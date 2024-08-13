Погружение в потусторонний мир продолжается: свежие кадры из сиквела «Битлджус Битлджус».

В издании Total Film появились свежие кадры из долгожданного сиквела "Битлджус Битлджус" — продолжения культовой ленты 1988 года. На этих изображениях запечатлены Майкл Китон в роли эксцентричного Битлджуса, Вайнона Райдер, снова исполняющая роль Лидии, и Дженна Ортега, играющая её дочь. Особенно выделяется кадр, где присутствует сам режиссёр Тим Бертон, что ещё больше подогревает интерес к проекту.

реклама

Сюжет фильма развивается спустя почти 40 лет после событий оригинала. В центре истории — семья Дитц, которая, пережив трагедию, возвращается в старый дом в Уинтер-Ривере. Здесь дочь Лидии случайно открывает проход в потусторонний мир, вызывая появление Битлджуса и череду новых приключений.

Выход фильма запланирован на 6 сентября 2024 года.







