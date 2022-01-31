Дрожжи заставили производить ценное биотопливо

Исследователи из Принстонского университета нашли способ заставить дрожжевые культуры производить ценные химические вещества, необходимые для производства биотоплива. Команда разработала биосенсор для производства биотоплива изобутанола и изопентанола в дрожжах. Оба являются спиртами с более высоким содержанием энергии, чем этанол, который в настоящее время является доминирующим биотопливом, используемым в Соединенных Штатах. Подобно этанолу, изобутанол и изопентанол вырабатываются пивными дрожжами (Saccharomyces cerevisiae), одноклеточным грибком, обычно используемым для приготовления хлеба, пива и других алкогольных напитков. Тем не менее, эти передовые виды биотоплива имеют гораздо более высокую совместимость с существующей бензиновой инфраструктурой, что позволяет им заменить больше ископаемого топлива, и их можно легко модернизировать до топлива для реактивных двигателей.

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Текущие исследования начались с задачи ускорить разработку штаммов дрожжей для производства изобутанола и изопентанола. Скорость, с которой учёные могут ввести генетическое разнообразие в дрожжи, намного превышает скорость, с которой они могут исследовать каждый штамм, чтобы найти те, которые производят биотопливо. Таким образом, исследователи должны были выяснить, какие гены включить или выключить и какие ферменты или белки были полезны для процесса, используя очень медленные, трудоёмкие и дорогие методы.

«Есть миллионы способов попробовать это, пока вы, наконец, не найдёте лучший способ, который работает», — сказал Джереми Кортез, аспирант в области молекулярной биологии и один из авторов статьи. «Было бы здорово, если бы мы могли просто подключиться к клетке — послушать метаболические «переговоры» между различными компонентами внутри клетки — и получить от биосенсора сообщение о том, что он производит большую часть продукта, а не заставлять нас пройти через эти долгие процедуры».

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Исследователи называют результаты выдающимися, уверяя в том, что биосенсор не только ускорить производство биотоплива, но и позволит отказаться от использования ископаемого топлива, выделяющего углерод. Учёные признают, что перевести весь мир на электромобили сложно. Это длительный процесс, занимающий много времени. Мало того, есть виды транспорта, которые крайне сложно перевести на чистую энергетику. Время, которое понадобиться на преодоление всех этих проблем может дать биотопливо.