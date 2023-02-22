Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Вечная мерзлота в Северном полушарии может быстро растаять, что приведёт к масштабным наводнениям
Причина во внутренних озёрах, которые не замерзают даже зимой
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Недавние исследования показали, что ледниковые озера на Северном полушарии могут внезапно рухнуть, вызывая потенциально опасные наводнения и опасности для жизни людей и животных. Это связано с тем, что в зимние месяцы, когда ледниковые озера покрыты льдом, вода может сохраняться под льдом, но когда наступает весна и лёд начинает таять, вода может быстро выбраться наружу и вызвать разрушительные наводнения. Исследование проводилось в рамках программы мониторинга ледниковых озёр в Швейцарии, и учёные использовали дистанционное зондирование для измерения поверхности льда и отслеживания движения льда внутри озер. Исследователи также использовали автоматизированную систему замера температуры и давления внутри озера.

реклама

Результаты исследования показали, что в зимние месяцы вода в ледниковых озёрах может сохраняться под льдом при температурах ниже нуля градусов Цельсия. Однако, когда наступает весна и лёд начинает таять, вода может быстро выбраться наружу и вызвать разрушительные наводнения. Исследование также показало, что внутреннее движение льда в озере может вызывать дополнительное давление на лёд, что может ускорить процесс разрушения и рухнуть ледниковое озеро.Эти результаты имеют широкие последствия для понимания изменений климата и глобального потепления. Согласно учёным, на фоне изменения климата, ледниковые озера становятся более уязвимыми для потенциальных разрушений и наводнений.

"Наше исследование показывает, что ледниковые озера могут внезапно рухнуть и вызвать опасные наводнения, что может быть вызвано изменениями климата и глобального потепления," - отметил главный автор исследования.

Однако, существуют способы предотвращения разрушения ледниковых озёр и минимизации рисков наводнений. Например, можно проводить регулярный мониторинг состояния ледниковых озёр, а также использовать различные методы для стабилизации льда и предотвращения выброса воды на поверхность. Кроме того, учёные также подчёркивают важность продолжения исследований в этой области, чтобы лучше понимать процессы, происходящие в ледниковых озёрах и разрабатывать более эффективные способы предотвращения разрушения и наводнений. 

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Эти результаты также могут быть полезны для государственных органов и местных сообществ, которые должны разработать планы действий в случае наводнения, вызванного разрушением ледниковых озёр. В целом, исследование подчёркивает важность сохранения ледниковых озёр и их ресурсов, а также необходимость более тщательного мониторинга и управления этими озёрами для предотвращения возможных опасностей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#наука
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Груднички оказались умнее ИИ – обучение детей происходит гораздо быстрее, а результаты выше
Японский стартап Skydream предлагает полёты в стратосферу на воздушном шаре по цене 100 000 дол
Ледниковому покрову Антарктиды угрожают Эль-Ниньо, способный значительно увеличить уровень океана
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
34
Пригожин пообещал не выводить ЧВК «Вагнер» из Бахмута, но проблема с поставками снарядов не решена
26
Пригожин впервые назвал чиновников в правительстве РФ, блокирующих поставки снарядов ЧВК «Вагнер»
19
Обзоры AMD Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D ожидаются за день до начала продаж
6
В Минпромторге подтвердили, что современные истребители Су-57 активно применяются в ходе СВО
5
Су-57 активно применяется в СВО, где наносит удары по целям и участвует в воздушных боях
7
Украинские власти придумали технологичный способ, позволяющий загнать ещё больше мужчин в военкоматы
5
Стали известны зарплаты польских наёмников, сражающихся за Украину на Донбассе
7
В России запустят "Вепрь" - "сапера для информационных бомб и фейков" за 30 млн рублей
2
Toyota планирует начать сборку электрических кроссоверов в США летом 2025 года
+
США хотят получить от Турции 600 миллионов долларов за так и не поставленные истребители F-35
4
ASRock представила карту расширения PCI-E 5.0 Blazing Quad M.2 Card для четырех SSD
2
Страны Ближнего Востока проявили интерес к российскому истребителю Су-75 Checkmate
2
К концу месяца Micron завершит сокращение 10% персонала
+
Роуминг по всему миру компания Starlink оценила в $200 в месяц
2
NVIDIA заработает на интересе к ChatGPT больше, чем разработчики специализированных процессоров
+
Не шедевр, но достойно: Atomic Heart получила в основном позитивные отзывы критиков
11
GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 6650 XT – почему мы не рекомендуем покупать видеокарту NVIDIA
27
США начались массовые кражи выхлопных систем автомобилей – пресса обвинила во всём Россию
7
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений
5

Популярные статьи

Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
59
Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет
12
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
180
США пытаются сократить "гиперзвуковой разрыв" с Россией и Китаем - Asia Times
2
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
14
Сериал Чужестранка (Outlander) - немножко хорошей фантастики
7
Два стратегических ракетоносца ВКС РФ признаны самыми опасными бомбардировщиками в мире - MWM
12
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
14
Chi Calculator 2.2: Именно таким должно быть ПО для Linux (Desktop)
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
4

Сейчас обсуждают

REY_B_
02:17
И в финских школах, с "русским" уклоном проблемы - слишком много желающих. Похоже западный народец перестаёт верить в "мы растопчем Россию за месяц". И начинает вспоминать Историю, что сломать Россию ...
Шутер Atomic Heart вышел в лидеры продаж в Steam по объёмам выручки
MaxA
02:15
Дольше смотри фильмов. Кого принижал и кого нет мы достоверно не знаем, а вот на ЗП и служанку можно было оплатить и квартира в хорошем доме. Прислугу могла себе позволить только элита. До Берии был т...
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
REY_B_
02:09
Это вообще-то Зеленский построил. А анонимки при тов. Берии не принимались. И с партийными функционерами промах - Сталин их очень уж принижал. В смысле, они должны были сначала стать Высокими Профи, и...
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
REY_B_
02:06
Народ явно рвётся в Светлое Прошлое. Не понимая, что цирк давно уехал, а клоуны остались. Причём какие!
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
Александр Сирунян
02:05
Кем придуман? Автор обосрался в первых же предложениях.
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
VRoman
02:04
"В новогоднюю распродажу или после выхода ТОП игры, скорость закачки Steam обваливается. Вместо стандартных 3-4 часов, таймер указывает все 20+" -- Не пугай так больше. Стандартная скорость скачивания...
Как заставить Steam увеличить скорость загрузки игр
REY_B_
01:58
13400 уже на косарь дороже 5700Х. А ещё и за материнку надо доплатить. А если брать 13400 в связке с DDR5, то вообще анекдот будет.
Устаревший восьмиядерный Ryzen 7 5700X "растоптал" новейший десятиядерный Core i5-13400 в играх
MaxA
01:57
Про десятилетия в очереди чистая правда и попробуй прервать стаж
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
MaxA
01:54
Что за чушь? Сталин построил военную диктатуру, где в лагерь или к стенке улететь за три секунды по аноминке можно было, адвокат не положен. Никакой прислуги, если ты не партийный функционер или не св...
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
REY_B_
01:53
5800X3D ещё "старше". И....
Устаревший восьмиядерный Ryzen 7 5700X "растоптал" новейший десятиядерный Core i5-13400 в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем