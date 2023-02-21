Похоже, современные ИИ могут обойти даже грудные дети

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что грудные дети способны превзойти искусственный интеллект (ИИ) в выполнении задач, связанных с здравым смыслом и пониманием социальных взаимодействий. Исследователи из Университета Бирмингема провели серию экспериментов, чтобы сравнить способности грудных детей и ИИ в понимании социальных взаимодействий и здравого смысла. Для этого они использовали набор данных с изображениями и видео, в которых фиксировались различные сценарии, такие как смеющиеся люди, играющие дети и падающие предметы.

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В экспериментах участвовали 20 грудных детей и две модели ИИ, обученные распознавать и классифицировать изображения. Результаты показали, что грудные дети показали высокую точность в распознавании сценариев, связанных с социальными взаимодействиями, и даже превзошли ИИ. Одним из ключевых выводов исследования было то, что грудные дети способны воспринимать намного больше информации, чем теоретический ИИ, обученный распознавать изображения. Исследователи предполагают, что это может быть связано с тем, что грудные дети обладают более развитой способностью к обучению и адаптации к новым ситуациям, чем ИИ.

Эти результаты имеют важные последствия для разработки ИИ в будущем. В настоящее время ИИ используется в различных сферах, от автоматического распознавания лиц до автономных автомобилей. Однако, как показывают результаты исследования, ИИ все ещё имеет ограничения в понимании здравого смысла и социальных взаимодействий. Это может привести к нежелательным последствиям, таким как ошибочное распознавание и принятие решений, основанных на неправильном понимании контекста. Например, автономный автомобиль, обученный распознавать дорожные знаки, может принять неправильное решение на основании непредвиденной ситуации на дороге, которую грудной ребёнок, возможно, легко бы распознал.

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Однако, исследователи отмечают, что ИИ все ещё имеет большие преимущества в других областях, таких как обработка больших объёмов данных и выполнение задач, которые человеку неприятно выполнять. Кроме того, результаты исследования также подчёркивают важность развития способностей грудных детей в раннем возрасте. Согласно авторам исследования, это может быть достигнуто через повседневные взаимодействия ребёнка с родителями и окружающей средой. Это также подчёркивает важность роли родителей и педагогов в стимулировании раннего развития детей. Чем больше ребёнок участвует в повседневных ситуациях, тем больше возможностей у него для развития социальных и когнитивных навыков.