ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, несмотря на ожидания повышения. Решение объясняется мерами по снижению инфляции, которая в 2024 году превысила прогнозы.

Банк России удивил многих аналитиков, решив оставить ключевую ставку на уровне 21%. Такой поворот не совпал с ожиданиями, ведь большинство прогнозов предрекали повышение до 23% и выше. Центробанк пояснил, что условия для замедления инфляции уже сложились.

20 декабря Совет директоров ЦБ постановил не менять ключевую ставку. В официальном заявлении отметили, что ужесточение денежно-кредитной политики в последние месяцы оказалось более значительным, чем ожидалось.

По мнению регулятора, рост ставок для заемщиков и снижение активности в кредитовании создают базу для снижения инфляции. Хотя цены продолжают расти, а потребление остается на высоком уровне, предпринимаемые меры должны приблизить инфляцию к цели.

Большинство экспертов полагали, что ставка вырастет. По консенсус-прогнозу РБК, 23 из 30 аналитиков ожидали повышения до 23%. Некоторые даже предполагали более жесткие шаги. Но нашлись и те, кто предвидел сохранение ставки.

В 2024 году инфляция превысила прогноз ЦБ (8–8,5%). Согласно данным Росстата, в ноябре месячная инфляция составила 1,43%, а годовая — 8,88%. К середине декабря годовая инфляция подросла до 9,5%, а с начала года достигла 9,14%. Минэкономразвития подтверждает: рост цен на лицо.

Президент Владимир Путин назвал рост инфляции тревожным звоночком. Во время «Прямой линии» он подчеркнул, что экономика перегрета, а рост цен необходимо замедлить. Однако отметил и позитив — реальные зарплаты выросли на 9%.

В декабре 2024 года инфляционные ожидания среди граждан подскочили до 13,9%, что стало максимумом с конца 2023 года. Наблюдаемая инфляция тоже выросла: с 15,3% в ноябре до 15,9%. Ухудшились и настроения в бизнесе — индекс ценовых ожиданий предприятий поднялся с 26 до 28,4 пункта.