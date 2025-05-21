Starlink занимает лидирующее положение, но появление региональных компаний не всегда идёт вразрез с планами Илона Маска

В условиях стремительного развития технологий и обострения геополитических противостояний, космическое пространство становится раскалённой ареной для глобального противостояния между государствами и крупными компаниями. Ещё недавно спутниковая связь никого не интересовала, но с лёгкой руки Илона Маска ситуация круто изменилась.

Сегодня всё больше внимания уделяется орбитальным группировкам, а каждая из сторон пытается укрепить своё влияние на местном и международном уровне. У России, Китая и многих других стран просто нет другого выхода, поскольку технологическое отставание влечёт за собой крупные проблемы в оборонном секторе. Сражение за глобальное доминирование в сфере спутниковой связи ещё впереди, а сегодня мы наблюдаем резкое увеличение проектов по созданию низкоорбитальных спутниковых группировок.

Перечислим некоторые из них: российский «Рассвет», американский Starlink, британский OneWeb, китайские Guowang и Qianfan, а также амбициозный Kuiper от Amazon. Список не полный, но уже сегодня очевидно, что мы становимся свидетелями формирования новой реальности, где доступ к информации станет стратегическим ресурсом. Но давайте уделим внимание российскому проекту.

Итак, проект «Рассвет», разрабатываемый российской компанией «Бюро 1440» при поддержке «ИКС Холдинга» и «Роскосмоса», нацелен на создание национальной низкоорбитальной спутниковой группировки для широкополосной связи. По плану, к 2027 году на орбиту будет выведено 383 спутника (сюда также включается 91 резервный), что обеспечит покрытие всей территории России. Особый упор делается на том, что даже отдалённые районы смогут получить доступ к скоростному интернету, что позволит отказаться от прокладки дорогостоящих наземных линий связи.

Бюджет проекта составляет 436,6 миллиарда рублей, из которых 106,6 миллиарда составляет прямое федеральное финансирование. Эксперты пишут, что в настоящее время реализация проекта сталкивается с рядом вызовов. Пожалуй, самым сложным остаётся приоритетное использование отечественной радиоэлектроники. Если учитывать, что российские чипы создаются на основе технологий, устаревших ещё 15 лет назад, то проблема может оказаться более серьёзной, чем кажется, и привести к задержкам в развёртывании группировки.

И всё же «Рассвет» рассматривается как ключевой элемент в обеспечении цифрового суверенитета России и снижении зависимости от иностранных технологий. Судя по всему, планов выхода на зарубежные рынки нет, а значит проект останется региональным, обеспечивая российских потребителей скоростным интернетом в пределах страны.

Совсем другую цель преследует Илон Маск. Starlink создавался как глобальная альтернатива наземным сетям, но сегодня также сталкивается с ограничениями. Например, в РФ Starlink точно не будет доступен. Не ожидается его одобрения в Китае, а со временем Индия и другие регионы сосредоточатся на собственных разработках или региональных конкурентах. По состоянию на начало мая 2025 на орбите находится более 7100 спутников, из которых 7105 функционируют. Остальная часть представляет собой резерв, позволяющий оперативно решать проблемы с локальным выходом из строя работающих спутников. Starlink обслуживает миллионы пользователей в 114 странах, предоставляя высокоскоростной интернет даже в самых отдалённых уголках планеты.

Несмотря на то, что развёртывание сети не сталкивается со сложностями, расходы всё ещё несоизмеримо выше получаемой прибыли. Благодаря использованию многоразовых ракет Falcon 9, SpaceX обеспечивает высокую частоту запусков. Например, только в 2025 году компания вывела на орбиту более 1000 спутников. Согласно планам, группировка станет заметно больше, достигая 34 000 спутников, что позволит обеспечить ещё более широкое покрытие и повысить устойчивость сети.

Как уже было сказано выше, конкуренты не дремлют, а особый интерес вызывает OneWeb. До 2022 года выводом спутников этой сети занималась Россия, а сама OneWeb считалась совместным проектом, но в итоге европейские власти встали на пути реализации договорённостей.

OneWeb принадлежит французской компании Eutelsat и пока так и осталась перспективным проектом по созданию низкоорбитальной спутниковой сети. На данный момент на орбите находится более 630 спутников, обеспечивающих глобальное покрытие. Компания уже сотрудничает с правительственными структурами ЕС, предлагая безопасные каналы связи. В ближайшие годы планируется запуск второго поколения спутников, что позволит увеличить пропускную способность сети и расширит спектр предоставляемых услуг. Конкурировать со Starlink пока нет возможностей, а большая часть спутников на орбите сильно устарела и требует замены.

Кроме указанных выше проектов, есть ещё Guowang и Qianfan, создаваемые китайскими компаниями. Известно, что Поднебесная активно развивает собственные проекты низкоорбитальных спутниковых сетей. В то же время Guowang ориентирован исключительно на внутренние потребности, тогда как Qianfan нацелен на международные рынки, включая Бразилию, Малайзию и Таиланд. С 2024 года было запущено более 100 спутников, но проекты нельзя назвать успешными. Сообщается о том, что 14% спутников Qianfan уже вышли из строя, а на пути стоят бюрократические задержки и ограниченный доступ к пусковым установкам.

Несмотря на трудности, Китай стремится к созданию независимой спутниковой инфраструктуры, способной конкурировать с иностранными аналогами. Это часть более широкой стратегии по укреплению технологического суверенитета и снижению зависимости от иностранных поставщиков.

Не последнее место в гонке занимает Amazon. Уже несколько лет Джефф Безос продвигает проект Project Kuiper, нацеленный на создание низкоорбитальной спутниковой сети. Ожидается, что количество спутников достигнет 3200 единиц, но пока запущено только 80 штук. Полноценное развёртывание группировки состоится совсем скоро, но сроки пока не объявлены.

Проект Kuiper ориентирован на предоставление высокоскоростного интернета в регионах с ограниченным доступом к традиционным сетям. На пути Amazon встаёт уже полностью готовая сеть Starlink, а значит нужно делать акцент на скорости и более выгодной стоимости услуг. Как уже было сказано выше, другие страны также задумываются о создании орбитальных сетей, но пока даже указанные выше компании не могут похвастать высоким результатом. Лидером остаётся Илон Маск, и только глобальные политические разногласия мешают миллиардеру добиться желаемой цели.

Не всегда решения принимаются на основе рыночной конъюнктуры. Например, власти США активно продвигают Starlink в различных странах, включая Индию и государства Африки. На правительства нередко оказывается сильное давление, требуя ускорить процесс легализации. Недовольство выражает не только Amazon, ну а развёртывание региональных станций приведёт к высокой фрагментации рынка.

Россия и Китай двигаются по пути создания собственных независимых сетей с целью обеспечения цифрового суверенитета и снижения давления со стороны иностранных технологических гигантов. Орбита нашей планеты становится всё более политизированной, ну а места там сильно ограничены. Выше вы можете увидеть таблицу, где указаны все вышеперечисленные операторы, намеренные и дальше развивать спутниковые технологии.