Из-за резкого замедления работы YouTube пользователи массово расторгают договоры с региональными провайдерами. Операторы связи ищут объяснения и требуют от властей разъяснений, но пока остаются в сложной ситуации, не понимая, как сохранить абонентскую базу.

Многие региональные операторы связи России столкнулись с массовыми отказами от услуг со стороны клиентов из-за проблем с доступом к YouTube, сообщило издание «Коммерсантъ». Ассоциации «Ростелесеть» и АМОР (Ассоциация малых операторов связи) направили запросы в Министерство цифрового развития и Роскомнадзор, с просьбой прояснить причины ухудшения качества работы видеосервиса.

Сообщается, что более 200 операторов, входящих в «Ростелесеть», зафиксировали заметный рост жалоб от пользователей на замедление доступа к YouTube через их сети. Олег Грищенко, президент ассоциации, подчеркнул, что около сотни операторов столкнулись с ситуацией, когда клиенты обвиняют их в проблемах с воспроизведением видео, хотя мобильный интернет функционирует без сбоев. Это привело к увеличению числа расторжений договоров с провайдерами.

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Не осталась в стороне и АМОР, которая объединяет более 120 операторов. Глава организации Дмитрий Галушко сообщил, что за последние две недели количество отказов от услуг превысило тысячу из-за тех же проблем с YouTube. По его словам, замедление работы видеохостинга носит хаотичный характер, затрагивая разные регионы.

Ассоциации обратились к властям с просьбой объяснить причины происходящего и помочь в устранении проблем с доступом. Операторы не могут дать точных объяснений своим абонентам из-за отсутствия официальных заявлений.

Ситуация усугубляется тем, что Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информационной политике, заявил о снижении скорости YouTube на 70% с 4 августа. Это связано с тем, что администрация ресурса не обслуживает свои серверы в России, что привело к сбоям, зафиксированным 8 августа, когда более 32 000 пользователей сообщили о трудностях с доступом.