Результаты неоднозначного исследования, проведённые в США

Учёные фиксируют неуклонный рост потребления каннабиса. В США 18 штатов легализовали его использование в рекреационных целях, 13 — декриминализовали его использование и 36 — приняли законы о медицинском каннабисе — спровоцировав множество вопросов и опасений по поводу последствий для общественного здравоохранения, в том числе о том, как каннабис может повлиять на уровень вождения.

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В новом двухлетнем рандомизированном исследовании, проведённом в Центре медицинских исследований каннабиса (CMCR) Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего, исследователи наблюдали за состоянием 191 человека, регулярно употребляющих каннабис или различные препараты с содержанием дельта-9-тетрагидроканнабинола. (THC). Контрольная группа принимала плацебо непосредственно перед серией симуляционных тестов вождения в течение нескольких часов. По сравнению с участниками, принимавшими плацебо, группа ТГК (которые выкуривали сигарету с каннабисом с содержанием ТГК 5,9 или 13,4%, продемонстрировала значительно сниженную способность по ключевым переменным вождения. Это и отклонение от полосы движения, и реагирование на задачи с разделённым вниманием, и следование за идущей впереди машиной.

Снижение показателей было самым заметным на отметках 30 минут и 1 час 30 минут после вдыхания каннабиса, затем выравнивалось до пограничных различий с плацебо на отметке 3 часа 30 минут без каких-либо различий на отметках 4 часа 30 минут. Важно отметить, что, по словам авторов исследования, баллы за вождение не различались в зависимости от содержания ТГК в сигарете, как группы 5,9%, так и группы 13,4% показали одинаковые результаты.

А вот связи между концентрациями ТГК в крови после приёма препаратов и прохождением симулятора обнаружить не удалось. Исследователи уверяют, что полное отсутствие корреляции между концентрацией препарата в крови и эффективностью вождения были несколько неожиданными. Это веские доказательства против общепринятой точки зрения, согласно которой употребление каннабиса влияет на вождение аналогично приёму алкоголя.

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Учёные констатируют, что, изучая лекарственный каннабис, нужно быть внимательнее к тому факту, что все лекарства имеют как преимущества, так и риски. Удалось выяснить, что употребление каннабиса привело к снижению способности управлять автомобилем (в симуляторах), но, когда опытные курильщики марихуаны контролировали своё потребление, ухудшение показателей было не так заметно, либо не вредило прохождению симулятора. В данном исследовании выяснилось, что только у части водителей снижается работоспособность, в то время как многие их тех, кто употребляли каннабис в медицинских целях, не представляют опасности на дорогах для других участников дорожного движения.