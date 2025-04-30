Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Физик Вопсон: гравитация может быть побочным продуктом вычислительных процессов во Вселенной
Идея не нова, но впервые за долгие годы к ней подключились физики

Впервые идея о том, что наша реальность может быть всего лишь компьютерной симуляцией, была публично озвучена в 2003 году философом Ником Бостромом. Тогда он предположил: если когда-либо высокоразвитая цивилизация сможет запускать симуляции сознательных существ, то вероятность того, что мы сами находимся внутри такой программы, становится пугающе высокой. Эта гипотеза быстро вышла за рамки философских дискуссий, а со временем её подхватили учёные, техногики и культурологи. Аналогичные заявления звучали из уст видных учёных, а какое-то время назад гипотезу поддержал Илон Маск. В последнее десятилетие к обсуждению подключились и физики, а сегодня один из них предлагает радикально новый способ взглянуть на устройство Вселенной.

Мелвин Вопсон из Университета Портсмута в Британии утверждает, что ключ к пониманию симулятивной природы нашей реальности может скрываться в самой гравитации. Его новая работа выдвигает необычную гипотезу: возможно, гравитация – это не фундаментальная сила природы, а побочный продукт, возникающий в результате попыток Вселенной организовать информацию наиболее экономно и эффективно. Подобно тому, как компьютеры сжимают файлы, чтобы сэкономить ресурсы, Вселенная якобы «сжимает» информацию, используя гравитацию как инструмент оптимизации. По словам Вопсона, всё указывает на то, что мы имеем дело с чем-то, что работает по принципу колоссального вычислительного механизма. Вселенная, считает учёный, может быть не чем иным, как гигантским компьютером. И гравитация в этой модели – это совсем не таинственное тяготение, как нас учили, а вычислительный процесс, упрощающий структуру материи. Нужно отметить, что такая гипотеза не появилась на пустом месте. Уже в 2022 году Вопсон совместно с математиком Сербаном Лепадату предложили так называемый второй закон инфодинамики. Он представляет собой концепцию, основанную на аналогии с классическим вторым законом термодинамики. 

Если последний описывает рост энтропии, то есть хаоса, в замкнутой системе, то инфодинамика утверждает: в отношении информации хаоса быть не должно. Напротив, с течением времени информационная энтропия либо сохраняется, либо снижается, а особенно если реальность работает как вычислительная система. Вопсон развивает идею о том, что информация сама по себе может обладать массой, то есть быть не просто абстракцией, а физической субстанцией. Если принять этот принцип, то элементарные частицы, из которых состоит всё сущее, можно представить в качестве носителей информации. Они похожи на своеобразные атомы в цифровом коде Вселенной. Он даже предложил посчитать общий «объём данных» во Вселенной, если рассматривать каждую частицу как бит или байт. В этой модели пространство-время оказывается разбито на мельчайшие «пиксели», как экран монитора. Каждый такой пиксель либо содержит частицу материи (единицу), либо нет (ноль). Если несколько частиц попадают в один пиксель, они, по «алгоритму» симуляции, сжимаются в один объект. Это и проявляется для нас как сила притяжения или гравитация.

Диаграмма из последней статьи учёного показывает: подобно тому, как ZIP-архив сжимает данные для удобства хранения, гравитация «уплотняет» материю, снижая вычислительную нагрузку на «систему». Это, по мнению Вопсона, и есть настоящая суть гравитационного притяжения, представляющего собой не таинственную природную силу, а результат программной оптимизации. Интересно, что гравитация – это одна из самых известных, но наименее понятных сил. Мы умеем измерять её, предсказывать её поведение в рамках общей теории относительности, но до сих пор не знаем, что это такое на фундаментальном уровне. Гипотеза Вопсона предлагает рассматривать её не как нечто, заданное извне, а как следствие архитектуры информационного пространства. Если Вселенная действительно является вычислительной конструкцией, как считает учёный, то она подчиняется правилам, схожим с алгоритмами, а фундаментальные силы – это не более чем проявления этих алгоритмов. И тогда физика превращается в раздел информатики, а материя становится результатом цифровой обработки данных.

Заключая свои размышления, Вопсон призывает научное сообщество искать экспериментальные подтверждения. Он считает, что нужно проверять применимость модели инфодинамики не только в рамках классической физики, но и в релятивистских и квантово-гравитационных теориях. Потому что если гравитация действительно является индикатором информационного сжатия, то мы наконец-то приблизимся к разгадке одной из самых интригующих тайн науки, на краю которой стоит природа самой реальности.


