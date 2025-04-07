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Bublik1
Microsoft открыто рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 в утиль, купив новое железо с Windows 11
А между тем всё это приведёт к росту электронных отходов и негативно отразится на экологии Земли

14 октября 2024 года Windows 10 завершит жизненный цикл. Было время, когда настольная операционная система считалась вечной, о чём не стесняясь заявляли представители Microsoft. Руководство американской компании намеревалось поддерживать ОС на плаву десятилетиями, но в какой-то момент планы изменились. Уже не так важно, почему это случилось, ведь последствия для сотен миллионов пользователей переоценить действительно трудно. Для начала нужно понимать, что на 1 апреля всего 42,66% от всех подключённых к интернету компьютеров работали на базе Windows 11. Что до Windows 10, которой осталось всего 6 месяцев, то 54,23% пользователей продолжают доверять этой операционной системе. Эксперты пишут, что причина нежелания переходить на новую ОС кроется в требованиях, интегрированных в ПО.

Так, понадобится не только новый и более мощный компьютер, но и поддержка определённых алгоритмов. И вот здесь и начинаются проблемы. Например, у вас есть компьютер, купленный 6 лет назад. Он прекрасно справляется со своими задачами, обеспечивая выход в интернет, запуск программного обеспечения, фильмов и музыки. Системный блок может включать 16 Гб оперативной памяти, жёсткий диск и твердотельный накопитель большого объёма, но не иметь поддержки TPM 2.0. В этом случае установленный процессор считается устаревшим, а вам придётся отправиться за новым компьютером. Для владельцев более современных систем переход на Windows 11 станет простым. Можно использовать интегрированные возможности ОС, но эксперты не готовы назвать процент ПК, которые не обладают актуальными характеристиками. 

Если предположить, что даже 100 миллионов готовых систем содержат сильно устаревшие процессоры, то в дело вступает совсем другая проблема, о которой представители Microsoft предпочитают молчать. Согласно докладу ООН, в 2022 году человечество сгенерировало 62 миллиона тонн электронных отходов. Для сравнения, это ровно в 2 раза выше, чем было в 2010 году, ну а такую внушительную цифру мы набрали всего за 12 лет. Особенно настораживает тот факт, что всего 22,3% из электронных отходов были утилизированы. Таким образом, в земле лежат крайне ценные ресурсы, которые оказались никому не нужны. Это золото, медь, кобальт и множество редкоземельных элементов, за которыми США ведут настоящую охоту. Было бы куда проще всё это пустить в дело, но власти предпочитают копать, выполняя запрос со стороны добывающих гигантов по всему миру. Подобный подход не проходит бесследно для окружающей среды, выбрасывая в почву и воздух опасные вещества. Согласно прогнозам, к 2030 году объем электронных отходов может достичь 82 миллионов тонн. Специалисты подчёркивают необходимость улучшения систем переработки и разработки более устойчивых технологий, чтобы справиться с этим растущим вызовом и минимизировать негативное воздействие на экологию.

Как мы видим, количество отходов и без того огромно, ну а Microsoft вынуждает пользователей избавиться от десятков и даже сотен миллионов компьютеров. По данным Windows Latest, компания начала рассылать пользователям письма, а также внесла корректировки в раздел поддержки. Теперь там прямо пишут о том, что владельцам компьютеров, которые не могут работать с Windows 11, нужно утилизировать технику. Как вы уже догадались, большая часть железа в итоге окажется на свалке, увеличивая и без того растущую проблему электронных отходов. На первый взгляд раздел поддержки кажется дружелюбным. Там отмечается, что пользователи могут воспользоваться облачным хранилищем. Например, если напрямую перенести данные с устройства под Windows 10 на новый ПК не получится, то можно задействовать облачное хранилище. Инструмент Windows Backup сделает возможным точный перенос данных, включая размер, цвет и тип иконок, но ключевое требование к пользователям так и не изменилось.

В качестве временного решения предлагается приобрести расширенную поддержку стремительно теряющей актуальность операционной системы. Для домашних станций ещё один год в строю обойдётся в 30 долларов, тогда как бизнес должен заплатить 61 доллар. Корпорации смогут пользоваться поддержкой целых три года, но стоимость в таком случае окажется действительно высокой. За второй год попросят 122 доллара, за третий — 244, а всего нужно потратить 427 долларов. Скорее всего, щедростью Microsoft воспользуются немногие, ведь за такую сумму можно купить полноценный системный блок с Windows 11. Эксперты полагают, что массовая миграция пользователей начнётся ближе к концу 2025 года. И всё же многое будет зависеть от действий разработчиков программного обеспечения. Это браузеры, полезные утилиты, антивирусы и другое ПО. Важна реакция со стороны разработчиков видеоигр, а в итоге выбрасывать старый ПК в мусор всё равно придётся.

Экологи скромно указывают на проблему, но в мире больших денег забота об окружающей среде почти незаметна. Всё та же Microsoft охотно заявляет о переходе серверов с облачными хранилищами на чистую энергетику, но решительно не готова ничего делать, даже если 100 миллионов компьютеров попадут на свалку. Некоторые пользователи используют обходные пути, но речь идёт о небольшой части энтузиастов. Выхода из данной ситуации нет, поскольку альтернативные операционные системы не пользуются спросом и не способны составить конкуренцию Windows 11 из-за целого ряда особенностей. Спешить с переходом не стоит. Первое время можно будет обойтись дополнительным антивирусом, а значит, в запасе есть как минимум год. За это время финансовые проблемы можно решить, но с точки зрения экологии действия Microsoft не имеют никакого оправдания.

#microsoft #windows 11 #windows 10
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