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Bublik1
Почему Эль-Ниньо вышел из-под контроля и стал менее предсказуемым
Климат на нашей планете меняется, но происходит это намного быстрее, чем можно было ожидать

Известно, что климат на нашей планете постоянно менялся. Периоды резкого похолодания сменялись более привычными условиями. И всё же за последние тысячи лет Земля находилась в стабильной фазе, когда погода стала предсказуемой. Учёные отмечают, что существует несколько факторов, оказывающих ключевое влияние на климат нашей планеты, среди которых особняком стоит Эль-Ниньо. В какой-то момент стало очевидно, что мы стоим на пороге изменений, что приведёт к череде плохо предсказуемых последствий. Начнём с того, что Эль-Ниньо – это и есть климатический возмутитель спокойствия, который уже не одно десятилетие качает глобальные погодные качели. Согласно недавним исследованиям, Эль-Ниньо перешёл в новую фазу, в рамках которой данное погодное явление станет ещё менее предсказуемым. Вместо привычных скачков и коротких выбросов погодных аномалий мы всё чаще сталкиваемся с затяжными климатическими волнами, которые бьют по планете с нарастающей мощью. Вот только это уже не просто каприз природы, а самый настоящий системный кризис.

Каждые несколько лет тропическая часть Тихого океана включает свой странный «переключатель». В тёплой фазе – Эль-Ниньо – водяные массы у берегов Южной Америки прогреваются, в холодной – Ла-Нинья – остывают. Этот простой с виду механизм вызывает эффект домино: где-то начинается сезон ливней и наводнений, где-то наблюдается катастрофическая засуха, а в итоге разрушается климатическая стабильность. И вот здесь и нужно помнить, что тысячи лет такие циклы длились примерно год. Бывали стремительные скачки, но в итоге в следующей фазе климат компенсировался за счёт обратного процесса. Погода постепенно возвращалась к нейтральной фазе, позволяя животным и растениям на планете благоденствовать. Похоже, сегодня наблюдается настоящий кризис, поскольку один из конструкторов погоды на Земле получил явное преимущество. Учёные напоминают, что Эль-Ниньо 1997-1998 годов вошёл в историю за счёт разрушительных последствий своего влияния на экосистемы по всему миру. 

Это были разрушительные гигантские наводнения по одну сторону океана, тогда как в другой части планеты наблюдалась ужасная засуха. Мы стали свидетелями умирающих коралловых рифов, пылающих лесов и тому подобных катастроф, урон от которых глобальной экономике достигает 5.7 триллиона долларов. Не менее опасным стал приход Ла-Нинья 2020-2023 годах. Природа словно нажала на паузу, но планета так и не получила желанной передышки, а учёные уверены, что исправно работающий механизм сломан. И это подтверждается не только на поверхности, но и в самой геологической памяти планеты. Недавнее исследование, опубликованное в Nature Geoscience, проливает свет на масштаб происходящего. Учёные проанализировали древние кораллы в центральной части Тихого океана, которые принято называть «черные ящики» климата. В их скелетах, подобно штрих-кодам, зашифрованы изотопы кислорода, по которым можно восстановить температуру океана за последние 7000 лет. Оказалось, что если в раннем голоцене (примерно 7000 лет назад) климатические аномалии Энсо были в основном краткосрочными, то со временем многолетние Эль-Ниньо и Ла-Нинья стали в пять раз более частыми. Описанное явление представляет собой как тёплое Эль-Ниньо, так и холодное Ла-Нинья. 

Чтобы подтвердить эти выводы, исследователи заглянули ещё глубже, пытаясь получить подтверждение на основе компьютерного моделирования Земли. Современные симуляции позволяют воспроизвести климат десятки и сотни миллионов лет назад. Они учитывают всё: движение воздушных масс, циркуляцию океанов, распределение растительности, солнечную активность и даже тектонические особенности. И все модели показывают одно и то же: Энсо становится всё более затяжным. Таким образом, мы станем свидетелями длительных периодов, во время которых количество природных катаклизмов станет возрастать. Это будет сопровождаться резкой сменой климата, что отразится не только на мировой экономике, но и здоровье сотен миллионов людей на планете. Причина происходящего сводится к термоклину. Это граница между тёплыми поверхностными водами и холодными глубинными в тропической части Тихого океана. За тысячелетия этот слой стал тоньше и стабильнее. А значит, атмосферное давление, ветры и температура могут эффективнее взаимодействовать с океаном, раздувая события Энсо до новых масштабов и длительности.

Ранее эти перемены происходили плавно. Их запускали естественные циклы орбитального движения Земли, медленно перераспределяя солнечную энергию между широтами. Но сегодня в уравнение вмешался новый, куда более агрессивный фактор. Именно так, ведь люди вырубают леса и наполняют атмосферу парниковыми газами. Похоже, сжигание ископаемого топлива, разрушение экосистем и другие последствия урбанизации не пройдут для нашей планеты бесследно. Всё это усиливает нагрев атмосферы и океана, а значит, подталкивает Энсо к ещё более затяжным и разрушительным сценариям. Климатологи бьют тревогу: то, что раньше развивалось тысячелетиями, теперь происходит за считанные десятилетия. И это уже не теория, ведь планета меняется на наших глазах. Затяжные засухи, многолетние волны жары, массовые лесные пожары, сильнейшие ливни, штормы, ураганы, череда провалов урожая, крах рыболовства, исчезновение источников пресной воды, истощение экосистем и всплески заболеваний – всё это небольшой список последствий, которые ожидают Землю. Особенно уязвимы прибрежные районы, поскольку в условиях повышения уровня моря даже обычный шторм, усиленный Эль-Ниньо, может стать катастрофическим.

Учёные признают, что это не просто сцены из фантастического фильма, ведь всё это происходит уже сегодня. Увы, но пока политики спорят, а корпорации считают прибыль, климат запускает новые волны нестабильности, наращивая темп. Согласно актуальным подсчётам, повернуть изменения вспять мы уже не в силах. Лучшее, что может сделать человек, – это отсрочить катастрофу, подготовившись к её приходу как следует. Сокращение выбросов, переход к устойчивой энергетике, адаптация городов, защита уязвимых экосистем и систем продовольствия – всё это не красивые лозунги, а меры выживания. А всё потому, что Энсо никуда не уйдёт. Он уже с нами и достанется по наследству внукам только появляющихся на свет детей. 

#климат #природа #климат земли #эль-ниньо
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