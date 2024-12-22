Акционеры Intel подали иск против руководства компании, обвиняя его в манипуляциях с финансовыми данными подразделения Intel Foundry Services. По мнению истцов, Intel намеренно искажала показатели выручки, скрывая убытки на 7 миллиардов долларов.

Intel, и так переживающая не лучшие времена, снова оказалась под огнем. Акционеры компании решили подать в суд, заявляя, что руководство намеренно приукрашивало финансовые показатели ключевых подразделений.

Истцом выступила LR Trust — одна из акционерных компаний Intel. Основные претензии касаются подразделения Intel Foundry Services (IFS), занимающегося производством полупроводников. LR Trust утверждает, что Intel предоставляла недостоверные данные о выручке IFS, чтобы привлечь дополнительные инвестиции от акционеров.

Ответчиками названы бывший генеральный директор Пэт Гелсингер и финансовый директор Дэвид Цинснер. LR Trust требует возмещения убытков на сумму 207 миллионов долларов — якобы столько составила зарплата Гелсингера за три года с 2021 по 2023 годы.

Истцы утверждают, что в 2023 году IFS потеряло 7 миллиардов долларов. Но, по их словам, Intel якобы замаскировала эту информацию в отчётах или подала её в искажённом виде. Это, по мнению LR Trust, могло серьёзно повлиять на решения акционеров о вложениях.