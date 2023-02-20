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Военные в США работают над роботом-креветкой, способным пробивать бронированный металл
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Военные разработчики США работают над созданием робота, способного бить по предметам с такой же силой, как креветка-богомол. Робот будет иметь способность наносить сильные удары с помощью специальных механизмов, аналогичных тем, которые используют креветки-богомола для охоты на добычу.

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Этот робот, который называется "Богомол-Панчер", разрабатывается для улучшения боевых возможностей военных. Он может наносить удары с такой силой, что способен разбить толстый стеклопакет или даже пробить бронированный материал. Эта функциональность может быть особенно полезной в различных сценариях боевых действий.

Робот-креветка оснащен не только механизмами для нанесения ударов, но и передовыми системами искусственного интеллекта, что позволяет ему принимать решения на основе собранных данных и анализа окружающей обстановки. Он также может быть использован для выполнения различных задач, включая разведку и транспортировку.

Военные разработчики США считают, что создание этого робота может привести к созданию новых боевых систем, которые могут дать преимущество в боевых условиях. Они также надеются, что это технологическое достижение может быть использовано для улучшения других областей жизни, таких как медицина и строительство.

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Несмотря на то, что этот проект все еще находится в начальной стадии разработки, эксперты считают, что его потенциал очень велик. Если "Богомол-Панчер" успешно будет разработан и введен в строй, он может стать новой мощной оружейной системой, которая изменит будущее боевых действий.

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#технологии #роботы
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