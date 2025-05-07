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Bublik1
Учёные выяснили, что домашние кошки и собаки стали более похожи друг на друга, чем тысячи лет назад
Как человек запустил эволюцию домашних кошек и собак, и почему питомцы стали похожи друг на друга

На разных континентах можно встретить животных, которые развивались независимо друг от друга, но в итоге стали удивительно похожими. Волки и тасманийские тигры, дельфины и их доисторические двойники. Примеров множество, вот только всё это не родственники. Оказывается, сама природа заставила их пройти по схожему пути, что на первый взгляд кажется неочевидным.

Это явление называется конвергентной эволюцией и возникает следующим образом: когда два разных вида, сталкиваясь с одними и теми же задачами, приходят к одинаковым решениям. Но что, если бы такую конвергенцию устроили не природные силы, а люди? Оказывается, это уже происходит прямо на наших глазах. 

Когда эволюционный биолог Эбби Грейс Дрейк вместе с коллегами взялась изучить 1810 черепов кошек и собак, включая их диких сородичей, она не ожидала найти некую закономерность. Выяснилось, что многие породы (от персидских кошек до мопсов) демонстрируют поразительное сходство в строении черепа. Учитывая, что собак и кошек разделяют примерно 50 миллионов лет эволюции, результат кажется действительно странным.

Учёные пришли к выводу, что ключевая причина подобных изменений кроется в процессе одомашнивания. На протяжении тысячелетий человек формировал внешний вид животных по собственному вкусу. В первую очередь речь идёт о преднамеренной селекции, когда выбирали самых пушистых или самых ласковых в выводке. Но существовало также влияние непреднамеренное. Например, люди неосознанно предпочитают питомцев с милой мордочкой.

Все эти и некоторые другие факторы запустили искусственную конвергенцию: кошки и собаки начали становиться внешне похожими, даже если они не имели ничего общего с точки зрения эволюции. Исследование Дрейк включало 3D-сканирование черепов самых разных пород. Оказалось, что домашние животные демонстрируют гораздо большее разнообразие форм черепа, чем их дикие сородичи. Причём у многих пород наблюдается сближение в крайностях: либо очень удлинённые морды, либо резко укороченные и сплюснутые. У диких собак, например волков, морды, как правило, вытянутые, что объясняется оптимальным сочетанием для успешной охоты и терморегуляции. У диких кошек (львов, тигров и ягуаров) также встречается определённая вариативность, но в целом череп сохраняет баланс между прочностью и функциональностью. А вот у домашних пород кошек и собак наблюдаются отклонения, которые природа вряд ли бы допустила.

И вот тут начинается настоящая проблема. В погоне за «милотой» мы получаем животных, которые страдают от хронических заболеваний. Плоские морды затрудняют дыхание, вызывают неврологические проблемы, делают роды сложными и опасными. И всё это подчинено предпочтениям потенциальных покупателей.

В Британии Комитет по защите животных в 2024 году опубликовал тревожный доклад, в котором прямо говорится о том, что питомцы с тяжёлыми наследственными патологиями не должны больше разводиться. Комитет настаивает на жёстком регулировании деятельности заводчиков, иначе страдания животных станут нормой.

Особый интерес на этом фоне вызывает вопрос, почему именно плоские морды оказались столь популярны. Что же, ответ не такой уж и сложный, ведь здесь срабатывает глубокий эволюционный механизм нашего вида. Люди инстинктивно реагируют на признаки младенчества: круглые головы, большие глаза, маленькие носы. Это запускает в нас желание заботиться. И неважно, младенец перед нами или мопс с печальным взглядом, ведь мозг реагирует одинаково. Такой эффект называется социальным пусковым механизмом, и он настолько силён, что диктует наши предпочтения в выборе питомцев.

Таким образом, в какой-то момент домашние животные оказались втянутыми в эволюционную игру, правила которой пишем мы. Люди создают условия, в которых независимые виды начинают напоминать друг друга. Так кошка и собака, несмотря на миллионы лет разделённой эволюции, приобретают сходные черты. Но всё это не проходит бесследно, ведь питомцы также получают массу проблем со здоровьем. Природа когда-то уже демонстрировала конвергентную эволюцию. Например, у сумчатых и обычных волков. Но сейчас мы наблюдаем искусственную конвергенцию, управляемую руками человека. И в отличие от естественной, она редко заботится о выживаемости вида. Скорее – о визуальной привлекательности на страничке в социальной сети.

Описанный выше феномен напоминает нам о том, насколько велико влияние человека на биологию. И насколько важно относиться к этому влиянию с пониманием и ответственностью. Ведь мы формируем не просто внешний облик наших питомцев. Мы буквально перекраиваем эволюцию. Похоже, о благополучии самих животных люди думают в последнюю очередь.

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#наука #интересное #эволюция #собаки #кошки
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