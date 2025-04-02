Во время уборки некая Элли Харт просто выбросила защищённую флешку с монетами в мусор

Многие наши читатели слышали историю о потерянном жёстком диске, на котором хранилось 7500 Bitcoin. Если вы не в курсе, то скромный британский майнер по имени Джеймс Хауэллс был одним из тех, кто оценил потенциал криптовалюты задолго до того, как она стала известна широкому кругу лиц. Даже сегодня он имеет состояние, превышающее несколько миллионов долларов, но потеря невероятно огромной суммы не даёт парню спать спокойно. Если учитывать довольно невысокий курс последних месяцев, то на утерянном кошельке хранится состояние, равное 637 миллионам долларов.

Британец предпринял массу усилий, но так и не смог уговорить администрацию родного города пойти на уступки. Власти Ньюпорта заявляют, что раскопки на свалке приведут к экологической катастрофе. Кроме того, жёсткий диск был утерян в далёком 2013 году, ну а за 12 лет он пришёл в негодность. Хауэллс парирует тем, что накопитель хранился в прочной пластиковой упаковке, период разложения которой стартует с нескольких тысяч лет.

В итоге Хауэллс подал на власти города в суд, предлагает купить свалку и утилизировать все отходы. Он готов отдать городу половину всей суммы, но даже такие предложения не вызвали у местных элит позитивной реакции. Похоже, жёсткий диск утерян навсегда, но история показывает, что подобные происшествия не единичны. В сети пишут об ещё одном британце, который лишился 3 миллионов фунтов стерлингов благодаря своей невесте. Элли Харт решила сделать в доме весеннюю уборку. Она вооружилась до зубов, выбросив всё то, что казалось ей ненужным. В какой-то момент на глаза чересчур усердной хозяйке попалась флешка. Обычно такие вещи не выбрасывают, но Харт по какой-то загадочной причине решила избавиться от захламляющей её дом вещи. Спустя какое-то время её жених по имени Том обнаружил утерю. Именно тогда он и сообщил своей невесте о том, что флешка была не простой и представляла собой защищённое хранилище для криптовалюты.

Элли заявила, что флешка хранилась в не совсем привычном для подобных устройств месте. Якобы, она валялась в ящике с хламом, в виде старых квитанций, разряженных батареек и горой ненужных проводов. Харт была уверена в том, что перед ней одна из её собственных флешек, которые она использовала ещё в школе. Даже в этом случае нормальные люди, живущие дома не одни, консультируются со своей второй половинкой, но дама решила обойтись без мнения жениха. Через пару дней Том обнаружил пропажу, но было уже слишком поздно. 34-летняя учительница младших классов провела крайне эффективную уборку, а в результате от старых квитанций, разряженных батареек и флешки с 330 миллионами рублей остались только воспоминания.

Неясно, как отреагировал её 36-летний жених. Похоже, эмоции пары остались за кадром. Известно, что оба попытались тщательно перерыть весь дом. По словам Харт, жених повёл себя спокойно и даже на неё не кричал. Вместе они ещё раз заглянули в каждый ящик и даже мусорный мешок, но момент был упущен. Флешка улетела на свалку, а вернуть её уже невозможно. Женщина признала свою вину и сожалеет о том, что не спросила мнения жениха. Что любопытно, пара не рассталась, но мнения Тома на этот счёт мы не знаем.

Но на этом интересные факты не заканчиваются. Оказалось, что монеты на флешке были куплены в 2013 году. С тех пор они не продавались, а владелец предпочитал ждать лучшего времени для продажи. Похоже, невеста Тома ничего не знала о состоянии, которым владеет её жених. Даже если он с ней этой информацией и поделился, то не говорил о важных подробностях. История вызывает вопросы и явно свидетельствует о недоверии между партнёрами. В конечном итоге Элли через прессу решила обратиться ко всем, кто хранит крупные суммы денег на защищённых кошельках. Она советует этим людям сделать на накопителе важные пометки, что спасёт их от утери капитала. Скорее всего, Том не потерял все деньги. Было бы странным, если бы человек, который так доверял Bitcoin, не купил бы ещё какое-то количество монет за последующие 12 лет.

В любом случае история учит нас думать, а только после этого выбрасывать электронные устройства в мусор. Кроме того, лучше отнести их в цифровой магазин, где их ждёт утилизация. Возможно, если бы герои нашего материала думали о природе, отложив флешку и жёсткий диск для утилизации на время, то никакой финансовой потери не было бы. Хауэллс бы вспомнил о том, что на жёстком диске хранится целое состояние, оставив его дома. Ну а Том заметил бы пропажу, тогда как всё это время флешка хранилась бы в ящике и ждала бы утилизации в магазине электроники.