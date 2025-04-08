Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Аналитики назвали товары, которые сильнее всего подорожают в России из-за торговых пошлин Трампа
Глобальный рынок сильно зависит от действий ключевых игроков, а на этот раз под ударом находятся практически все производители

Уже несколько дней глобальные рынки не могут прийти в себя от последствий озвученных Трампом требований к торговым партнёрам по всему миру. Если говорить проще, то президент США констатировал неспособность своей страны обеспечить выполнение бюджета без значительного дефицита. Нужно либо сокращать расходы, либо и дальше одалживать триллионы долларов у кредиторов. При помощи Илона Маска производится попытка сократить дефицит бюджета, но ключевые и самые дорогостоящие направления остаются нетронутыми. В итоге миллиардер экономит десятки миллионов долларов, ну а это незначительно влияет на бюджетный дефицит. На этом фоне можно было бы сократить оборонные расходы, но буквально вчера Трамп принял военный бюджет на 2025 год, который достигает 1 триллиона долларов. Это новый рекорд, а аналитики пишут, что Белый дом не готов к реальной экономии, создавая иллюзию решительной борьбы с бюрократией. Вместо этого устраняются неугодные властям ведомства, которые создавались и курировались Демократами. Ну а поскольку дефицит бюджета продолжает расти, то было решено взять недостающие деньги напрямую из карманов соседей. 

Нужно понимать, что примерно так же поступали и другие президенты США. Они рисовали триллионы долларов во время кризисов, выбрасывая на рынок ничем не подкреплённые деньги. При этом государственный долг продолжал увеличиваться за счёт союзников, готовых вливать в американскую экономику значительные средства. Но если в прошлом деньги формально принадлежали всё тем же кредиторам, то сегодня Трамп хочет, чтобы инвестиции были безвозмездными. Как вы уже слышали, несколько дней назад президент США озвучил пакет пошлин на импорт товаров на американский рынок. В список попали более 150 стран, а в числе наиболее пострадавших находятся Камбоджа (49%), Лаос (48%), Мадагаскар (47%), а также гораздо более весомые игроки: Евросоюз (20%), Китай (34%) и Вьетнам (46%). При этом некоторые страны готовы договариваться, а значит возьмут на себя большую часть расходов и отдадут деньги Трампу добровольно. В число таких входит Вьетнам, Индия и многие другие государства. Но есть и те, кто планирует развернуть против США настоящую торговую войну. На такое могут себе позволить пойти только крупные экономики, ну а в данном случае речь идёт о Китае, Евросоюзе, Японии и ряде других стран. 

Что любопытно, Россия в указанный выше список не попала. В США заявляют, что против РФ и так введены санкции, поэтому торговля фактически не ведётся. Ну а если Вашингтон у Москвы что-то и покупает, то исключительно товары, без которых никак не обойтись. Российские власти хранят молчание, ну а аналитики уверены, что никакой параллельный импорт страну не спасёт. Ожидается резкое подорожание потребительских товаров, а сегодня мы разберёмся в наиболее достоверных прогнозах. Предполагается, что введённые пошлины в первую очередь скажутся на российском рынке электроники. Наибольшее влияние станет заметно в сегментах смартфонов, ноутбуков, планшетов и компьютерных комплектующих. Даже если кажется, что Россия напрямую не участвует в торговой схватке между США и остальным миром, в реальности всё не так просто. Ни одна страна не сможет пересидеть кризис, ну а РФ в значительной степени зависит от импорта технологий и электроники. Больше всего товаров поступает из Китая, Вьетнама и стран Юго-Восточной Азии, ну а именно по этим государствам наносится основной торговый удар. 

Даже если некоторые игроки в этом регионе с Трампом и договорятся, то только за счёт конечного потребителя, поскольку миллиардеры никогда не станут платить из своего кармана. Аналитики пишут, что проблема кроется не только в пошлинах, ведь сложности начнут наблюдаться как в логистике, так и в глобальном производстве. При этом десятки и сотни заводов часто выпускают технику под американскими и европейскими брендами, а значит подорожание неизбежно. Как уже отмечалось выше, у владельцев промышленных предприятий будет всего два варианта: компенсировать потери из своего кармана, либо повысить отпускные цены для потребителей. Ну а мы с вами понимаем, что на самом деле выбор давно сделан. Если учитывать, что Россия не располагает значительными производственными мощностями, то полагаться придётся на сделанные ранее запасы. Даже в этом случае относительно контролируемые ценники продержатся всего несколько месяцев. Но даже имеющиеся в РФ сборщики электроники окажутся под ударом. Большая часть комплектующих импортируется, а значит подорожает всё – от смартфонов и холодильников, до автомобилей. Важно понимать, что техника за последние 5 лет и без того сильно прибавила в цене, а торговая война только усилит давление на потребителя. 

