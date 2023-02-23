Пока результаты получены только на мышках

Учёные сообщили о прорыве в борьбе с болезнью Альцгеймера после того, как исследования на мышах показали, что новый метод, который использует комбинацию лекарств, может привести к замедлению прогрессирования заболевания. Болезнь Альцгеймера является одной из наиболее распространённых форм деменции, которая поражает миллионы людей по всему миру. При этом заболевание наносит серьёзный удар здоровью и качеству жизни пациента, а также его семьи и близких. В прошлом были предприняты множество попыток разработки лекарств, которые могут остановить или замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера, но до сих пор не было достигнуто значительного успеха. Однако, недавние исследования на мышах показали надежду на успех в борьбе с болезнью.

реклама

Исследователи из университета имени Джона Хопкинса в США провели серию экспериментов на мышах, чтобы проверить эффективность комбинации двух лекарств: селективного ингибитора бета-секретазы и гамма-секретазы. Оба этих лекарства уже были использованы отдельно в других исследованиях на болезнь Альцгеймера, но до сих пор никто не пробовал использовать их вместе. В результате исследования учёные обнаружили, что комбинация двух лекарств привела к снижению уровня бета-амилоида, белка, который считается главным виновником развития болезни Альцгеймера. По словам учёных, использование комбинации лекарств привело к замедлению прогрессирования болезни на 50%, что является значительным успехом.

"Мы знали, что ингибиторы бета-секретазы и гамма-секретазы могут оказать благоприятный эффект на болезнь Альцгеймера, но мы не знали, что комбинация этих лекарств может дать такой сильный результат", - говорит один из учёных, участвовавших в исследовании. Учёные отметили, что хотя исследования проводились на мышах, результаты все же являются важным шагом в борьбе с болезнью Альцгеймера. По их мнению, результаты должны стать основой для дальнейших исследований на людях, чтобы убедиться в эффективности метода и разработать соответствующие лекарства для лечения болезни. "Хотя мы знаем, что мыши и люди различаются, результаты этого исследования все же демонстрируют возможность замедления прогрессирования болезни Альцгеймера", - говорит другой ученый, участвовавший в исследовании. "Мы надеемся, что эта работа будет стимулом для дальнейших исследований на людях, чтобы мы могли разработать эффективные методы лечения болезни".

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 50 миллионов человек по всему миру страдают от болезни Альцгеймера и других форм деменции. Кроме того, число больных постоянно растёт, и к 2050 году ожидается, что число людей с деменцией увеличится до 152 миллионов. "Болезнь Альцгеймера является серьёзной угрозой для здоровья и качества жизни миллионов людей по всему миру, и мы должны продолжать работать, чтобы разработать эффективные методы лечения", - говорит представитель Всемирной организации здравоохранения. "Надежда на успех, который даёт новый метод, позволяет нам быть более оптимистичными в борьбе с этой болезнью, и мы надеемся, что дальнейшие исследования позволят нам разработать лекарства, которые могут остановить или замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера".