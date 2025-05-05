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Bublik1
Трамп намерен сделать Голливуд снова великим, запретив снимать фильмы за рубежом
Аналитики уверены, что такой шаг приведёт к проблемам и скажется на доходах крупных студий

По оценкам аналитиков, в настоящее время есть всего три крупных национальных рынка, выпускающих достаточно большое количество фильмов собственного производства. Лидирующее положение занимает Голливуд. Следом идут китайский и индийский рынки. В данном случае не так важно, кто находится на втором и третьих местах, поскольку американцы обладают значительным запасом прочности, зарабатывая намного больше зарубежных коллег. Особенно важно, что большая часть индийских и китайских фильмов предназначена исключительно для внутренних рынков, тогда как янки даже фильмы третьего сорта умудряются экспортировать за рубеж. Чаще всего высокохудожественные ленты появляются сразу в цифровых источниках в рамках многочисленных стриминговых сервисов или же на физических носителях в виде дисков. Разницы нет, ведь и здесь половина прибыли уходит создателям контента, а в итоге Голливуд всегда получает свои деньги. Не все фильмы и сериалы окупаются, но огромный поток позволяет уходить в плюс, ну а это самое главное, что нужно знать. 

Европа давно отказалась от национального кинематографа, решительно игнорируя необходимость инвестиций и предпочитая забирать свою долю от проката американских лент себе в карман. Отдельные режиссёры в Европе ещё работают, но многие из них давно перешли в ранг фестивальных. Эти ребята снимают то, что не интересно массовому потребителю, бросая вызов устоям и рассчитывая на похвалу от именитых коллег. Такая ситуация устраивает буквально всех, а зрители уже давно забыли о богатой истории европейского кинематографа. Ну а поскольку победитель всегда диктует свои условия, то нет ничего удивительного в том, что американские власти решили окончательно задушить иностранных режиссёров, вынудив многих из них перейти под крышу Голливуда. Что же, несмотря на то, что «фабрика грёз» давно стала глобальным бизнесом, приносящим США миллиарды долларов ежегодно, Трамп вновь решил «спасти» американский кинематограф от внешней угрозы. На этот раз президент предложил ввести 100% тариф на все фильмы, снятые за пределами США и ввозимые в страну. По его мнению, зарубежные налоговые льготы и субсидии подрывают американскую киноиндустрию, а сам этот процесс он назвал согласованной атакой и даже угрозой национальной безопасности. Словом, ничего нового. 

В данном случае удивление вызывают не заявления Трампа, а несоответствие его слов реальному положению дел на рынке кинематографа. Всё дело в том, что на международном рынке Голливуд зарабатывает гораздо больше, чем внутри страны. Так, только в 2024 году, по данным аналитиков Gower Street и Comscore, международные кассовые сборы американских фильмов составили более $17 миллиардов, что превысило внутренние доходы на десятки процентов. Подобная тенденция сохраняется уже не первый год, а цифры варьируется в зависимости от того, учитывать ли доходы от продажи цифровых копий и оплаты стриминоговых сервисов. В итоге некоторые аналитики считают, что доля зарубежной выручки составляла почти 70% от общего бокс-офиса американских фильмов. Ну а это значит, что именно внешний рынок сегодня обеспечивает стабильность и прибыльность всей системы. Пока неясно, к каким последствиям приведут подобные призывы. Не исключено, что попытка ограничить зарубежное производство под видом борьбы за рабочие места и культурную независимость может обернуться тяжёлыми последствиями. Учитывая, что крупные студии (от Netflix и Disney до Universal) активно снимают за границей (в Канаде, Британии, Австралии, Новой Зеландии), ужесточение условий импорта может привести к ответным мерам со стороны других стран, к снижению рентабельности и даже крушению кооперационных цепочек. 

Тем более что сами американские производители давно не ограничиваются Лос-Анджелесом. Согласно данным FilmLA, за последние десять лет объем съёмок в городе упал почти на 40%, а более половины проектов с бюджетами выше $40 миллионов в 2023 году были реализованы за пределами США. Причина кроется в выгодных налоговых стимулах, удобной инфраструктуре и стабильной логистике. На этом фоне высказывание Трампа звучит не как экономическая стратегия, а как лозунг избирательной кампании в духе 80-х. Президент потребовал, чтобы фильмы снова снимались в Америке, ну а это точно не понравится боссам крупных студий. В настоящее время даже учитывая налоговые льготы и другие факторы стоимость блокбастеров сильно возросла. Если Голливуд действительно начнёт снимать в США, то некоторые фильмы станут до неприличия дорогими и грозят студиям разорением. Пока никаких точных данных относительно громких слов Трампа не прозвучало. Ни сам президент, ни Минторг США не объяснили, как именно будет рассчитываться тариф: от бюджета фильма, его кассовых сборов или по другой схеме. Останутся ли под пошлиной только кинотеатральные релизы, или затронут и стриминговые платформы, или же к ним начнут применяться особые требования. Ясно одно: Голливуд в растерянности. По данным местной прессы, к вечеру воскресенья представители студий пытались выяснить детали у чиновников, но внятных ответов так и не получили. Аналитики предупреждают: инициатива может ударить не по конкурентам, а по самим США. Эксперты уверены, что в случае зеркальных мер от других стран Голливуд потеряет намного больше, чем выиграет.

Это значит, что прокат лент в Европе, в Азии и других регионах начнёт приносить всего 25% прибыли (сегодня 50% от цены билета), ну а это снизит прибыль ровно в 2 раза. Не менее важно, что до недавнего времени Индия и Китай никаких действий против Голливуда не предпринимали. В последние годы американским фильмам там не всегда удаётся получить прокатное удостоверение, но на сборах такая практика не отражается. Если Трамп выполнит свои заявления, то его действия развяжут руки Китаю и Индии, ну а это чуть ли не самые крупные рынки на планете. Эксперты пишут, что глобальные рынки не терпят изоляционизма. Даже Голливуд с его звёздами, франшизами и мировыми премьерами не всесилен перед последствиями торговых конфликтов, особенно если они рождены не экономикой, а политикой. Сегодня прокат за рубежом приносит США огромные деньги. Одновременно с этим многие регионы обладают развитой инфраструктурой, предлагая Голливуду уникальные условия для съёмки. В теории заставить режиссёров снимать только в США можно, но мы уже видели, что таможенные войны не работают. 

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#трамп #интересное #гол
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