Украинские военные продолжают оборону в Часовом Яре и Торецке, несмотря на усиление атак со стороны российских сил и переброску части войск в Курскую область.

Военные силы Украины были перенаправлены с позиций в Часовом Яре и Торецке для участия в операции на территории Курской области, поскольку эти населённые пункты могут стать целью захвата. Министерство обороны России информировало о нарастании атак в Донбассе, в то время как украинские солдаты утверждают, что обстрелы Часового Яра и Торецка продолжаются в прежнем объёме.

Согласно данным Financial Times, в операции в Курской области задействованы не менее шести украинских бригад. Некоторые военнослужащие подтвердили, что их переводят с позиций в Торецке, Часовом Яре и Нью-Йорке (ДНР). Бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады были направлены из Харьковской области в Сумскую.

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Украинские военные выражают обеспокоенность по поводу успешности операции в Курской области и трудностей, связанных с удержанием оставшихся позиций. Один из солдат по имени Денис сообщил, что российские войска хорошо осведомлены о действиях украинских сил и предсказал скорую сдачу Нью-Йорка российскими войсками, а также угрожающий статус для Часового Яра и Торецка.

12 августа Министерство обороны России объявило о значительных достижениях в Донбассе, включая взятие под контроль нескольких населённых пунктов.