Информация о награждении прошла по нескольким каналам в интернете

Не так давно в прессе мелькала информация о том, что некоторые страны НАТО полностью выполнили обещания относительно поставок F-16 на Украину. На каком этапе находится процесс и насколько точны данные прессы, остаётся только догадываться. До конца 2025 года Киев ожидает получить порядка 90 машин, размещение которых вызывает у аналитиков вопросы. Предполагается, что только небольшая часть истребителей находится территориально на Украине. Из-за постоянной угрозы прилёта ракет самолёты приходится держать максимально близко к западным границам, а отсутствие безопасных аэродромов снижает боевой потенциал авиации.

Какое-то время назад информация относительно обучения украинских пилотов и количества переданных самолётов активно муссировалась в прессе, но в итоге поток слухов прекратился, а значит, сегодня мы можем только догадываться о масштабах и реальных планах Киева.

Известно, что почти все полученные самолёты относятся к модификации F-16AM/BM Block 15 MLU. Часть идёт без современных радаров и авионики, что негативно сказывается на боевом потенциале. Только немногие получают систему Link-16, обеспечивающую интеграцию с современными боевыми системами НАТО. Эксперты пишут, что Украина использует F-16 совсем не так, как планировала раньше. Если ещё в 2024 истребитель преподносился как средство поражения удалённых целей на территории потенциального противника, то сегодня машины поднимают в воздух для отражения воздушных ударов. Даже такие действия сопряжены с рисками, а несколько истребителей уже потеряны. В сети можно встретить противоречивую информацию на эту тему.

Что любопытно, данные часто носят прямо противоположный характер, поэтому неясно, кто несёт ответственность за поражение того или иного F-16 в воздухе. Одни источники уверяют, что речь идёт о российской ракете или системе ПВО, тогда как другие считают, что Киев случайно сбил тот или иной самолёт без российской помощи. Судя по всему, не всё так очевидно, о чём сегодня активно пишут в российских СМИ.

Оказывается, недавно группа российских военнослужащих в количестве 12 человек получила сертификаты на сумму 15 миллионов рублей. Неясно, каким образом сумма была разделена, как не указывается род войск и другие подробности. Известно, что бойцы приняли участие в ликвидации F-16, остальное остаётся за кадром. Церемония награждения прошла на приграничной территории при участии представителей командования. Известно также, что финансирование поступило от руководства компании «Форэс» из Екатеринбурга. Ранее глава её обещал давать премию тем, кто отличится в борьбе с техникой НАТО. Своё слово он сдержал, поскольку денежные сертификаты были переданы военнослужащим.

В некоторых источниках пишут, что речь идёт о самолёте, сбитом над Сумской областью. Потерю F-16 тогда признали и в Киеве, но украинская сторона вскоре начала распространять версии о «дружественном огне». В Минобороны России информацию опровергли, подчеркнув, что истребитель был ликвидирован в ходе боевых действий силами российских военнослужащих.

Известно также, что это не первая подобная выплата. Ранее за уничтожение иностранной бронетехники, включая немецкие Leopard и американские Abrams, также были вручены солидные премии. По оценкам, российские бойцы уже подбили несколько десятков таких машин, в том числе в районе Курской области. Многие участники этих эпизодов уже получили обещанные награды. Как уже отмечалось, факты награждения часто не афишируют, но источники сообщают, что в ходе активных ударов при помощи баллистических и крылатых ракет по базам на западе Украины могло быть повреждено или уничтожено намного больше истребителей F-16.