В конечном итоге это приведёт к падению производства, поскольку люди начнут реже менять смартфоны, предпочитая не приобретать новый ноутбук до тех пор, пока старый будет обеспечивать нужные функции. Таким образом решения Трампа не только приведут к росту цен, но и настоящему кризису в полупроводниковой отрасли. Сложно сказать, что станет с продуктами питания. Многие международные бренды предпочитают выпускать продукцию в азиатском регионе, а значит также окажутся под ударом. Некоторые аналитики выказывают относительно оптимистичные мнения. Отмечается, что прямая торговля между Россией и Китаем обеспечит доступ электроники без дополнительных наценок. На самом деле такие предположения кажутся наивными, поскольку китайские производители в любом случае захотят компенсировать высокие убытки из-за торговой войны, а значит стоимость товаров точно станет выше.  

На самом деле, пока аналитики спорят, рынок ощущает сильное давление. Инвесторы растеряны, ведь тихой гавани уже не существует. За сутки после объявления пошлин крупнейшие миллиардеры мира потеряли 208 миллиардов долларов, а акции технологических компаний по всему миру отправились в свободное падение. Авторы Reuters опросили знакомых с проблемой экспертов и пришли к выводу, что значительный удар пошлины нанесут продукции Apple. Самая бюджетная модель iPhone 16 подорожает до 1142 долларов, тогда как флагманская iPhone 16 Pro Max будет стоить 2300 долларов. На фоне надвигающегося глобального экономического шторма официальные российские ведомства пока хранят молчание. Минпромторг и Минцифры не дали комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 апреля заявил, что власти будут предпринимать все возможные шаги для смягчения последствий. Аналитики советуют не паниковать, продолжая усиливать программы импортозамещения. В данном случае можно прийти к простому выводу: даже если Россия оказалась вне чёрного списка Трампа, то в экономике, как и в погоде, никто не застрахован от сопутствующих потерь. Ну а эксперты полагают, что наступает время, когда нужно не прятаться под зонтом, а научиться выживать даже в самую сильную бурю. 

#аналитика #экономика #трамп #пошлины #пошлины трампа
7
Показать комментарии (7)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
8
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
+
AMD увеличила долю на рынке процессоров на 16,6% по данным CPU-Z
+
TCL представила бюджетную линейку Mini LED телевизоров T7L с частотой 288 Гц
+
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
Инициатива QRAMP и квантовые технологии могут изменить правила игры для Bitcoin
+
BMW представляет новый эндуро-байк R 12 G/S с двигателем на 109 л.с.
+
Geely показала новый внедорожник Boyue L 2025 перед премьерой 9 апреля
+
Radeon RX 9070 с модифицированным BIOS оказалась производительнее RX 9070 XT
7
Марк Гурман: Нет ни одной вселенной, в которой Apple перенесла бы свои заводы в США
2
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti протестирована в FurMark
+
Новый Nissan Leaf 2026 меняет форму и становится кроссовером
+
Der8auer смог снизить температуру Ryzen 9 9950X3D с помощью скальпирования на 23 градуса
1
Новая техническая демонстрация в стиле Cyberpunk демонстрирует возможности UE 5.5.4 Lumen и RTX
6
Появились изображения новых часов Casio G-Shock MTG-B4000
+
В России официально появится Mazda EZ-6
+
Ubisoft признала цензуру в Far Cry 4 ошибкой
+
Anker представила UV-принтер EufyMake E1 с возможностью 3D-печати
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
16
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
16
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
7
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
5
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
203
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
6
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
+
Почему цены на приставки продолжат расти, а подорожание видеоигр до 90$ уже не остановить
+

Сейчас обсуждают

Сергей Гончар
13:09
Мне так думается что программа перспективная, но работает она на минимальную мощность а вот кто ей мешает полностью раскрыться разработчики игр или nvidia это может сказать специалист, да и этой прогр...
Включил технологию Resizable BAR на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070 и вот что получилось
Константин Сараев
13:06
Если Вы купили другую видеокарту и fps заметно вырос – поздравляю. Но скорее всего недогрузка процессора – иллюзия, артефакт мониторинга. Мой личный пример: RTX 4070 Super в Cyberpunk 2077 при 1080p R...
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Alex PAW
12:59
посмню два чела туда скинулись и кричали, какая это будет великая игра.. вот уже скоро!... был 2013 год
За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
Alex PAW
12:58
вот в том, что он будет золотой, я даже не сомневаюсь, у США все оружие на вес золота, а чаще дороже
За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
Alex PAW
12:55
и да... а кто после этого будет защищать саму Эстонию.. и не надо про 5 статью НАТО, никто не будет воевать за дебилов :)
Парламент Эстонии может наделить военных полномочиями топить подозрительные торговые судна
Alex PAW
12:52
а потом будут ныть, а нас то за що???
Парламент Эстонии может наделить военных полномочиями топить подозрительные торговые судна
Alex PAW
12:51
как тут не вспомнить вой либерды, про российских пенсионеров %)
Норвегия увеличивает поддержку Украины за счет частичного использования средств пенсионного фонда
Alex PAW
12:48
достигли дна? оптимист! до дна там еще сдувать пузыри и сдувать, это даже не начало, так, анонс
Советник Трампа по торговле гарантирует отсутствие рецессии в США, поскольку рынки уже достигли дна
Paul Dein
12:46
Мне за 3 штуки 11ю про поставили. В месте с чисткой и заменой проца.
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
ebatoryi
12:45
а логистика выигрышная
Аналитики назвали товары, которые сильнее всего подорожают в России из-за торговых пошлин Трампа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем