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Bublik1
Астроид 2024 YR4 «Разрушитель городов» в 2032 году пролетит мимо Земли, но может столкнуться с Луной
Данные требуют уточнения и пока фигурируют на уровне гипотезы

В Солнечной системе насчитываются миллионы астероидов и метеоритов, большинство из которых сосредоточены в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Некоторые из них время от времени отклоняются от своей орбиты, направляясь ближе к Земле, заставляя учёных следить за ними с особым вниманием. В конце 2024 года стало известно об астероиде, который с вероятностью в 1% мог столкнуться с нашей планетой. Его называли «Разрушителем городов», поскольку падение его может привести к полному уничтожению крупного населённого пункта. Согласно расчётам экспертов, Земля легко переживёт такой относительно небольшой камень, но отдельно взятый регион может серьёзно пострадать. В начале 2025 мы видели спекуляции на тему 2024 YR4, но в итоге более точное моделирование развеяло все опасения скептиков. Актуальные расчёты показывают, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землёй остаётся крайне низкой и не превышает 0.001%. Это настолько мизерный шанс, что астрономы даже не относят его к потенциально опасным объектам. Так что планета в безопасности. Вот только не всё так просто, ведь теперь выяснилось, что на пути движения астероида стоит Луна, которая находится в зоне риска. 

Согласно исследованию, проведённому под руководством планетарного астронома Эндрю Ривкина из Университета Джонса Хопкинса, существует небольшая вероятность того, что во время следующего пролёта в декабре 2032 года астероид может столкнуться именно с нашим спутником. Что это значит? Пока неясно. В ближайшее время планируется проведение дополнительных наблюдений с использованием телескопа JWST. Это позволит сделать окончательные выводы с использованием самых современных инструментов. Такой подход оставит только один сценарий развития событий, позволяя нам как следует подготовиться к прибытию нежданного гостя. Если столкновение всё же произойдёт, астрономы хотят понять, каким может быть его влияние на Луну и на нашу планету. Как уже было сказано выше, 2024 YR4 впервые был обнаружен 27 декабря 2024 года и сразу вызвал тревогу. Его траектория указывала на возможное сближение с Землёй, и в какой-то момент вероятность удара в 2032 году оценивалась в 3.1%. Это кажется небольшим числом, но с точки зрения потенциального ущерба звучит устрашающе. Более точные расчёты позволили снизить шансы практически до нуля, а в итоге учёные выдохнули с облегчением. 

Тем не менее интерес к этому астероиду не ослабевает. Он продолжает вращаться вокруг Солнца, регулярно сближаясь с Землёй, а это значит, что наблюдения за ним остаются приоритетными. Чтобы уточнить его траекторию и состав, исследователи обратились к JWST. Проведённые измерения показали, что диаметр 2024 YR4 составляет около 60 метров, ну а этого достаточно, чтобы при падении на Землю вызвать серьёзные разрушения. Спектральный анализ дал представление о составе астероида. Пока что нельзя с уверенностью сказать, что он целиком каменистый, но если это так, то в случае столкновения с Землёй высвободилось бы до 30 мегатонн энергии. Для сравнения, самый мощный ядерный взрыв, произведённый США, составил 15 мегатонн, а знаменитый Тунгусский метеорит, упавший в 1908 году, по оценкам, высвободил около 15 мегатонн. В следующий раз, когда астроид станет доступен для изучения, произойдёт только в 2026 году.. Учёные отмечают, что притяжение Солнца также влияет на орбиту астероида, оставляя некоторые переменные без учёта. В теории, падение 2024 YR4 на Луну никак не отразится на жителях Земли. Скорее всего, мы этого даже не заметим. И всё же, опасность существует, ведь люди всерьёз задумались о колонизации спутника, ну а пыльные океаны, витающие вокруг Луны, могут сильно затруднить приземление космических кораблей.

#космос #наука #интересное #астроиды
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