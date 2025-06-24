GeForce RTX 5050 займёт место GeForce RTX 3050, получив поддержку актуального поколения технологии масштабирования

Многие эксперты пишут, что серия настольной графики GeForce RTX 50 стала настоящим разочарованием для геймеров. Цены остаются высокими, а заметной прибавки к производительности нет. Флагманы могут похвастать приростом в 30-50%, но за подобные игрушки придётся заплатить 150-300 тысяч рублей, что доступно единицам. В то же время даже графические чипы за 60 тысяч рублей могут похвастать незначительными успехами, обходя решения прошлого поколения на 5-10%. Например, GeForce RTX 5070 всего на несколько процентов быстрее GeForce RTX 4070 SUPER.

Недавно вышедшая видеокарта GeForce RTX 5060 названа чуть ли не самым большим разочарованием, поскольку с 8 Гб видеопамяти мечтать о запуске игр в 2К не приходится. У NVIDIA есть две модели GeForce RTX 5060 Ti, но та, что получила 8 Гб, подверглась ожесточённой критике. По факту, такая видеокарта подходит только для 1080р, хотя стоимость её в Европе достигает 400 евро.

В России цены ещё выше, но сегодня наш материал не об этом. Геймерам нужны недорогие видеокарты. Согласно статистике Steam, значительная часть любителей видеоигр предпочитает нетребовательные тайтлы, которые прекрасно зарекомендовали себя и имеют огромную базу фанатов по всему миру. Это популярные шутеры, стратегии и тому подобные проекты, количество играющих в которые превышает миллионы. Большая часть подобных игр не предъявляет заметных требований к железу, но в продаже нет ни одной актуальной видеокарты, которую можно было бы рекомендовать.

Остаётся только GeForce RTX 3050, но вышла эта видеокарта давно (в январе 2022) и не имеет доступа к современным версиям технологии масштабирования. К примеру, серия GeForce RTX 50 получает максимум от DLSS 4.0, тогда как предыдущее поколение не может использовать наиболее агрессивные алгоритмы. А GeForce RTX 3050 и вовсе оказывается на обочине истории, и выбора у геймеров решительно нет.

Получается, что нужно брать либо GeForce RTX 3050, которая устарела ещё до того, как попала в магазин, либо платить больше денег за бесполезную мощность. Поскольку многим геймерам даже скорости GeForce RTX 5060 слишком много, то дела идут не лучшим образом. Если верить инсайдерам, Дженсен Хуанг внял просьбам народа и намерен выпустить первую недорогую видеокарту за несколько поколений. Это будет GeForce RTX 5050, которой прочат корону нижнего ценового сегмента. Как вы уже поняли, такая видеокарта станет безальтернативной, предлагая лучшее соотношение между ценой и быстродействием.

Предполагается, что GeForce RTX 5050 получит всего 2560 ядер CUDA и видеопамять стандарта GDDR6. Это единственный графический чип в линейке с устаревшим типом памяти, что несомненно окажет влияние на конечную скорость. Выше вы можете изучить и другие характеристики народной видеокарты, но главная особенность её кроется в конечной стоимости. Если учитывать, что GeForce RTX 5060 стартует с 300 долларов, то дороже 250 долларов GeForce RTX 5050 быть просто не может. Многое будет зависеть от быстродействия. Если новинка окажется заметно медленнее, то и просить за неё станут меньше. По этому поводу пока точных данных нет даже у инсайдеров.

Очевидно, что такая видеокарта будет востребована, ну а до недавнего времени NVIDIA не сворачивала производство GeForce RTX 3050, поскольку старушка приносила стабильный доход. GeForce RTX 5050 может повторить судьбу предшественницы. Инсайдеры пишут, что релиз новинки состоится 1 июля. Что любопытно, немногим позднее или одновременно в продажу поступят лэптопы, оснащённые мобильной версией GeForce RTX 5050. Это будут устройства начального уровня, созданные для фанатов нетребовательных игр. И поскольку таковых миллионы, то и видеокарта станет популярна. Добавим, что начальная стоимость ноутбуков с видеокартами серии GeForce RTX 50 ощутимо выше, чем ожидали геймеры и эксперты. Например, лэптоп с GeForce RTX 5060 стартует с 1100 долларов, превращаясь в 1200 евро на рынке ЕС. За игровую комплектацию на базе GeForce RTX 5070 придётся отдать около 1500 евро, что заметно выше, чем просили за аналоги предыдущего поколения. Если вспомнить, что заметной разницы между видеокартами нет, такая переплата кажется необоснованной.

Тестов GeForce RTX 5050 пока нет. Инсайдеры пишут, что первоначально релиз должен был состояться ближе к концу лета. От AMD конкуренции в данном ценовом сегменте никто не ожидал, зато Intel выпустила Arc B580 и Arc B570. Первая получила 12 Гб памяти продаётся за 250 долларов, тогда как вторая с 10 Гб доступна за 220 долларов. Существует мнение, что Intel намерена увеличить производство обеих видеокарт, ну а это вторжение во владения NVIDIA. Не исключено, что дядюшка Хуанг хочет убедиться в том, что принадлежащая ему рыночная доля находится в безопасности, хотя любой релиз пойдёт на руку геймерам. Дело в том, что GeForce RTX 5050 поддерживает технологию масштабирования актуального поколения, а значит предлагает максимальную скорость с использованием умных алгоритмов. В разрешении 1080р такая видеокарта сможет тянуть на максимальных настройках любые игры, обеспечивая больше 60 кадров в секунду. Без компромиссов в данном случае никак, но за 200-250 долларов всё равно ничего подобного на рынке нет.