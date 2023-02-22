В Китае нарастает дискуссия вокруг использования чат-ботов на базе искусственного интеллекта (AI), которые способны вести разговоры с людьми. В частности, речь идёт о моделировании голосового помощника ChatGPT, разработанной OpenAI, которая может принимать заказы и рекомендовать товары. Однако использование ChatGPT становится причиной озабоченности регуляторов в Китае, которые опасаются, что технология может быть использована для обхода правил цензуры и контроля в интернете. В Китае существуют строгие правила контроля информации, которые могут запретить или ограничить доступ к определённым сайтам, словам или фразам. По мнению некоторых экспертов, использование AI-чат-ботов может обойти эти правила и дать пользователю возможность общаться с запрещёнными и нежелательными сайтами.
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"Китайская правительственная политика по контролю интернета очень жёсткая", - говорит аналитик технологий из Китая. "Они стремятся сохранить свой контроль над информацией и избежать популяризации идеологий, которые они не одобряют. Использование AI-чат-ботов может обойти эти правила и создать серьёзные проблемы для правительства".
Возможность использования AI-чат-ботов для обхода правил цензуры и контроля информации уже вызвала беспокойство среди китайских регуляторов. Некоторые эксперты предлагают ограничить использование этих технологий и разработать специальные инструменты для обнаружения и блокирования таких чат-ботов. Однако, несмотря на беспокойство некоторых китайских регуляторов, AI-чат-боты находят все большее применение в китайском бизнесе. Они могут использоваться для автоматизации сервиса поддержки клиентов, обработки заказов и рекомендации товаров.
"AI-чат-боты становятся все более популярными в Китае", - говорит генеральный директор крупной китайской компании, специализирующейся на разработке искусственного интеллекта.
В свою очередь, некоторые пользователи считают, что использование ИИ-чатботов может существенно повысить эффективность общения в социальных сетях и мессенджерах, ускорить процесс обработки заявок в службах поддержки и даже помочь в обучении иностранным языкам. Тем не менее, многие эксперты и общественные деятели опасаются, что использование ИИ-чатботов может привести к усилению цензуры и контроля со стороны государства. В свете последних событий в Китае, где правительство активно вводит новые законы и нормы, регулирующие использование ИИ-технологий, опасения эти кажутся вполне обоснованными.
Так, например, в начале года была принята новая редакция закона "О защите персональных данных", в которой была прописана возможность использования ИИ для обработки персональных данных граждан. Однако, этот же закон ужесточил ответственность за нарушение правил обработки персональных данных, что может привести к более активному использованию систем цензуры и контроля в интернете. Также стоит отметить, что использование ИИ-чатботов не исключает возможности их злоупотребления со стороны киберпреступников, что может привести к утечке конфиденциальной информации и другим проблемам. Таким образом, использование ИИ-чатботов в Китае и в других странах продолжает вызывать дискуссии и споры, в которых сторонники и противники соревнуются в аргументах. Однако, независимо от того, каким будет исход этой дискуссии, нельзя отрицать, что ИИ-технологии уже сегодня являются неотъемлемой частью нашей жизни и будут продолжать развиваться и улучшаться в будущем.