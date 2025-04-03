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Bublik1
Учёные научились слушать «музыку» звёзд, раскрывая тайны Вселенной с помощью космических пузырьков
Речь идёт о вибрациях, ну а астрономы выяснили, что каждая звезда имеет уникальный звуковой отпечаток

Почти все предметы, которые нас окружают, издают звуки. Люди обладают развитой способность распознавать окружающий мир при помощи звуков, но рядом с нами живёт незнакомый нам мир, мелодии которого слышны более чувствительным к вибрациям животным. Принято считать, что распространение звука невозможно без наличия воздуха. Отчасти такая точка зрения верна, но это не значит, что мы не можем фиксировать вибрации. Как выясняется, космос наполнен звуками, часть из которых представляет для науки повышенный интерес. На этот раз астрономы совершили настоящий прорыв. Удалось доказать, что вибрации, вызванные лопающимися пузырьками газа на поверхности звёзд, могут рассказать куда больше о внутреннем устройстве светил, чем предполагалось ранее. Исследование, опубликованное в журнале Nature, открывает новые горизонты в понимании эволюции звёзд и истории нашей галактики.

Команда учёных проанализировала частотные характеристики звездотрясений в звёздах гигантского звёздного скопления M67, расположенного в 3000 световых лет от Земли. Благодаря данным, собранным в ходе миссии K2 телескопа «Кеплер», они смогли проследить, как развиваются звёзды на протяжении их фазы жизни, от формирования, до превращения в сверхновую. Оказалось, что в определённый момент звёзды словно «застревают» на одной частоте. Вибрации получают другую окраску, а всё это похоже на то, как если бы кто-то играл один и тот же аккорд миллионы лет. Подобный феномен происходит тогда, когда турбулентная внешняя оболочка доходит до глубинных слоёв, вызывая уникальные акустические эффекты. Это открытие даёт ключ к расшифровке не только истории отдельных звёзд, но и всей нашей галактики. До конечных выводов ещё далеко, но уже сегодня очевидно, что своеобразная космическая музыка способна пролить свет на устройство Вселенной, давая ответы на самые сложные вопросы. 

Учёные отмечают, что подобные нашему Солнцу звёзды довольно часто переживают звездотрясения. Речь идёт о сейсмических волнах, вызванных кипением горячего газа на поверхности. Эти рябь и колебания порождают определённые резонансные частоты, которые можно зафиксировать, анализируя мельчайшие изменения в яркости звезды. На Земле землетрясения позволяют учёным заглянуть в недра нашей планеты. Похоже, именно таким же образом звездотрясения помогают понять строение находящихся от нас на расстоянии тысяч световых лет звёзд. Учёные «настроились» на мелодию звёздного скопления M67 и выяснили, что его звёзды звучат иначе, чем ожидалось. Их вибрации несут более глубокие сведения о химическом составе и процессах, происходящих внутри звёзд. Особенно интересной оказалась так называемая «подпись малых интервалов». Это частотные группы из звёзд, расположенных максимально близко друг к другу. Когда речь идёт о молодой звезде, то таким образом удаётся выяснить, сколько водорода осталось в ядре. Что до старых, таких как красные гиганты, этот метод долгое время считался малоинформативным, не позволяя сделать точные выводы. В рамках нового исследования удалось опровергнуть ранее считавшееся достоверным убеждение. 

Как уже было сказано выше, команда астрономов обнаружила, что в определённый момент жизни звезды частотные интервалы перестают изменяться. Это явление напоминает заевшую пластинку, перескакивающую с одной ноты на другую. Ну а эта особенность строго зависит от массы и химического состава звезды. Уникальный метод открывает новые возможности для определения возраста звёзд с поразительной точностью. А значит, теперь астрономы могут лучше реконструировать, как формировался и эволюционировал Млечный Путь. Наша галактика росла, сливаясь с другими звёздными системами, формируя новые солнца в разных регионах и в разное время. Более точные методы датировки позволят разгадать её историю слой за слоем, словно геолог изучает древние породы. Добавим, что изучение звёзд скопления M67 проливает свет на будущее нашего Солнца. Подобные наблюдения помогут предсказать, какие изменения ожидают нашу звезду в ближайшие миллиарды лет. Зная, что искать, астрономы могут переслушать данные, собранные за годы исследований, и, возможно, услышать нечто, что раньше оставалось незамеченным. Астрономы выяснили, что каждая звезда играет свою уникальную мелодию. Сегодня мы только учимся читать эти нотные записи Вселенной, но новые технологии и умные алгоритмы позволяют ускорить процесс расшифровки в сотни и даже тысячи раз. 

#космос #наука #интересное
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