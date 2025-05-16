Аналитики полагают, что окупать крупные блокбастеры станет намного сложнее, если ключевые рынки введут хотя бы 50% пошлину на американскую продукцию

Несмотря на появление множества конкурентов, Голливуд остаётся самым крупным производителем кинопродукции в мире. Что любопытно, если обратиться только к количественным показателям, то здесь не всё так очевидно. Например, до пандемии в США снимали почти 900 фильмов в год, ну а в 2024 году выпустили всего 569 полнометражных лент. Сказывается не только застой во время коронавируса, но и масштабные забастовки сценаристов и актёров, которые привели к отмене десятков и даже сотен проектов.

В то же время конкуренты только набирают обороты. Например, за 2022 год Индия выпустила почти 1700 фильмов, тогда как Мексика умудрилась создать почти 1300 лент. На третьем месте Япония с 634 картинами, ну а Европа пусть и отстаёт, но вместе генерирует впечатляющие результаты. За тот же 2022 год: Испания – 320, Франция – 287, Италия – 273, Британия – 220, Германия – 192 фильма. С большим отставанием идёт Китай (174), но к этому рынку мы ещё вернёмся.

На самом деле даже указанная выше статистика не может считаться достоверной. Аналитики делают подсчёты на основании только им известных переменных, что приводит к путанице. Согласно другим данным (портал Statista), за 2022 год совместными усилиями США и Канады вышло 456 фильмов, тогда как в 2023 обе страны создали 504 фильма. По другим данным, за 2022 год Голливуд умудрился снять 1361 фильм, но сюда могут быть включены мультфильмы и ленты, не появившиеся в широком прокате и доступные на стриминговых сервисах.

Как бы там ни было, но ключевой переменной остаются доходы, ну а Голливуд по этому показателю впереди планеты всей. И всё же не заметить стремление региональных игроков к самостоятельности нельзя. Указанные выше страны пытаются стимулировать отечественных авторов, а всё это приводит к появлению конкурентов. Количество зрителей строго ограничено, а в конечном итоге перетягивание одеяла сказывается на доходах Голливуда. Похоже, мы стоим на пороге перемен, которые навсегда изменят киноиндустрию. Если вы помните, то недавно Трамп заявил о необходимости обложить 100% таможенными пошлинами все иностранные фильмы, получающие прокатное удостоверение в США.

Кроме того, даже голливудские студии, которые снимают свои картины за пределами страны, будут вынуждены платить в казну, поскольку прибегают к попыткам снизить налоговую нагрузку за счёт более выгодных для ведения бизнеса регионов. Заявление вызвало активные дискуссии по обе стороны океана, а многие аналитики полагают, что решение окажет негативное воздействие на американский кинематограф. Причина проста, ведь складывавшиеся годами условия устраивали буквально всех. Голливудская студия могла снять часть фильма в Техасе, потом поехать в Лондон, а после завершить процесс в Румынии или любой другой стране мира.

Очевидно, что после вступления ограничивающих мер подобные действия станут сильно затруднены. Многие студии снимают ленты за рубежом только потому, что это дешевле. Другие предпочитают уникальную атмосферу, тогда как третьи не могут иначе из-за сюжетных особенностей. США и Британия уже подписали соответствующие соглашения, но как быть всем остальным? Похоже, если озвученный Трампом закон вступит в силу, то денег Голливуд станет зарабатывать намного меньше, что доказывают новые инициативы властей Новой Зеландии. Известно, что этот регион остаётся ключевым для съёмки десятков блокбастеров. Инвестиции огромны, но из-за пошлин американским студиям придётся вернуться домой. Или нет, ведь местные власти усиливают поддержку иностранных кинопроизводств, стремясь привлечь больше международных проектов.

Как стало известно, правительство выделит дополнительные около 339 миллионов долларов на программу возврата средств для иностранных студий, снимающих фильмы в стране. Такая инициатива позволит получить заметные выгоды, укрепляя позиции Новой Зеландии в качестве налогового рая и места, где уникальная природа переплетается с уникальными финансовыми предложениями. Кроме того, за последние десятилетия здесь была создана полноценная инфраструктура, в рамках которой студии получают доступ к современным павильонам и высоким технологиям.

Аналитики ожидают, что в случае введения пошлин на фильмы ответные меры последуют незамедлительно. При этом пострадает именно Голливуд, заработавший за 2023 год чуть более 9 миллиардов долларов. Доступ иностранных фильмов в США и без того ограничен языковым барьером. Местное население предпочитает продукцию собственного производства, ну а мексиканские, индийские, китайские и другие ленты американцы не понимают и не принимают. При этом крупные блокбастеры окупаются с большим трудом, а 100% пошлина в Китае, Бразилии, Мексике и других странах даже самый популярный фильм сделает убыточным. Как дальше будут развиваться события, пока сказать сложно. Давайте изучим особенности мировой индустрии кино и сделаем короткие выводы.

Как уже было сказано выше, Индия остаётся лидером по количеству снятых лент. Совместными усилиями Болливуда, Толливуда и Колливуда (есть и такие) в 2022 удалось сгенерировать 1691 полнометражный фильм. А вот с кассовыми сборами не всё так хорошо. Известно, что прокат своих и иностранных лент принёс 1,5 миллиарда, но это намного меньше, чем генерирует американский рынок. Китайская киноиндустрия демонстрирует впечатляющий рост, ведь только за 2023 кассовые сборы перевалили за 7,7 миллиарда долларов. Рынок Поднебесной остаётся вторым по размерам, вызывая тревогу у американских производителей развлекательного контента.

Причина в том, что в том же 2023 году первыми 10-ю самыми кассовыми фильмами стали работы местных режиссёров. Ни один голливудский блокбастер не попал в десятку, хотя до начала торговой войны между странами всё было с точностью до наоборот. Таким образом, Вашингтон агрессивными действиями провоцирует появление конкурентов по всему миру, а попытки заставить всех вокруг следовать единой линии Белого дома приводят к прямо противоположным последствиям.

Не последнюю скрипку играет европейский зритель. Франция, Британия, Германия и Италия выпускают много фильмов, но почти все они приносят крошечные доходы. При этом именно Голливуд на рынке Европы зарабатывает очень много. Например, в Англии и Ирландии сборы в 2023-м превысили 1,36 миллиарда, во Франции – 1,35 миллиарда, а в Германии – 1,01 миллиарда долларов. В случае, если ЕС введёт хотя бы 50% пошлину на иностранные фильмы, то Америка потеряет огромные деньги. Развивается и российский рынок. Только один фильм «Чебурашка» заработал 90 миллионов долларов. При этом из-за масштабных санкций всё те же голливудские студии сталкиваются с огромными финансовыми потерями, поскольку рынок РФ входит в пятёрку крупнейших в Европе.

Крупнейшие игроки на американском рынке пытаются остановить принятие озвученного выше закона. Трамп медлит, но вступление в силу дополнительных ограничений приведёт к заметным потерям. Если проводить аналогии, то до начала торговой войны между США и КНР в Поднебесной не было конкурентной среды для появления высокотехнологичных процессоров и видеокарт. Спустя годы давления такие разработчики появились, а нечто подобное может ждать и Голливуд. Если учитывать, что конкуренты не дремлют, то ситуация должна вызывать у американских студий высокую тревогу.