Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Внимательные пользователи Reddit подметили интересную особенность готовящихся к выходу (но, как ни странно, уже несколько недель продающихся) настольных процессоров Core 11-го поколения компании Intel.

реклама

На утёкших вчера слайдах указывается, что только у Core i9-11900K и Core i9-11900KF в режиме "из коробки" контроллер памяти с памятью DDR4-3200 будет работать в полноценном режиме Gear 1. У всех остальных процессоров линейки, начиная от Core i5-11400 и заканчивая Core i7-11700K контроллер памяти с DDR4-3200 будет работать на половинной частоте, Gear 2. Результаты работы в таком режиме, судя по результатам предрелизных тестов, самые печальные: задержки памяти под 60нс и зачастую проигрыш в играх тому же Core i7-10700K.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Остаётся только надеяться, что для покупателей, которым не трудно зайти в UEFI материнской платы и вручную переключить режим ничего не поменяется, и переплачивать за Core i9-11900K просто так не придётся.