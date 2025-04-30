А между тем речь о супервулкане, извержение которого приведёт к массовому вымиранию на нашей планете

На Земле существует несколько десятков вулканов, которые могут представлять серьёзную угрозу для человечества. Учёные оценивают, что на планете в любой момент могут быть активны до 20 вулканов, извержение которых способно повлечь за собой разрушения глобального масштаба. Отмечается, что вулканическая активность представляет собой нечто большее, чем угрозу для близлежащих городов из-за раскалённых потоков лавы. Исследователи напоминают, что история нашей планеты полна катастрофических извержений, оставивших глубокий след и кардинальным образом изменившим климат и эволюцию видов, включая человечество. Одним из самых известных примеров является извержение вулкана Тоба, произошедшее около 74 тысяч лет назад. Это суперизвержение, предположительно, вызвало глобальное похолодание, известное как «вулканическая зима». Именно оно могло стать причиной резкого сокращения численности людей, населявших планету в тот период.

Вдобавок к древним катастрофам, в истории было немало более относительно свежих событий, таких как извержения Везувия в 79 году н. э., которое уничтожило города Помпеи и Геркуланум. В пример можно привести и более современные катастрофы. Например, извержение вулкана Лейла в Исландии в 2010 году, которое привело к масштабным перебоям в авиационном сообщении по всей Европе. История свидетельствует, что вулканы, даже несмотря на свою редкость в плане глобальных извержений, могут представлять серьёзную угрозу для нашей цивилизации. Ну а одним из самых известных и мощных вулканов на планете является Йеллоустонский супервулкан, расположенный в США. В отличие от обычных вулканов, которые могут извергать лаву и пепел на относительно ограниченную территорию, этот вулкан гораздо больше и опаснее. По мнению учёных, последствия его извержения сложно представить. Теоретически, он обладает настолько высокой разрушительной мощью, что способен изменить климат на всей планете. Если Йеллоустонский вулкан перейдёт в активное состояние, последствия будут катастрофическими для всех живых существ на Земле. Подобные события могут привести к обширным выбросам вулканического пепла в атмосферу, что приведёт к затмению Солнца, а после и резкому похолоданию, не говоря уже об уничтожении флоры и фауны в радиусе тысяч километров.

Похоже, несмотря на этот устрашающий потенциал, учёные не видят причин для тревоги. В рамках исследования было установлено, что риски извержения в ближайшие десятилетия крайне малы. В последние годы американские геологи раскрыли важные детали, позволяющие понять, что именно удерживает Йеллоустон в спокойном состоянии. Группа учёных обнаружила нечто похожее на крышку или шапку в структуре магматического резервуара под Йеллоустоном. Эта конструкция тысячелетиями сдерживает высокое давление и пиковую температуру внутри вулканической системы. Она находится на глубине от 3.5 до 4 километров под северо-восточной частью кальдеры и представляет собой важный природный стабилизатор. Своевременные выбросы газа через эту «крышку» позволяют поддерживать внутреннее давление на безопасном уровне и предотвращают возможность извержения.

Как пояснил геолог Брэндон Шмандт из Университета Райса, новое открытие стало важным шагом в понимании функционирования Йеллоустона. Это как если бы вулкан «спал», но его магматическая крышка позволяет ему время от времени «вздыхать», сбрасывая избыточное давление. По сути, эта магматическая шапка остаётся единственным препятствием, стоящем на пути извержения главного супервулкана нашей планеты. Для получения таких точных данных учёные применили новаторскую методику, посылая сейсмические волны в землю с помощью вибрирующего грузовика. Эти волны, которые действуют как маленькие землетрясения, помогают исследовать, как магматические слои взаимодействуют с горными породами. С помощью этой технологии удалось получить первые сверхчёткие изображения магматического резервуара под Йеллоустонской кальдерой.

В ходе анализа сейсмических волн учёные столкнулись с внезапной границей на глубине 3.8 километра, что указывает на существование смеси сверхкритической воды и магмы, которая образует слой с характерной пористостью. Этот слой является верхней частью магматического резервуара и играет важную роль в стабилизации системы. Особенность этого слоя в том, что его пористость на 14% ниже типичных показателей, что делает его «самозапечатывающимся» и препятствует переходу в активное состояние. Несмотря на эти позитивные данные, учёные все ещё не могут точно ответить на вопросы, касающиеся точного объёма магмы, находящейся в резервуаре. Неясно также и то, как глубоко он простирается. Существуют и другие геологические силы, такие как движение тектонических плит, которые могут повлиять на стабильность вулкана, делая его поведение более непредсказуемым. И всё же полученные данные позволяют утверждать, что Йеллоустонский супервулкан находится в состоянии относительного покоя. Геологическая служба США оценивает риск суперизвержения Йеллоустона как очень низкий (не превышающий 0.00014% в год).

Это означает, что, хотя Йеллоустон продолжает оставаться под строгим наблюдением учёных, его активность на данный момент не представляет немедленной угрозы. Таким образом, хотя Йеллоустон и остаётся объектом повышенного интереса, последние исследования показывают, что риск катастрофического извержения в ближайшие десятилетия крайне мал. Туристы по-прежнему могут наслаждаться зрелищем гейзеров и горячих источников, а сейсмическая активность, наблюдаемая в регионе, скорее напоминает «вздохи» вулкана, чем предупреждение о возможной катастрофе. Вулкан продолжает спать, а его магматическая «крышка» не позволяет ему проснуться, по крайней мере, в ближайшее время.