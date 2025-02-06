Студия Mundfish представила уникальный ПК, оформленный в стиле ремшкафа «Элеанора» из Atomic Heart.

Компьютер создан российской компанией MAN-MADE специально для акции «Atomic Heart в Пятёрочке», где выступает в качестве главного приза.





Специалисты MAN-MADE постарались максимально точно воссоздать облик ЭЛЕАНОРЫ. Корпус компьютера выполнен с учётом всех деталей оригинального ремшкафа, включая встроенный функциональный экран и аудиосистему, позволяющую «ЭЛЕАНОРЕ» приветствовать пользователя голосом, как в игре. Кроме того, в конструкцию интегрирован небольшой холодильник для хранения напитков и закусок.

Внутри кастомного корпуса установлены высокопроизводительные компоненты. За обработку данных отвечает процессор Intel Core i7-14700KF, а графическую мощность обеспечивает видеокарта GeForce RTX 4080 SUPER. Система охлаждения реализована на базе двух независимых контуров кастомного водяного охлаждения, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках.

Таким образом, поклонники игры Atomic Heart получили возможность не только насладиться виртуальным миром, но и стать обладателями эксклюзивного ПК, воплощающего один из знаковых элементов игры.