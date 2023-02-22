Причина во внутренних озёрах, которые не замерзают даже зимой

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Недавние исследования показали, что ледниковые озера на Северном полушарии могут внезапно рухнуть, вызывая потенциально опасные наводнения и опасности для жизни людей и животных. Это связано с тем, что в зимние месяцы, когда ледниковые озера покрыты льдом, вода может сохраняться под льдом, но когда наступает весна и лёд начинает таять, вода может быстро выбраться наружу и вызвать разрушительные наводнения. Исследование проводилось в рамках программы мониторинга ледниковых озёр в Швейцарии, и учёные использовали дистанционное зондирование для измерения поверхности льда и отслеживания движения льда внутри озер. Исследователи также использовали автоматизированную систему замера температуры и давления внутри озера.

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Результаты исследования показали, что в зимние месяцы вода в ледниковых озёрах может сохраняться под льдом при температурах ниже нуля градусов Цельсия. Однако, когда наступает весна и лёд начинает таять, вода может быстро выбраться наружу и вызвать разрушительные наводнения. Исследование также показало, что внутреннее движение льда в озере может вызывать дополнительное давление на лёд, что может ускорить процесс разрушения и рухнуть ледниковое озеро.Эти результаты имеют широкие последствия для понимания изменений климата и глобального потепления. Согласно учёным, на фоне изменения климата, ледниковые озера становятся более уязвимыми для потенциальных разрушений и наводнений.

"Наше исследование показывает, что ледниковые озера могут внезапно рухнуть и вызвать опасные наводнения, что может быть вызвано изменениями климата и глобального потепления," - отметил главный автор исследования.

Однако, существуют способы предотвращения разрушения ледниковых озёр и минимизации рисков наводнений. Например, можно проводить регулярный мониторинг состояния ледниковых озёр, а также использовать различные методы для стабилизации льда и предотвращения выброса воды на поверхность. Кроме того, учёные также подчёркивают важность продолжения исследований в этой области, чтобы лучше понимать процессы, происходящие в ледниковых озёрах и разрабатывать более эффективные способы предотвращения разрушения и наводнений.

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Эти результаты также могут быть полезны для государственных органов и местных сообществ, которые должны разработать планы действий в случае наводнения, вызванного разрушением ледниковых озёр. В целом, исследование подчёркивает важность сохранения ледниковых озёр и их ресурсов, а также необходимость более тщательного мониторинга и управления этими озёрами для предотвращения возможных опасностей.