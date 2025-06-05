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Bublik1
В России появился первый полностью отечественный монитор, но купить его пока нельзя
В 2026 стартуют продажи в корпоративном и государственном секторе, а массовый выпуск пока на карте не обозначен

Ещё совсем недавно почти 100% всех мониторов, продаваемых на территории России, поставлялись из других стран. Местное производство вносило незначительный вклад, но после введения санкций стало очевидно, что данный сегмент нужно развивать своими силами. С тех пор многое изменилось, а на фоне импортозамещения и стремления к технологическому суверенитету сегмент мониторов постепенно выходит из тени. Эксперты отмечают, что происходит это не так быстро, как хотелось бы, но темпы внушают оптимизм, поскольку отечественные компании вносят всё более весомый вклад в общее дело.

Сегодня в стране уже есть несколько компаний, пытающихся заполнить нишу, где раньше безоговорочно доминировали иностранные бренды. Среди таких игроков значатся: «Аквариус», «ИКС Холдинг», «НИКС», «Бештау» и ряд других. При этом сборка зачастую ведётся с участием китайских партнёров, а значительная часть компонентов (от панелей до чипов) по-прежнему импортируется. Но наметился ключевой поворот, о чём мы и поговорим в данном материале. 

Согласно официальным данным, в 2023 году на российском рынке было реализовано порядка 3,5 миллиона мониторов, большая часть которых представляет собой продукцию китайских и южнокорейских брендов. В число наиболее популярных входят Xiaomi, Huawei, Samsung и LG. При этом доля локализованной сборки оставалась минимальной, не превышая 5%. Эксперты прогнозируют, что уже к 2026 году местные производители выйдут на 500 мониторов, делая несколько важных уточнений.

Речь идёт о важности запуска реальной серийной локализации не только сборки, но и ключевых компонентов. На этом фоне новость от компании «Бештау Электроникс», входящей в одноимённую группу, может стать поворотной точкой, ну или хотя бы началом чего-то большего. В начале лета 2025 года компания представила первый российский монитор, построенный на отечественном скалере, созданном на базе микросхемы от российской компании Option. Это решение не просто собрано в России, так оно разработано, протестировано, адаптировано и внедрено полностью на российской элементной базе. Разумеется, в рамках ограничений, которые пока диктует доступность компонентов.

Ключевым элементом монитора стал специализированный скалер, выступающий сердцем всей системы и отвечающий за обработку видеосигнала и взаимодействие с дисплеем. Именно на этом уровне сегодня лежит основная зависимость от иностранных технологий, ведь почти все мониторы, собранные в РФ, построены на импортируемых в страну китайских или тайваньских чипах от Realtek, MStar и других поставщиков.

Новый чип от Option, вопреки сомнениям, не остался просто лабораторным образцом. Известно, что он интегрирован в полноценную плату, протестирован и уже стал основой для первых опытных образцов. К сожалению, массовое производство ещё не стартовало. Сообщается, что к началу лета выпущено всего шесть экземпляров контроллеров, и речь пока идёт о пилотной партии. Одновременно с этим отмечается, что планы у «Бештау» действительно амбициозные. В 2026 году компания рассчитывает запустить серийный выпуск мониторов с диагональю 24, 27 и 32 дюйма, разрешением 2К, частотой обновления 75 Гц и цифровыми интерфейсами eDP и LVDS.

Производство будет налажено на площадке в Ессентуках, а мониторы войдут в линейку продукции, ориентированной на госзаказ и корпоративный сектор. Розничный рынок, как признал соучредитель компании Владимир Кузнецов, в эти планы пока не входит. По крайней мере, на первом этапе. «Бештау» делает ставку на потребителей, для которых важна независимость от иностранных технологий, а значит, речь идёт, прежде всего, об объектах критической информационной инфраструктуры, государственных учреждениях и предприятиях ОПК. И хотя компания не исключает, что со временем мониторы появятся в свободной продаже, сегодня они предназначены исключительно для регулируемого рынка и реестровых поставок.

Возможно, причина лежит в области стоимости разработки чипа, а также необходимости вернуть инвестиции. Поставляемые по госзаказу мониторы могут быть дороже потребительских моделей, но в данном случае количество также имеет важное значение. Все подробности пока неизвестны, а значит, могут быть и другие, не лежащие на поверхности нюансы. 

Аналитики пишут, что даже с учётом всех указанных наработок полноценной альтернативы массовым мониторам от ASUS, Acer, LG и других привычных брендов пока не существует. Да, «Бештау» делает первые шаги. Со временем они могут привести к чему-то значимому, но даже с учётом высокого потенциала речь всё же идёт о прототипе, сроки появления которого в массовом сегменте не обозначены. Непонятно также, будет ли конкурентной стоимость почти полностью отечественных мониторов. Если продукт окажется в 3–5 раз дороже аналогов, то никакой логики в его существовании нет.

На самом деле нужно учитывать, что даже если сборка и осуществляется на российских предприятиях, часть комплектующих закупается в Китае. Сюда входит сама LCD-панель, заменить которую отечественными разработками действительно сложно. Проще говоря, в ближайшие годы ни о каком масштабном переходе на российские аналоги речь не идёт. И всё же проект имеет не только технологическое, но и политическое значение.

В условиях санкций, когда доступ к передовым чипам становится всё более ограниченным, даже такой локализованный скалер – это мощная заявка на самостоятельность. Особенно если удастся выстроить производственную цепочку с более глубокой локализацией и перенести ключевые этапы (от проектирования до корпусирования) внутрь страны. Потенциал у проекта есть: по оценке «Бештау», уже в следующем году они смогут предложить продукт, готовый к широкому внедрению в госсекторе. А там мониторы дойдут и до рядового потребителя. Вопрос только в том, сумеет ли рынок поддержать эти начинания рублём, и дождётся ли пользователь монитора, который можно будет назвать по-настоящему российским не только на словах, но и на уровне всех производственных цепочек. К сожалению, ответов на эти и многие другие вопросы пока нет.

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#технологии #мониторы
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