Ранее озвученные прогнозы были более оптимистичными

Несмотря на то, что ВВП большей части стран не является тайной, подсчитать все деньги, вращающиеся в мировой экономике крайне сложно. Например, в некоторых государствах теневая экономика может превышать 10% от общего объёма ВВП, что делает финальные подсчёты невозможными. Кроме того, методики подсчёта сильно разнятся, а в итоге специалистам приходиться оперировать приблизительными величинами. Согласно наиболее достоверным данным, общий ВВП нашей планеты за 2023 год составил 106 триллионов долларов. Что примечательно, больше 62 триллионов генерируют всего 10 стран, тогда как ещё больше сотни государств обеспечивают оставшиеся 40 триллионов. Но даже это не всё, ведь есть и другие показатели, считающиеся более точными. Эксперты предпочитают изучать множество данных в комплексе, а особый интерес вызывает ВВП по ППС (уровню покупательской способности).

Обратите внимание, что в первом рейтинге России нет, тогда как по ППС страна уверенно входит в пятёрку лидеров, занимая четвёртое место. Данный показатель более полно отражает реалии экономики, поскольку учитывает не только чистые доходы, но и сколько рядовой потребитель может на свою заработную плату купить. Нужно признать, что пока аналитики более точных рейтингов не придумали, но в данном материале мы обсудим проблему немного другого характера. Так, когда дело доходит до вопросов экологии, то многие страны предпочитают рассказывать о нехватке средств. Например, хотя США и обладают самой крупной экономикой на планете, власти там предпочитают игнорировать экологическую безопасность и недавно вышли из Парижского климатического соглашения. Это мощный удар по единым позициям, получившим ранее поддержку в рамках ООН. Президенты по всему миру утверждают, что экология обходится слишком дорого. Якобы, сжигание угля дешевле, ну а парниковый эффект – это всего лишь байки учёных. Если обратить внимание на изменения климата за последние 10 лет, то можно убедиться в том, что проблема реальна. Исследователи полагают, что лидерам состоятельных стран было бы намного выгоднее инвестировать в климат 1% ВВП сегодня, ведь потенциальные потери мировой экономики будут намного выше.

В рамках нового исследования выяснилось, что долгие годы аналитики недооценивали последствия изменения климата. Эксперты игнорировали многие переменные, тогда как в реальности экстремальные погодные явления имеют не только риски для ВВП, но и способны обрушить финансовые рынки по всей планете. До сих пор многие экономические модели предсказывали лишь умеренный вред от климатических изменений. Это приводило к отсутствию решительных действий в борьбе с выбросами парниковых газов. Проблема в том, что все ранее опубликованные модели учитывают исключительно внутренние погодные условия той или иной страны и не принимают во внимание каскадный эффект, возникающий при глобальных климатических потрясениях. Проще говоря, когда расчёты проводят немецкие или французские аналитики, то они даже не думают о том, как проблемы будут решать власти соседних стран. Ну а поскольку экономика Еврозоны тесно переплетена, то потери так или иначе затронут всех участников. Это же касается и США, ведь многие производственные мощности сосредоточены в Южной Америке. Резкое потепление, наводнения и другие стихийные бедствия сделают выпуск товаров невозможным, ну а это ударит даже по зажиточным государствам.

На самом деле даже сегодня засухи, ураганы и наводнения нарушают цепочки поставок, разрушая инфраструктуру и провоцируя скачки цен на продукты. Волны жары снижают производительность труда, подрывают здоровье населения, способствуют распространению болезней и даже ведут к массовым миграциям. Уже несколько лет мы наблюдаем снижение поставок кофе, но глобальное потепление способно обрушить рынок бобовых (какао и кофе), сильно усложнив доступ потребителей к бодрящим напиткам. Ранее считалось, что даже при росте температуры на 4 градуса к концу века мировая экономика потеряет до десяти процентов своего объёма. Но эти прогнозы основывались на анализе прошлых погодных потрясений, которые носили локальный характер. В реальности глобальное потепление увеличивает риск одновременных катастроф по всему миру. Если раньше Южная Америка могла компенсировать засуху импортом продовольствия, то в будущем дефицит продуктов может охватить сразу несколько континентов. Это грозит полным разрушением системы международной торговли, на которой построена вся мировая экономика.

Наши данные показали, что, если температура Земли вырастет более чем на 3 градуса, ущерб для мировой экономики окажется в разы выше, чем предполагалось раньше. В частности, потери ВВП могут достичь 40%, что поставит под угрозу благосостояние людей во всех странах. Но это средние цифры, ведь богатые страны имеют определённый запас прочности. Скорее всего, Африка, Южная Америка и многие регионы Азии лишаться большей части ВВП, включая рабочие места, производство и другие отрасли экономики. Ранее предполагалось, что государства с холодным климатом, например, Россия и страны Северной Европы, могут даже выиграть от глобального потепления. Но сегодня очевидно, что масштабные климатические изменения затронут всех, ведь рост температуры нанесёт ущерб даже тем регионам, которые считались относительно благоприятными. Учёные признают, что снижение выбросов парниковых газов связано с финансовыми издержками. И всё же, если сравнивать такие траты с потенциальными потерями в будущем, то выбор становится очевидным. Если все эти вопросы не учитывать, в долгосрочной перспективе последствия могут оказаться катастрофическими. Недавние модели указывали, что сокращение выбросов, соответствующее потеплению на 2.7 градуса, может быть оптимальным компромиссом между затратами и выгодами. Но актуальные данные доказывают, что это ошибочное предположение.

Согласно компьютерным моделям, безопасным уровнем потепления, при котором ущерб экономике остаётся минимальным, составляет не более 1.7 градуса. Это соответствует самым строгим требованиям Парижского соглашения и является единственным шансом избежать разрушительных последствий для экономики и жизни людей. Как уже было сказано выше, США вышли из климатических соглашений. Сегодня Трамп пытается перетянуть в свою страну производство из соседних государств. Эту переменную аналитики не брали в расчёт. Ну а если учитывать и её, то последствия для не самых состоятельных стран окажутся ещё более разрушительными. Аналитики предлагают вернуться к диалогу, но сильные мира сего заигрались. Европа готова инвестировать в оружие триллионы евро, Трамп грозит всем несогласным санкциями, а в результате нам остаётся только надеяться на то, что ответ природы не будет таким разрушительным.