 311 наименований. Это стало возможно благодаря тому, что начали разрабатывать отечественные аналоги. Например, уже сделали девять своих компонентов, а к 2026 году их обещают довести до 59. Среди ключевых разработок — российский автопилот для SJ-100.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха на встрече в Росавиации обсудил с операторами Superjet 100 планы на ближайшее будущее. Задачи ясны: нарастить производство и наладить ремонт комплектующих. В процессе общения компании дали свои предложения, которые помогут скорректировать планы до конца года. Цель проста — обеспечить бесперебойную работу самолётов.

#россия #авиа #ssj
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