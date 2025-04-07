Удивительно, но за последние 4000 лет почти ничего не изменилось, ведь мошенники среди продавцов всё ещё встречаются

Сегодня значительная часть товаров приобретается через интернет. Люди уже давно привыкли к тому, что можно зайти на популярный сайт, где доступны предложения для самых требовательных клиентов. Действия потребителей сильно отличаются от региона и доходов, поскольку стоимость остаётся ключевым показателем. Некоторые пытаются экономить, используя рискованные предложения. В таких случаях можно столкнуться с обманом со стороны продавцов, которые просто хотят заработать. Поиск скидок не всегда оправдан, а всё это приводит к конфликтным ситуациям.

Крупные ритейлеры давно пришли к вводу, что проще пойти навстречу покупателю. Длительные переговоры отнимают время, а значит придётся нанимать много сотрудников с высокой заработной платой. Кроме того, нежелание выполнять свои обязательства приведёт к падению рейтингов, ну а этого допустить никак нельзя.

Немалая часть потребителей ориентируется перед заказом товара на отзывы. Чаще всего, когда вы хотите купить смартфон, телевизор или ноутбук, кто-то до вас уже устройство приобрёл и протестировал. В сети есть не только отзывы от рядовых пользователей, но и мнение экспертов, а всё это позволяет прийти к важным выводам. На количестве мошенников такое разнообразие отражается незначительно, ведь желающих заработать за чужой счёт становиться только больше. Иронично, что за тысячи лет человечество не изменилось, о чём мы и поговорим в нашем материале. Как уже было сказано выше, пожаловаться на некачественный товар сегодня проще простого. Если новый планшет кажется вам не самым удачным, достаточно на странице товара в крупном электронном магазине описать суть проблемы. Скорее всего, ваш отзыв прочтут тысячи других покупателей, но 4000 лет назад всё было намного сложнее. Как выяснилось, упрямый житель Месопотамии по имени Нанни доказал: если тебе продали плохой товар, то молчать не вариант. Он взял глину, стилус и высек свою претензию прямо на табличке. Так родилась первая в истории документированная жалоба клиента. Увы, но за прошедшие тысячи лет всё ещё встречаются продавцы с подмоченной репутацией.

Главным объектом возмущения стал торговец по имени Эа-насир, который, судя по всему, отличался изрядной недобросовестностью. Медь он продавал откровенно плохого качества, а клиентам отвечал в духе: «Не нравится - уходи». Не исключено, что в большинстве случаев такой подход срабатывал, но Нанни решил раскрыть правду о действиях мошенника. Учёные полагают, что письменность в Месопотамии изначально возникла именно из-за необходимости вести учёт товаров, сделок и долгов. Так что, когда Нанни решил жаловаться, он поступил по всем канонам используя доступный ему инструментарий. Нанни тщательно исписал глиняную табличку с двух сторон, запечатлев на ней 11.6х5 сантиметров возмущений в сторону Эа-насира. Судя по переводу аккадского текста, сделанному сириологом Адольфом Лео Оппенгеймом, Нанни был не просто раздражён, он был возмущён и чувствовал себя униженным. В тексте указано, что продавец разложил некачественные слитки перед посланником и дал простой выбор: купить или уходить ни с чем. Предполагается, что деньги продавец получил заранее, чем тут же воспользовался. Нанни пожалел о содеянном очень быстро, но сделать уже ничего не смог. Что любопытно, жалоба не ограничивалась плохим товаром. Нанни вспоминает, как отправлял к Эа-насиру разных людей за своими деньгами, а тот возвращал их с пустыми руками.

В конечном итоге он возмущённо пишет: «Кто из других торговцев, торгующих с Тильмуном, обращается со мной так? Только ты, и никто больше!». Эта фраза не только подчёркивает негодование Нанни, но и даёт интересную историческую справку. Тильмун это либо регион поставки меди, либо ключевой торговый узел. В любом случае, тогдашняя торговля металлами была делом серьёзным и масштабным. Но к моменту, когда табличка была написана (примерно 1750 год до н.э.), слава тильмунской меди уже шла на спад. Поставщики сдавали, а хитрецы вроде Эа-насира начинали играть нечестно. Раскопки в древнем Уре (территория современного Ирака) подтвердили, что Эа-насир действительно существовал. Более того, в его доме нашли целую коллекцию жалобных табличек. Похоже, он был настоящим профессионалом своего дела, обманывая излишне наивных покупателей. В финале письма Нанни пишет, что не станет отказываться от сотрудничества с Эа-насиром. Он призывает вернуть деньги и утверждает, что отныне станет лично проверять каждый слиток. Брать же Нанни станет только то, что будет соответствовать заявленному качеству.

Согласитесь, что это похоже на комментарии, которые мы сегодня видим в интернете. Историки не знают, получил ли Нанни деньги обратно. Может и нет, но уже очевидно, что табличка Нанни пережила века и с триумфом дошла до наших дней. Иронично, что спустя почти 4000 лет мы всё ещё сталкиваемся с теми же проблемами. Вот только теперь жалобы сохраняются не в глине, а в облаке. Что ж, в следующий раз, когда вы станете жертвой мошенников, торгующих некачественным товаром, помните, что даже 4000 лет назад мир был полон обманщиков. Ну а где-то в музее лежит табличка с жалобой, подтверждающая всё сказанное выше.