Официальная версия подтверждается показаниями ключевых свидетелей

До недавнего времени смерть Адольфа Гитлера оставалась благодатной почвой для теорий заговора и исторических спекуляций. Кто-то настаивал на версии о побеге фюрера в Латинскую Америку, другие – на существовании двойников и инсценировке самоубийства. В послевоенные годы слухи подпитывались разрозненными свидетельствами, противоречиями в показаниях, а также отсутствием тел. Лишь немногие имели доступ к первичным источникам, включающим материалы допросов ближайших соратников Гитлера.

Ключевая проблема заключалась в том, что следственные документы десятилетиями оставались засекреченными, а в итоге точные результаты судебно-медицинской экспертизы не могли пролить свет на события, происходившие 80 лет назад. В то время главным свидетелем стал Гейнц Линге. Речь идёт о личном камердинере фюрера, находившемся с ним до последнего часа. Именно его подробные показания сегодня позволяют восстановить хронологию событий 30 апреля 1945 года без мифов и догадок.

Что же, на днях Федеральная служба безопасности России рассекретила материалы допросов Гейнца Линге. Данные хранились в архиве Ивановской области и не только подтверждают официальную версию гибели Гитлера, но и проливают свет на малоизвестные обстоятельства расследования и судьбы тех, кто пережил падение Третьего рейха.

Как уже было сказано, Гейнц Линге на протяжении десяти лет оставался одним из ближайших людей в окружении Гитлера. Он знал его распорядок, привычки, слабости. Он следовал за фюрером повсюду и присутствовал в берлинском фюрербункере, где весной 1945 года обитала элита Третьего рейха.

Согласно рассекреченным протоколам, в последние недели войны Гитлер находился в полной изоляции, принимая только узкий круг соратников, включающий супругов Геббельс, врачей, адъютантов и обслуживающий персонал. 29 апреля он женился на Еве Браун. В ту же ночь, по свидетельству Линге, пара приняла решение умереть вместе. 30 апреля Гитлер подписал приказ о безнадёжной попытке прорыва окружения, попрощался с ближайшими и удалился в свой кабинет. Спустя несколько минут, около 15:45, в бункере раздался выстрел.

Гейнц Линге

Линге и Мартин Борман вошли в комнату и увидели тела. Гитлер был с огнестрельным ранением в висок, рядом лежали два пистолета. У Евы Браун не было видимых повреждений. Судя по всему, она отравилась цианидом. Оба тела, завёрнутые в одеяла, по приказу Гитлера были вынесены во двор и сожжены с целью не допустить их демонстрацию победителями.

После падения Берлина Линге не сразу оказался в Москве. В отличие от других приближённых, его сначала держали в Эстонии, лишь в декабре 1945 года этапировав в Бутырскую тюрьму. Причины этой задержки неизвестны, поскольку в обнародованных материалах нет объяснений такой логистики. Возможно, советские органы проводили отдельную проверку или использовали его в других оперативных целях.

Тем не менее показания Линге стали важной частью досье на Гитлера. Уже в мае 1945 года он заявил, что фюрер застрелился, хотя другие свидетели, включая начальника охраны Ганса Раттенхубера, предполагали комбинированный способ самоубийства: яд и пуля. В рассекреченных протоколах также приводятся доводы самого Линге, почему Гитлер не бежал: физическая немощь, безысходность, отказ от капитуляции и страх потерять контроль над своим образом.

Уже 5 мая в саду рейхсканцелярии советские специалисты обнаружили обгоревшие тела мужчины и женщины. При осмотре у мужчины были найдены остатки ампулы и запах горького миндаля, ну а это характерные признаки цианида. В то же время сильное обугливание мешало подтвердить пулевое ранение. Позже были допрошены немецкие зубные техники Фриц Эхтман и Кете Гойзерман. Их описание зубных протезов совпало с рентгеновскими снимками и медицинскими записями о Гитлере. Это стало основным аргументом в пользу идентификации останков.

Дополнительное подтверждение появилось намного позднее. Только в 2017 году французский антрополог Филипп Шарлье подтвердил, что челюсть, хранящаяся в ФСБ, действительно принадлежала Гитлеру. В тканях также были найдены следы цианида. Несмотря на сотрудничество со следствием, в 1950 году Гейнц Линге и адъютант Отто Гюнше были осуждены военным трибуналом на 25 лет лагерей. Им вменили принадлежность к СС и участие в нацистской системе власти, но спустя всего 5 лет, в 1955 году, в рамках соглашений с ФРГ, оба были депортированы на родину.

Адольф Гитлер и Ева Браун в своем доме в Берхтесгадене

Рассекреченные материалы заполняют множество пробелов в истории последних дней Третьего рейха, но оставляют и важные вопросы без ответа. В частности, неизвестны детали предварительных допросов Линге в Эстонии, отсутствуют стенограммы разговоров в бункере перед самоубийством, и до конца не ясно, почему разные свидетели указывали на различные детали гибели Гитлера. Также не раскрыто, каким образом тела были идентифицированы при таком уровне сожжения, кроме слов очевидцев и совпадений по челюсти.

И всё же, опубликованные документы можно назвать важными, поскольку они действительно подтверждают официальную версию событий. Они не только дополняют картину гибели Гитлера, но и свидетельствуют о системной, методичной работе советской разведки и медицины уже в первые недели после окончания войны.