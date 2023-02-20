Американские исследователи приводят данные крайне любопытного исследования морских глубин

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Исследование, опубликованное в журнале "Journal of Marine Policy", раскрыло список самых дорогих грузов, которые были утеряны навсегда во время морских катастроф. Среди них - ювелирные украшения, драгоценные металлы, произведения искусства и даже атомные бомбы.

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Исследователи обнаружили, что суммарная стоимость всех этих потерянных грузов превышает 60 миллиардов долларов. Среди потерянных грузов, которые оказались наиболее дорогостоящими, - корабль "Санта Тереза" в 1622 году, когда было потеряно драгоценное карго стоимостью более 2 миллиардов долларов по сегодняшним меркам, и британский корабль "Луситания", на котором было потеряно произведение искусства Рубенса стоимостью 180 миллионов долларов.

Кроме того, в исследовании упоминаются такие грузы, как танкер "Торрея Каньон", на котором находилась ядерная бомба, и фрегат "Эдинбург", содержащий груз из золота и серебра, стоимостью более 100 миллионов долларов по сегодняшним меркам.

Исследователи отмечают, что потери грузов не только приводят к огромным финансовым потерям, но также могут оказывать влияние на культурную и историческую ценность этих объектов. Кроме того, потери грузов могут привести к экологическим проблемам, например, в случае утечки нефти или других вредных веществ.

Исследование подчеркивает необходимость улучшения безопасности на морских транспортах и разработки более надежных методов перевозки грузов, чтобы предотвратить потерю ценных грузов и минимизировать их последствия для окружающей среды и культурного наследия.

По мнению экспертов, наиболее распространенной причиной потери грузов на море являются стихийные бедствия, такие как штормы и ураганы. Однако, как показывает исследование, также необходимо учитывать риски, связанные с качеством самого транспорта и технологией перевозки грузов.

Например, недавний инцидент с контейнеровозом "Ever Given", который застрял в Суэцком канале и привел к задержке сотен судов, показал, что даже современные транспортные средства могут столкнуться с трудностями и привести к серьезным проблемам в мировой экономике.

Исследование также подчеркивает важность тщательной оценки рисков при перевозке ценных грузов и принятия соответствующих мер для их защиты. Это может включать в себя использование современных технологий, таких как дистанционное наблюдение и автоматическая навигация, а также более тщательный отбор транспортных средств и экипажа.

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В целом, исследование подчеркивает, что потеря ценных грузов на море имеет серьезные последствия не только для экономики, но и для культурного и экологического наследия. Поэтому важно обратить внимание на эту проблему и разработать более эффективные стратегии для защиты грузов и минимизации рисков.