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#наука #виртуальная реальность #вселенная #физика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Некоторые пользователи ПК уходят с GTA V Enhanced обратно на версию Legacy
3
Опубликован список моделей, для которых уже доступна бета-версия Android 16
+
Kia Sportage 2026 обновляется и дорожает в США
+
Энтузиаст собрал систему водяного охлаждения из крышки процессора i9-14900KS и пластикового ведра
1
NVIDIA выпустила ещё один Hotfix-драйвер для версии 576.02 с исправлениями проблем игр и мониторов
2
FromSoftware опубликовала системные требования ПК-версии Elden Ring Nightreign
+
Ученые обнаружили древнейшую галактику эпохи космического рассвета
+
В Китае разработали микроволновое оружие, способное генерировать до 30 импульсов в секунду
+
Samsung разрабатывает Galaxy Watch 8 Classic с вращающимся безелем
+
NVIDIA представила видеокарту RTX PRO 6000 с рекордным объемом памяти GDDR7
1
Huawei анонсировала умные часы Watch 5 с новым сенсором для пальцев
+
Сийярто: Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда
+
Мишустин: Импортозамещение в производстве станков и оборудования в РФ должно достигнуть 95%
1
В Windows 10 появилось всплывающее окно с рекомендацией приобрести Copilot+ PC с Windows 11
5
Обновление для ремастера Oblivion удалило настройки масштабирования DLSS и FSR
3
«КАМАЗ» представил электробус нового поколения А5
+
Японские магазины мешают туристам покупать видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080
1
Samsung Display представила обновлённый бренд для технологии QD-OLED
2
Человекоподобного робота Kepler K2 испытали в роли автосборщика на заводе GM в Шанхае
+
NVIDIA работает над видеокартами линейки GeForce RTX 50 SUPER с увеличенным объемом видеопамяти
5

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
31
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
78
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
90
Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
7
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
45
Разбираемся, почему высокий FPS не гарантирует плавный геймплей в играх
8
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
9
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
17
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
2
Подробности RHIC-эксперимента - как открыли экстремальное состояние материи, схожее с чёрной дырой
1

Сейчас обсуждают

Mocus
11:53
27" с разрешением FullHD - это просто днище ! Даже представить себе не могу, что может заставить человека купить себе монитор 27" с разрешением FullHD, а не QHD. Это даже не БДСМ, это я даже не знаю к...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
[Zero]
11:41
Да, недавно об этом читал, но забыл упомянуть, спасибо за дополнение. Чаще всего просто отключают PhysX, конечно, но можно и вторую видюху старую подключить, если разъем имеется.
Разбираемся, почему высокий FPS не гарантирует плавный геймплей в играх
dimkahon
11:34
Был на работе, поэтому отпишусь отдельным сообщением. Спасибо за обзор и очередной экскурс в молодость, когда мне все это было очень интересно. Кстати, последней мощной картой на AGP была HD 3850 и я ...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
310
11:32
Плюсую чтобы поднять коментарий. Ох. Здесь это не работает, но ладно. Всё равно плюсую. 100% поносно-блевотная быдлятина. Автор уходит в вечный бан. В другое время на другой планете таких авторов бы ...
Разбираемся, почему высокий FPS не гарантирует плавный геймплей в играх
Sergey Yanvarev
11:20
9070xt смотрится привлекательно по всем параметрам - наверное я просто энтузиаст
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
vitalist
11:16
Ренбокот, вы серьёзно!?
Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
Andrey Kovalchuk
11:15
Вполне возможно. Надо уделять особое внимание качеству и охлаждению VRM, у некоторых моделей с этим может оказаться беда. Ну и периодически полазить по разъёму и кабелям с термовизором под полной нагр...
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Сергей Попов
11:15
Full то сих пор популярно, только из-за двух вещей 1) просто у народа нет денег чтобы купить хороший Моник и под него видяху. А сидеть в 40-60 ФПС при хорошем монике это так то глупо! 2) это его массо...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Дмитрий Рут
11:01
Беда в том что ЭТА ХРЕНЬ теперь и работает ХРЕНОВО, но всё решает маркетинг. Сначала Нвидия победила АМД а потом здравый смысл
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Дмитрий Рут
10:59
Смешно))) А ведь была ещё и 7990XTX
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем