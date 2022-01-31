Учёные фиксируют неуклонный рост потребления каннабиса. В США 18 штатов легализовали его использование в рекреационных целях, 13 — декриминализовали его использование и 36 — приняли законы о медицинском каннабисе — спровоцировав множество вопросов и опасений по поводу последствий для общественного здравоохранения, в том числе о том, как каннабис может повлиять на уровень вождения.
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В новом двухлетнем рандомизированном исследовании, проведённом в Центре медицинских исследований каннабиса (CMCR) Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего, исследователи наблюдали за состоянием 191 человека, регулярно употребляющих каннабис или различные препараты с содержанием дельта-9-тетрагидроканнабинола. (THC). Контрольная группа принимала плацебо непосредственно перед серией симуляционных тестов вождения в течение нескольких часов. По сравнению с участниками, принимавшими плацебо, группа ТГК (которые выкуривали сигарету с каннабисом с содержанием ТГК 5,9 или 13,4%, продемонстрировала значительно сниженную способность по ключевым переменным вождения. Это и отклонение от полосы движения, и реагирование на задачи с разделённым вниманием, и следование за идущей впереди машиной.
Снижение показателей было самым заметным на отметках 30 минут и 1 час 30 минут после вдыхания каннабиса, затем выравнивалось до пограничных различий с плацебо на отметке 3 часа 30 минут без каких-либо различий на отметках 4 часа 30 минут. Важно отметить, что, по словам авторов исследования, баллы за вождение не различались в зависимости от содержания ТГК в сигарете, как группы 5,9%, так и группы 13,4% показали одинаковые результаты.
А вот связи между концентрациями ТГК в крови после приёма препаратов и прохождением симулятора обнаружить не удалось. Исследователи уверяют, что полное отсутствие корреляции между концентрацией препарата в крови и эффективностью вождения были несколько неожиданными. Это веские доказательства против общепринятой точки зрения, согласно которой употребление каннабиса влияет на вождение аналогично приёму алкоголя.
Учёные констатируют, что, изучая лекарственный каннабис, нужно быть внимательнее к тому факту, что все лекарства имеют как преимущества, так и риски. Удалось выяснить, что употребление каннабиса привело к снижению способности управлять автомобилем (в симуляторах), но, когда опытные курильщики марихуаны контролировали своё потребление, ухудшение показателей было не так заметно, либо не вредило прохождению симулятора. В данном исследовании выяснилось, что только у части водителей снижается работоспособность, в то время как многие их тех, кто употребляли каннабис в медицинских целях, не представляют опасности на дорогах для других участников дорожного движения.