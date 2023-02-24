Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Инженеры создали дрон, умеющий не только летать, но и плавать под водой
Такое устройство будет полезно для исследования неба и морских глубин и точно понравится рыбакам
рекомендации
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

Специалисты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) из компании TJTech представили новое устройство - летающую рыбу, способную не только летать в воздухе, но и погружаться под воду. Новый беспилотник получил название TJ FlyingFish и предназначен для использования в различных сферах, включая океанологию, гидрографию, рыболовство и другие виды деятельности. TJ FlyingFish оборудован специальными гидравлическими приводами, которые позволяют ему легко двигаться под водой, а также вертолётным винтом, который позволяет ему подниматься в воздух и двигаться в нем. Благодаря этому устройству, пользователи могут производить различные виды исследований, включая изучение морских животных и растений, мониторинг водных масс, сбор данных о температуре и составе воды, а также поиск и обнаружение потерпевших кораблей или самолётов.

реклама

TJ FlyingFish имеет компактный размер и может быть легко перенесён на любое расстояние. Его вес составляет всего 1,5 килограмма, что делает его удобным для переноски и использования в любом месте. Кроме того, его дизайн позволяет быстро менять конфигурацию, что делает его ещё более универсальным и приспособленным к любой задаче. Одной из важных особенностей TJ FlyingFish является его способность работать в различных условиях, включая штормовые условия. Это позволяет устройству работать в тех местах, где традиционные средства исследования могут оказаться непригодными.

TJ FlyingFish также оснащён специальной камерой высокого разрешения, которая может снимать изображения как в воздухе, так и под водой. Это делает его полезным для исследования различных аспектов окружающей среды, включая мониторинг природных ресурсов, а также исследование морских животных и растений. Специалисты компании TJTech отмечают, что TJ FlyingFish может быть использован в различных сферах деятельности, включая океанологию, гидрографию, рыболовство и другие виды деятельности. Например, с его помощью можно производить исследования океана, в том числе контролировать уровень загрязнения воды, сбор данных о миграции рыб, а также мониторинг промысловых рыболовных зон.

Технология беспилотных подводных и воздушных аппаратов быстро развивается и становится все более доступной для использования в различных сферах жизни. В то же время, в сфере океанологии и гидрографии не хватает устройств, которые могут совмещать работу в воздухе и в воде. TJ FlyingFish может быть полезен для профессионалов, занимающихся исследованием морских глубин, а также для широкой общественности, которая интересуется окружающей средой и её состоянием. TJTech уже получила несколько предварительных заказов на TJ FlyingFish, и компания ожидает, что устройство станет популярным в ближайшее время. Новый беспилотник представляет собой перспективный инструмент для исследований, который может быть использован в различных областях, и его универсальность и компактность делают его удобным для использования в условиях, когда требуется быстрый и точный сбор данных. Изобретение новых видов беспилотных технологий, способных совмещать работу в воздухе и воде, может привести к большим прорывам в науке и технологиях. Подобные устройства могут быть полезными для профессионалов в различных областях, включая океанологию, гидрографию, экологию и многие другие. Новое устройство TJ FlyingFish может стать одним из наиболее перспективных изобретений в этой области и иметь значительный вклад в развитие науки и технологий в будущем.

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#технологии #наука
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поезд тронулся – Пригожин сообщил о том, что ЧВК «Вагнер» выделили боеприпасы на 10 дней
121
Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой в интересах обеих стран и всего мира
5
Украина уже испробовала поставленные США дальнобойные ракеты GLSDB по целям на Донбассе
37
Минобороны: Украина готовится к вторжению в Приднестровье
8
Евгений Пригожин рассказал о критериях вступления и условиях работы в ЧВК "Вагнер"
5
Пригожин прямо из Бахмута поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества
2
Российская ракета Х-555 превратила украинский энергоблок ТЭЦ в мешанину из стали и бетона
118
Эксперты Military Watch рассказали в какую страну Китай отправит свои двухмоторные истребители L-15
+
CNN: Польский президент Анджей Дуда заявил, что танки Leopard 2 уже готовы к отправке на Украину
2
Финальная версия Baldur’s Gate 3 выйдет 31 августа — в том числе и на PS5
1
Выпуском первой гарнитуры дополненной реальности Apple займётся Luxshare
+
НАСА подтвердило падение 500 кг метеорита в США
+
Столкновение галактик уже началось – когда Млечный путь сольётся с Андромедой
2
Зачем Китай представил свой план урегулирования конфликта на Украине
1
Концерн Калашников раскручивает маховики производства барражирующих боеприпасов "КУБ"
1
Раскрыты основные характеристики смартфонов Samsung Galaxy A54 и Galaxy A34
+
Что подарить мужчине на 23 февраля: топ-10 подарков-гаджетов
8
Учёные NASA вплотную приблизились к ответу на вопрос: «Есть ли жизнь на Марсе»
2
Valve устроила для читеров ловушку и забанила более 40 000 аккаунтов в Dota 2
+
Русский бронированный "шахид-мобиль", созданный на базе МТ-ЛБ разнес вдребезги опорный пункт ВСУ
3

Популярные статьи

Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников
15
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
50
Как защитнику Отечества приобрести Apple iPhone 14 128Gb со скидкой 50%, инструкция
19
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
20
9 способов ускорить ваш старый ПК
59
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Февраль)
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
38
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
48
Субъективное мнение об Atomic Heart
20
Мои итоги на HWBOT в 2022 году
14

Сейчас обсуждают

Kotory
19:39
"Ни одна из которых не длилась более нескольких минут" Че правда? То есть более двух часов работы это "не более нескольких минут"?
НАСА работает над батареей, которая не расплавится на Венере и поможет зонду LLISSE изучать планету
Китя.
19:39
зря у тебя нет моня 4к так бы не писал игра проц шибко не грузит. а вот видео грузит если выставить 4к и макс то будет уже не комфортно играть даже на 3080ti а если выкрутить все 16х лучи врубить на ...
Субъективное мнение об Atomic Heart
Kutuz
19:39
Европа вся лежит под США!!1 Делают, что им скажет сонный Джо, а о своих людях не думают совсем! Тупо марионетки Байдена!
Первые 14 танков Leopard 2 из Польши прибыли на Украину
Иван Горинич
19:38
По ходу это уже не наши проблемы кто, как и когда научит летчиков потенциального противника.
Польша готова обучать пилотов ВСУ управлению истребителями F-16
Тимур Бектасов
19:36
По любому Россия уже не выгребет этой войне.
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Иван Горинич
19:36
Можно конечно долго смеяться, но за год вторая армия мира трижды должна была оседлать Ла-Манш и обратно, но случился Бахмут, пипець 😆😂😆😂😆
Генсек НАТО заявил об истощении запасов доступных к отправке на Украину артиллерийских снарядов
Тимур Бектасов
19:35
По любому Россия уже не выгребет в этой войне.
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Иван Горинич
19:34
Можно конечно долго смеяться, но намедни и Пригожин завизжал примерно об этом, нет снарядов, нас предали и срочно вышел в ГД и СФ РФ с законодательной инициативой внести изменения в Конституцию РФ и н...
Генсек НАТО заявил об истощении запасов доступных к отправке на Украину артиллерийских снарядов
dagnoparte
19:34
лол, не знал что русские уже взяли берлин.
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
terenty79
19:33
Ну продолжат вымаливать переговоры дальше, китайское предложение не сработало, там уже бразильское от Лулы подгоняют. импотенция вызванная многолетним воровством, это уже навсегда, никакого дна для к...
На предложенный Китаем план мирного соглашения между Россией и Украиной отреагировали в ЕС и НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем