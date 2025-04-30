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Bublik1
США и Китай начали исключать товары из списка взаимных пошлин, пытаясь удержать падающую экономику
Проблема носит глобальный характер и выходит за границы привычного торгового противостояния между Пекином и Вашингтоном

В 2025 году мировая экономика оказалась в эпицентре новой волны торговых потрясений, вызванных масштабной тарифной кампанией Трампа. Идея заключалась в давлении на союзников и прямых конкурентов, что должно было вынудить крупные компании по всему миру перенести производство в США. Аналитики писали, что реализация подобных планов нереалистична в обозримой перспективе. Причина в том, что в Америке нет достаточного количества специалистов в сфере инженерии. Найти рабочих на предприятия будет сложно, но даже если заводы построить, то товары окажутся намного дороже тех, что приходят из других регионов. Заработные платы в США слишком высокие, а люди привыкли к 35-40 часовой рабочей неделе. В то же время в Азии нормальным считается 60 часов и более, при этом многие компании дают сотрудникам только 1 выходной день, вынуждая работать 70 и больше часов в неделю. Это не все проблемы, которые стоят на пути переноса производства в США, ведь строительство завода обойдётся слишком дорого и явно не пойдёт на пользу бизнесу. Что делать с уже работающими предприятиями, никто не знает, а в целом бизнес по всему миру находится в состоянии шока. 

По данным экспертов, особенно сильным оказался удар по китайским компаниям, а первыми под ограничения попали производители автомобилей и поставщики ключевых деталей, включая запчасти и технологии в Японии и других регионах. Американский президент, продвигая концепцию «экономического освобождения», обложил пошлинами почти весь импорт, нацелившись на стратегические сегменты вроде автомобильной промышленности и электроники. Последствия не заставили себя ждать, ведь Пекин и Токио ощущают проблемы, поскольку спрос на продукцию снижается. В Китае официальные данные за апрель показали, что производственный индекс PMI скатился до 49.0, ну а это самый слабый показатель за последние 16 месяцев. Так плохо было только во время пандемии, в рамках которой Поднебесная вынуждена была перейти на строгие ограничения. Такие цифры доказывают наличие значительных проблем в промышленном секторе, ведь показатели ниже 50 пунктов свидетельствует о стремительном снижении деловой активности. Уже очевидно, что ранее наблюдавшийся подъём оказался временным всплеском, вызванным стратегией «опережающих поставок» перед введением американских пошлин. На самом деле в США дела идут не лучше, ведь торговый дефицит с 350 миллиардов вырос до рекордных 400 миллиардов долларов. 

При этом, как только тарифы начали действовать, экспортный импульс из стран Азии захлебнулся. Нехватка новых внешних заказов, слабый внутренний спрос и затяжной кризис в строительстве подорвали уверенность даже среди оптимистов в Пекине. Опрошенные авторами Reuters аналитики уверены, что на этом фоне заявления официальных лиц о способности Китая справиться с внешними вызовами звучат скорее как попытка сохранить лицо, чем отражение реального положения дел. При этом власти КНР по-прежнему не демонстрируют готовности к переговорам с Вашингтоном, предпочитая ставку на внутренние стимулы. Национальная комиссия по развитию и реформам пообещала новые меры поддержки уже во втором квартале, а Политбюро призвало сконцентрировать усилия на помощи наиболее пострадавшим секторам. Не обошли стороной тарифы и Японию. В марте промышленное производство в стране упало на 1.1%, что значительно хуже прогнозов. Основной удар пришёлся по автомобильной отрасли, которая генерирует заметный приток валюты в страну. Производство легковых автомобилей сократилось на 4.1%, тогда как некоторые бренды и модели потеряли почти 25% экспорта. 

Причины кроются не только в снижении внешнего спроса, но и в перебоях с поставками комплектующих. Особенно тревожным выглядит то, что именно в США (крупнейший рынок сбыта для японских автогигантов) теперь действуют заградительные пошлины: 25% на легковые автомобили и грузовики, и дополнительные 10% на прочую японскую продукцию. В этих условиях японские компании (от автоконцернов до производителей строительной техники) корректируют прогнозы. Например, Komatsu уже объявила о снижении операционной прибыли на 27% на фоне укрепления иены и американских тарифов, что эквивалентно потерям свыше 650 миллионов долларов. Японское правительство не теряет времени: главный переговорщик по торговле Рёсэй Акадзава срочно вылетает в Вашингтон, но шансы на успех оцениваются как призрачные. Тем временем Трамп продолжает «настройку» своих тарифных механизмов. Последние указы президента предусматривают облегчения для американских автопроизводителей. Так, детали, ввозимые для сборки автомобилей в США, теперь могут быть освобождены от части пошлин, если собранные машины будут реализовываться по определённым критериям. Это своего рода поощрение за «производство на родине»: чем больше автомобильных мощностей возвращается в Штаты, тем больше льгот получает производитель. 

Проблема в том, что такие послабления распространяются только на внутренний рынок, поскольку автомобили, собираемые в Канаде или Мексике, не получают подобных преференций, а китайские комплектующие и вовсе исключены. Эксперты пишут, что логика тарифной кампании Трампа кроется не только в защите промышленности, но и в попытке реструктурировать глобальные цепочки поставок под нужды национальной безопасности. Администрация подчёркивает, что развитие отечественного автомобилестроения и сопутствующих технологий критически важно для оборонного сектора и технологического превосходства США. Всё это складывается в тревожную картину для Азии: Китай сталкивается с нарастающим давлением и рисками не получить заявленных 5% роста ВВП в 2025 году. В то же время Япония фиксирует просадки в промышленности и экспортной активности, а Вашингтон, пользуясь моментом, пытается перестроить глобальный торговый ландшафт под себя. Мировая экономика снова входит в фазу неопределённости, а многое будет зависеть от того, насколько быстро и гибко отреагируют ключевые игроки.

Аналитики настроены скептически, поскольку Трамп пока не подписал ни одной крупной сделки. Даже небольшие страны тянут время, что явно не идёт на пользу рейтингам нового президента. В Китае уже начали обдумывать исключение определённых товаров из списка таможенных ограничений, а нечто подобное практикует и Вашингтон. Чем всё это завершится, не знает никто, поскольку результат зависит от большого количества переменных. Сопротивление тарифам оказывают как союзники, так и конкуренты, а реализация плана под угрозой срыва. 

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#экономика #трамп #тарифы
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