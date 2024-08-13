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damir1240
Disney представила анонс киноверсии мультфильма «Лило и Стич»
Студия Disney готовит к выпуску киноверсию любимого мультфильма «Лило и Стич», погружая зрителей в трогательную историю дружбы гавайской девочки и инопланетного монстра.

На ежегодном конвенте D23, который прошел в Анахайме, студия Disney представила публике долгожданный анонс киноверсии культового мультфильма «Лило и Стич». Этот ремейк обещает стать одним из главных событий лета 2025 года, когда он появится на больших экранах.

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Сюжет новой версии фильма сосредоточится на трогательной истории о том, как маленькая девочка по имени Лило, живущая на Гавайях, встречает инопланетное существо по имени Стич. Стич — это генетически модифицированный монстр, который сбегает из заточения и оказывается на Земле. Несмотря на его изначально разрушительную природу, Лило находит в Стиче друга и семью, помогая ему обрести новую жизнь и понять ценность человеческих связей.

Оригинальный мультфильм, который вышел на экраны в 2002 году, стал любимым многими зрителями по всему миру благодаря своей уникальной смеси юмора, драмы и теплоты. Режиссером ремейка стал Дин Флейшер-Кэмп, известный по своей работе над фильмом «Марсель, ракушка в ботинках», что внушает надежду на сохранение оригинального духа картины при ее обновлении для нового поколения зрителей.

Актерский состав ремейка также впечатляет: в нем задействованы такие звезды, как Зак Галифианакис, Билли Магнуссен, Кортни Б. Вэнс и Крис Сандерс, который снова подарит голос Стичу. Кроме того, на роль Лило была выбрана Майя Кеалоха, а Сидни Агудонг исполнит роль Нани, старшей сестры Лило.

Проект ремейка был впервые анонсирован в 2020 году, но его производство столкнулось с рядом задержек, из-за которых дата выхода фильма несколько раз переносилась. Тем не менее, ожидание, похоже, того стоит, и поклонники оригинальной истории уже с нетерпением ждут возможности увидеть, как их любимые герои оживут на экране в новом формате.


#кино #disney #голливуд #мультфильм #актёры #большой экран #звёзды большого экрана #лило и стич
Источник: vk.com
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