Для разграничения между i7 и i9 линейки Rocket Lake будут применяться режимы Gear 1 и Gear 2.
Внимательные пользователи Reddit подметили интересную особенность готовящихся к выходу (но, как ни странно, уже несколько недель продающихся) настольных процессоров Core 11-го поколения компании Intel.
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На утёкших вчера слайдах указывается, что только у Core i9-11900K и Core i9-11900KF в режиме "из коробки" контроллер памяти с памятью DDR4-3200 будет работать в полноценном режиме Gear 1. У всех остальных процессоров линейки, начиная от Core i5-11400 и заканчивая Core i7-11700K контроллер памяти с DDR4-3200 будет работать на половинной частоте, Gear 2. Результаты работы в таком режиме, судя по результатам предрелизных тестов, самые печальные: задержки памяти под 60нс и зачастую проигрыш в играх тому же Core i7-10700K.
Остаётся только надеяться, что для покупателей, которым не трудно зайти в UEFI материнской платы и вручную переключить режим ничего не поменяется, и переплачивать за Core i9-11900K просто так не придётся.
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