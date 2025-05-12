На происходящее обратили внимание американские аналитики

Последние несколько лет США и Европа активно борются против российской нефти. Создаются условия, препятствующие свободной торговле, придумываются искусственные барьеры и выдвигаются другие абсурдные идеи, осуществлением которых занимаются целые департаменты. Только в Америке важным делом отслеживания санкций занимались сотни и даже тысячи людей, тогда как никто не знает, сколько таких же бездельников сидят на шее у европейских налогоплательщиков. Несмотря на санкции и различные препятствия российские нефтепродукты продолжают торговаться на глобальном рынке, а происходящее часто доходит до абсурда. Эксперты рассказывают, что и сами европейцы не против покупать нефть из РФ, но делают это через посредников. В этом случае продукт уже не называется русским, приобретая дополнительные приставки и полностью меняя историю добычи. Это может быть корейская, индийская и любая другая нефть, за которую политики из ЕС переплачивают десятки процентов. Похоже, всё это прекрасно укладывается в стройную статистику, а сегодня авторы Reuters пишут ещё об одном любопытном случае, на этот раз происходящем с нефтью из Венесуэлы.

Оказывается, с июля 2024 года сильно нарастила поставки сырой нефти Бразилия. После детального изучения проблемы стало очевидно, что бизнесмены закупают чёрное золото в Венесуэле, переименовывают его, а после отправляют в Китай. Таким образом обходятся стороной промежуточные порты, скрывая истинное происхождение ценной продукции. В выигрыше все стороны, ведь таким образом игнорируются санкции, позволяя Венесуэле получать доходы. Не обижена и Бразилия, не говоря уже о Китае, имеющем свою выгоду от торговой сделки. По данным аналитиков, именно Поднебесная сыграла ключевую роль в указанной выше схеме. В КНР успешно эксплуатируют методы работы с нефтью из стран, находящихся под санкциями, включая Иран и Венесуэлу. Обычно такие грузы идут с доукомплектованием у берегов Малайзии. Но с недавних пор все чаще венесуэльская нефть отправляется в Китай напрямую. Происходит это под чужим флагом и с поддельными документами, что позволяет избежать дорогостоящих логистических манёвров.

Основной сорт нефти, задействованный в операции – это тяжёлая Merey 16, производимая венесуэльской государственной компанией PDVSA. До недавнего времени её доставляли в Китай под видом малайзийского сырья или битумной смеси, что позволяло обойти квоты на импорт нефти. Похоже, летом 2024 года трейдеры нашли ещё более удобную лазейку, реализуя продукт в качестве поступающего напрямую из Бразилии. Благодаря новому подходу исчезла необходимость в перегрузке, когда нефть сутками переливали из одного танкера в другой. Это требовало не только дополнительных денег, но и привлекало много внимания со стороны тех самых бездельников, сидящих в бесконечных кабинетах в США и Европе. Сегодня танкеры идут прямо из Венесуэлы в китайские порты, а их бортовые системы передачи координат так удачно отлажены, что сторонним наблюдателям высвечивается только нужная информация. Ну а в сопровождающих документах сказано, что судно покинуло Бразилию. Согласно данным аналитической платформы TankerTrackers, всё это стало возможно благодаря подмене документов.

Уже больше года трейдеры получают новые сертификаты происхождения нефти, оформленные как бразильские. Подобная операция обходится дешевле и значительно ускоряет логистику. По оценкам, путь в Китай сокращается примерно на четыре дня. Помимо экономии на фрахте, такая легенда упрощает получение банковского финансирования. Всё просто, ведь сегодня венесуэльская нефть слишком токсична для кредитных организаций, а вот бразильская не попадает под санкции, поэтому чрезвычайно востребована. Если руководствоваться только китайскими таможенными данными в период между июлем 2024 года и мартом 2025 года, то в страну было ввезено 2.7 миллиона тонн бразильской битумной смеси. В переводе на доллары выходит 1.2 миллиарда, что эквивалентно 67 тысячам баррелей в сутки. Американским репортёрам удалось получить комментарии от представителей бразильской нефтяной компании Petrobras. Там заявляют, что страна не экспортировала битумную смесь в Китай с 2023 года. Более того, сама природа бразильской нефти не соответствует такому продукту. Оказывается, государственная нефтяная компания экспортирует в основном среднесернистую нефть из оффшорных месторождений пресол.

Аналитики Reuters уверены, что под видом битума в КНР поставляется именно венесуэльский Merey, активно приобретаемый китайскими независимыми переработчиками. Подобные поставки организуются через посредников, например, перевозчика Hangzhou Energy, занимающегося экспортом венесуэльской нефти как минимум с 2021 года. В качестве примера приводится танкер Karina под флагом Либерии. В феврале 2025 года он загрузил 1.8 миллиона баррелей Merey в Венесуэле, при этом его сигнал AIS транслировал местоположение у берегов Бразилии. На судне значилось имя «Katelyn», а в начале апреля оно спокойно разгрузилось в китайском порту Янпу. Подобные манипуляции с сигналами спутниковой навигации давно стали частью стандартного арсенала «теневой логистики» в нефтяной торговле. Напомним, санкции США против Венесуэлы были введены с целью ослабить доходы режима Николаса Мадуро, обвиняемого в фальсификации выборов и нарушении прав человека. Сам Мадуро называет ограничения «экономической войной», направленной на удушение страны. Китай выступает против односторонних санкций и остаётся ключевым покупателем венесуэльской нефти, делая это не только через теневые схемы, но и напрямую. Второй метод более рискованный, поэтому описанная выше методика продолжает работать.

По данным PDVSA, на которых ссылаются журналисты Reuters, за 2024 год Венесуэла поставляла в Китай около 351 тысяч баррелей в день, а в первые четыре месяца 2025 года объём вырос до 463 тысяч баррелей. При этом менее 10% этого объёма официально указывается как венесуэльский, тогда как основная масса по-прежнему оформляется как малайзийская или битумная смесь. Все стороны конфликта осведомлены о происходящем, но часто предпочитают не замечать нарушений. В последние месяцы из-за тарифов Трампа и нового витка противоречий с Китаем цены на нефть снизились. При этом с начала мая аналитики фиксируют обратный разворот. На фоне заявлений о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем котировки стабильно двигаются вверх. Brent подрос до 64.34 доллара за баррель, а WTI достиг 61.50 доллара. Аналитики связывают это с надеждой на восстановление торговых связей двух крупнейших экономик. Одновременно с этим рост сдерживается и другими факторами. Например, планами ОПЕК+ увеличить добычу. Тем не менее апрель показал снижение добычи в картеле, что может поддержать цены. Не менее важны переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Возможное соглашение способно снять часть напряжённости и вернуть иранскую нефть на рынок, что окажет давление на котировки. Что любопытно, американские компании сокращают число действующих буровых установок. Согласно данным Baker Hughes, их количество упало до минимума с января.