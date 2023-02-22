Пока неясно, когда состоится первый коммерческий полёт

Японская стартап-компания представила новый проект - воздушный шар, способный достигать высоты 30 км, что в два раза больше, чем максимальная высота, которую может достичь современный коммерческий самолёт. Новый шар будет использоваться для проведения экспериментов в области атмосферных наук и метеорологии, а также для проведения туристических полётов. Стартап под названием "SKYDREAM" объявил о своём новом проекте на международной конференции по космическим наукам в Токио. Глава компании Хироши Сато рассказал, что идея возникла несколько лет назад, когда он увидел трансляцию полёта Ричарда Брэнсона в космос.

реклама

Согласно официальным данным, воздушный шар будет состоять из двух частей - основания и гондолы для пассажиров. Основание будет представлять собой кольцевую платформу диаметром около 30 метров, которая будет заполняться гелием. Гондола будет расположена в центре основания и будет оснащена всем необходимым для комфортного полёта, включая системы жизнеобеспечения, коммуникации и навигации. Планируется, что шар сможет подниматься на высоту около 30 км, где будет проводиться серия научных экспериментов в области метеорологии, атмосферных наук и космической физики. Эти эксперименты помогут улучшить наше понимание атмосферных явлений, а также разработать более эффективные методы прогнозирования погоды.

Помимо научных экспериментов, шар также будет использоваться для проведения туристических полётов. Стоимость полёта ожидается около $100,000 на человека. Пассажиры смогут наслаждаться прекрасным видом на Землю и ее атмосферу. SKYDREAM планирует начать коммерческую эксплуатацию шара в 2025 году. Первые полёты будут проводиться в Японии, но в дальнейшем компания планирует расширить свой бизнес за пределы страны. Однако, проект также вызвал некоторые опасения в отношении возможных экологических последствий. Некоторые эксперты опасаются, что запуск гелиевого шара на такую высоту может нанести ущерб озоновому слою и вызвать другие экологические проблемы. В ответ на это SKYDREAM заявила, что проводит тщательное исследование всех возможных воздействий на окружающую среду и принимает меры для минимизации любых потенциальных негативных последствий.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Тем не менее, проект SKYDREAM вызывает большой интерес в мире науки и технологий, а также среди любителей космических приключений. Он демонстрирует новый подход к исследованию и использованию атмосферных ресурсов, а также предлагает уникальные впечатления для любителей экстремальных приключений. В целом, проект SKYDREAM является новым шагом в исследовании и использовании атмосферы Земли. Он может принести значительные научные и практические результаты в области метеорологии, атмосферных наук и космической физики, а также предоставить новый опыт для любителей экстремальных приключений. Вместе с тем, важно учитывать возможные экологические последствия и принимать меры для их минимизации.