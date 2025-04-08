Глобальный рынок сильно зависит от действий ключевых игроков, а на этот раз под ударом находятся практически все производители

Уже несколько дней глобальные рынки не могут прийти в себя от последствий озвученных Трампом требований к торговым партнёрам по всему миру. Если говорить проще, то президент США констатировал неспособность своей страны обеспечить выполнение бюджета без значительного дефицита. Нужно либо сокращать расходы, либо и дальше одалживать триллионы долларов у кредиторов. При помощи Илона Маска производится попытка сократить дефицит бюджета, но ключевые и самые дорогостоящие направления остаются нетронутыми. В итоге миллиардер экономит десятки миллионов долларов, ну а это незначительно влияет на бюджетный дефицит. На этом фоне можно было бы сократить оборонные расходы, но буквально вчера Трамп принял военный бюджет на 2025 год, который достигает 1 триллиона долларов. Это новый рекорд, а аналитики пишут, что Белый дом не готов к реальной экономии, создавая иллюзию решительной борьбы с бюрократией. Вместо этого устраняются неугодные властям ведомства, которые создавались и курировались Демократами. Ну а поскольку дефицит бюджета продолжает расти, то было решено взять недостающие деньги напрямую из карманов соседей.

Нужно понимать, что примерно так же поступали и другие президенты США. Они рисовали триллионы долларов во время кризисов, выбрасывая на рынок ничем не подкреплённые деньги. При этом государственный долг продолжал увеличиваться за счёт союзников, готовых вливать в американскую экономику значительные средства. Но если в прошлом деньги формально принадлежали всё тем же кредиторам, то сегодня Трамп хочет, чтобы инвестиции были безвозмездными. Как вы уже слышали, несколько дней назад президент США озвучил пакет пошлин на импорт товаров на американский рынок. В список попали более 150 стран, а в числе наиболее пострадавших находятся Камбоджа (49%), Лаос (48%), Мадагаскар (47%), а также гораздо более весомые игроки: Евросоюз (20%), Китай (34%) и Вьетнам (46%). При этом некоторые страны готовы договариваться, а значит возьмут на себя большую часть расходов и отдадут деньги Трампу добровольно. В число таких входит Вьетнам, Индия и многие другие государства. Но есть и те, кто планирует развернуть против США настоящую торговую войну. На такое могут себе позволить пойти только крупные экономики, ну а в данном случае речь идёт о Китае, Евросоюзе, Японии и ряде других стран.

Что любопытно, Россия в указанный выше список не попала. В США заявляют, что против РФ и так введены санкции, поэтому торговля фактически не ведётся. Ну а если Вашингтон у Москвы что-то и покупает, то исключительно товары, без которых никак не обойтись. Российские власти хранят молчание, ну а аналитики уверены, что никакой параллельный импорт страну не спасёт. Ожидается резкое подорожание потребительских товаров, а сегодня мы разберёмся в наиболее достоверных прогнозах. Предполагается, что введённые пошлины в первую очередь скажутся на российском рынке электроники. Наибольшее влияние станет заметно в сегментах смартфонов, ноутбуков, планшетов и компьютерных комплектующих. Даже если кажется, что Россия напрямую не участвует в торговой схватке между США и остальным миром, в реальности всё не так просто. Ни одна страна не сможет пересидеть кризис, ну а РФ в значительной степени зависит от импорта технологий и электроники. Больше всего товаров поступает из Китая, Вьетнама и стран Юго-Восточной Азии, ну а именно по этим государствам наносится основной торговый удар.

Даже если некоторые игроки в этом регионе с Трампом и договорятся, то только за счёт конечного потребителя, поскольку миллиардеры никогда не станут платить из своего кармана. Аналитики пишут, что проблема кроется не только в пошлинах, ведь сложности начнут наблюдаться как в логистике, так и в глобальном производстве. При этом десятки и сотни заводов часто выпускают технику под американскими и европейскими брендами, а значит подорожание неизбежно. Как уже отмечалось выше, у владельцев промышленных предприятий будет всего два варианта: компенсировать потери из своего кармана, либо повысить отпускные цены для потребителей. Ну а мы с вами понимаем, что на самом деле выбор давно сделан. Если учитывать, что Россия не располагает значительными производственными мощностями, то полагаться придётся на сделанные ранее запасы. Даже в этом случае относительно контролируемые ценники продержатся всего несколько месяцев. Но даже имеющиеся в РФ сборщики электроники окажутся под ударом. Большая часть комплектующих импортируется, а значит подорожает всё – от смартфонов и холодильников, до автомобилей. Важно понимать, что техника за последние 5 лет и без того сильно прибавила в цене, а торговая война только усилит давление на потребителя.

В конечном итоге это приведёт к падению производства, поскольку люди начнут реже менять смартфоны, предпочитая не приобретать новый ноутбук до тех пор, пока старый будет обеспечивать нужные функции. Таким образом решения Трампа не только приведут к росту цен, но и настоящему кризису в полупроводниковой отрасли. Сложно сказать, что станет с продуктами питания. Многие международные бренды предпочитают выпускать продукцию в азиатском регионе, а значит также окажутся под ударом. Некоторые аналитики выказывают относительно оптимистичные мнения. Отмечается, что прямая торговля между Россией и Китаем обеспечит доступ электроники без дополнительных наценок. На самом деле такие предположения кажутся наивными, поскольку китайские производители в любом случае захотят компенсировать высокие убытки из-за торговой войны, а значит стоимость товаров точно станет выше.

На самом деле, пока аналитики спорят, рынок ощущает сильное давление. Инвесторы растеряны, ведь тихой гавани уже не существует. За сутки после объявления пошлин крупнейшие миллиардеры мира потеряли 208 миллиардов долларов, а акции технологических компаний по всему миру отправились в свободное падение. Авторы Reuters опросили знакомых с проблемой экспертов и пришли к выводу, что значительный удар пошлины нанесут продукции Apple. Самая бюджетная модель iPhone 16 подорожает до 1142 долларов, тогда как флагманская iPhone 16 Pro Max будет стоить 2300 долларов. На фоне надвигающегося глобального экономического шторма официальные российские ведомства пока хранят молчание. Минпромторг и Минцифры не дали комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 апреля заявил, что власти будут предпринимать все возможные шаги для смягчения последствий. Аналитики советуют не паниковать, продолжая усиливать программы импортозамещения. В данном случае можно прийти к простому выводу: даже если Россия оказалась вне чёрного списка Трампа, то в экономике, как и в погоде, никто не застрахован от сопутствующих потерь. Ну а эксперты полагают, что наступает время, когда нужно не прятаться под зонтом, а научиться выживать даже в самую сильную бурю.