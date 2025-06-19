Главным подозреваемым у шутников из интернета остаётся Доминик Торрето из фильма Форсаж

Пока фанаты со всего мира охотятся за новой Nintendo Switch 2, разворачивается история, достойная сценария для блокбастера. Как выяснилось, недавно произошло масштабное и дерзкое ограбление, которое поставило на уши американскую полицию, технических экспертов и лишило сна боссов Nintendo. Сообщается, что с грузовика, курсировавшего между штаб-квартирой Nintendo of America в штате Вашингтон и магазином GameStop в Техасе, исчезли около трёх тысяч новеньких игровых приставок. Преступники похитили технику на сумму 1,4 миллиона долларов, не оставив ни единой подсказки. Никто не знает времени, места и тому подобных подробностей кражи. Следствие зашло в тупик, а по сети уже курсируют мемы, указывающие на причастность к делу семьи Торетто из фильма «Форсаж». Но давайте перейдём к деталям, которые способны пролить свет на происходившие недавно события.

Местная пресса пишет, что под носом у полиции удалось организовать самую крупную кражу в игровой сфере столетия. При этом консоли растворились в неизвестном направлении. Водитель грузовика, курсировавшего по маршруту длиной 1332 мили, даже не подозревал, что везёт столь ценный груз, ведь его никто не предупреждал из соображений безопасности. Похоже, кто-то всё же о приставках знал. Исчезновение консолей было замечено только ближе к Колорадо, но это случилось слишком поздно, чтобы отследить место кражи.

Особенно любопытно, что всё указывает на высокую степень подготовки преступников. Чтобы похитить три тысячи устройств, им пришлось иметь доступ к транспортной информации, знать маршрут и распорядок движения. Кроме того, нужно иметь в распоряжении соответствующую технику, ведь каждый ящик с приставками весил несколько сотен килограмм. Распаковывать времени не было, а значит, без погрузчиков не обошлось. По мнению следователей, злоумышленники знали заранее, за чем они охотятся, поэтому подготовили погрузчик в самом уязвимом для груза месте.

Может показаться, что преступники совершили крайне удачное ограбление, вот только в XXI веке просто украсть высокотехнологичную электронику явно недостаточно. Вся индустрия высоких технологий уже давно адаптировалась к реальности, в которой устройства могут украсть, потерять, а после всё это перепродаётся на чёрном рынке. И если раньше похищенные игровые консоли можно было сбыть за углом, то сегодня всё намного сложнее. Известно, что Nintendo, как и другие крупные производители, встраивает в современные устройства механизмы защиты и трекинга. Уникальные серийные номера, цифровая регистрация, автоматическое обновление данных через интернет и возможность удалённой блокировки – всё это и многое другое уже стало стандартом. И если приставка выходит в сеть под чужим аккаунтом, владельцы платформы могут быстро её заблокировать, привязать к геолокации или даже отслеживать в реальном времени.

Показательный случай произошёл несколько дней назад в США во время массовых протестов, когда сотни устройств Apple (iPhone и iPad) были украдены из магазинов. Буквально через несколько минут после включения они отображали на экране предупреждение: «Это устройство украдено и отслеживается. Власти уведомлены». Уже совсем скоро по адресам выехала полиция, что позволило задержать с поличным многих некомпетентных воришек. Более технологические продвинутые мошенники пытаются разобрать товар на запасные части. В Apple и такая практика не проходит, ведь там отслеживают все ключевые компоненты, а владелец увидит, что внутри его смартфона находится краденая плата или экран. Производитель удалённо блокирует гаджеты, что делает все попытки сбыть товар бесполезными и даже опасными.

К счастью, игровые консоли не исключение. Xbox, PlayStation и Nintendo уже давно обзавелись возможностью удалённой деактивации устройств, особенно если они выходят в сеть без активации через официальные каналы. Да, это не предотвращает кражу, но существенно снижает ценность украденной техники, особенно для перепродажи на сером рынке. Всё просто, ведь обычные геймеры вряд ли захотят рисковать деньгами ради «кирпича». Обычно блокируется не только сама консоль, но и аккаунт, где может находиться большая коллекция игр, совокупная стоимость которых превышает несколько тысяч долларов.

В американской прессе отмечают, что похищены были исключительно новенькие Nintendo Switch 2. Консоль стартовала в продаже буквально несколько недель назад, а спрос на неё на глобальном рынке зашкаливает. Известно, что за несколько дней было реализовано 3,5 миллиона единиц. Nintendo заявляет, что дефицита нет, ведь ситуация под контролем. Кража трёх тысяч устройств не навредит рынку, но может подорвать логистику в конкретном регионе. Геймерам придётся запастись терпением, ну а полиции — включить трекеры и ждать, пока мошенники себя проявят. Высказывается мнение, согласно которому подобные инциденты способны спровоцировать рост цен на рынке. Ранее аналогичная история была с новыми iPhone, когда несколько фур с гаджетами были ограблены в Европе. Через некоторое время на сером рынке появились десятки поддельных или заблокированных моделей, что вызвало волну недовольства среди рядовых покупателей, которые не знали о том, что товар был ранее украден.

Существуют реальные риски того, что украденные консоли попадут на онлайн-аукционы или в даркнет, где они могут продаваться дешевле рынка. Это особенно опасно для добросовестных покупателей, которые, не зная об истинном происхождении, могут приобрести технику, которая вскоре окажется заблокированной. Аналитики полагают, что столь масштабные кражи подталкивают индустрию к ещё большей интеграции умных трекеров и биометрической аутентификации.

Уже сегодня в мире активно развиваются технологии, позволяющие встраивать GPS-модули и eSIM-чипы не только в телефоны и планшеты, но и в игровые консоли, ноутбуки и даже беспроводные наушники. В качестве примера можно назвать AirTag от Apple. Это крошечный маячок, который многие производители используют как прототип для собственных решений. Учитывая тенденции, вполне возможно, что в будущих ревизиях игровых устройств будут внедряться скрытые трекеры, позволяющие отслеживать устройство даже в выключенном состоянии или как минимум при попытке регистрации.

Также обсуждается идея, при которой первая активация устройства должна происходить с обязательной верификацией по аккаунту и региональной привязке. Это позволит в случае массовых краж быстро отсечь украденные единицы от официальной инфраструктуры. Если преступников всё же удастся поймать, им грозит целый «букет» обвинений: от кражи в особо крупном размере до транспортировки украденного имущества между штатами.

В США такие преступления рассматриваются и на федеральном уровне, особенно если речь идёт о технике, пересекающей границы штатов. В случае доказательства вины, реальный срок может достигать 10 лет и более, а особенно при наличии сговора и предварительного планирования. Интересно, что водитель грузовика пока не считается подозреваемым, ведь он ничего не знал о характере груза. И всё же утечка была, а следствие продолжает проверку всех, кто имел доступ к информации о маршруте, дате отгрузки и месте хранения товара.