Если под 200 метрами льда на Земле скрываются такие крупные экосистемы, то нечто подобное может существовать на лядяных спутниках Сатурна

10% – именно столько от всех живых существ, обитающих в глубинах океана, удалось изучить науке. Остальные 90% остаются в тени, скрытые от глаз, неизвестные человечеству. Мы знаем о поверхности Марса больше, чем о том, что происходит в пучинах мирового океана.

И вдруг – словно приоткрыв завесу в неизведанное – наука получает уникальный шанс заглянуть в этот таинственный мир. Причиной всему стал гигантский айсберг, который откололся от шельфового ледника Георга VI в Антарктиде. Это событие не просто изменило карту региона, но и открыло доступ к ранее скрытой экосистеме, о существовании которой учёные могли только догадываться.

Айсберг, по размерам сравнимый с Чикаго, начал свой дрейф, а под ним, в темноте и ледяной бездне, оказалась процветающая экосистема, которая тысячелетиями существовала в отрыве от внешнего мира. Исследователи, работавшие в регионе, не упустили редкий шанс. Они направили дистанционно управляемый аппарат SuBastian прямо в образовавшийся разлом, и увиденное поражает воображение.

На глубине более 200 метров объективы камер запечатлели живой, сложный и многообразный мир: губки, анемоны, гидроиды, кораллы и другие организмы, сумевшие выжить в экстремальных условиях. Их существование до сих пор остаётся загадкой: как они получают питание, если солнечный свет туда не проникает, а привычные пищевые цепочки нарушены? Учёные предполагают, что эти организмы зависят от мельчайших частиц органики, которые приносят течения, просачивающиеся под шельфовый ледник. В любом случае, ранее ничего подобно исследователи не находили, а существование такой экосистемы противоречит многим теориям и сильно удивило группу учёных.

Первоначально экспедиция планировала изучить другие экосистемы, но исследователи решили не упустить редкий шанс. Учёные пишут, что никто из них не ожидал, что глубоко подо льдом может скрываться процветающая и такая разнообразная экосистема. В итоге впечатляющие находки породили ещё больше вопросов. Например, некоторые губки растут всего по несколько миллиметров в год, что значит, что найденным экземплярам может быть не одно столетие. А если жизнь так долго процветала подо льдом, какие ещё формы могут скрываться в антарктических глубинах?

Но это ещё не всё. В соседнем районе моря Беллинсгаузена, где ледяной покров растаял несколько лет назад, та же группа исследователей обнаружила скопления кораллов, ледяных рыб, гигантских морских пауков, крабов, осьминогов и других организмов. Это означает, что как только лёд отступает, жизнь тут же захватывает освобождённое пространство, формируя новые, сложные экосистемы. Очевидно, что подобные исследования не обходятся без трудностей. Запуск дистанционно управляемых аппаратов под шельфовые ледники сопряжён с массой проблем: здесь не работают привычные навигационные системы, так как GPS-сигналы не проходят сквозь толщу льда.

Условия на глубине экстремальны, ведь низкие температуры, высокое давление, абсолютная темнота делают привычные методики неэффективными. Тем не менее современные технологии позволяют пробиваться туда, куда раньше человек мог заглянуть лишь в своих фантазиях. Учёные считают, что анализ собранных образцов может занять годы. Возможно, будут открыты новые виды, неизвестные ранее. А может быть, эта находка заставит нас пересмотреть представления о жизни в экстремальных условиях не только на Земле, но и за её пределами. Если в ледяной тьме Антарктиды существуют такие сложные экосистемы, то почему бы не ожидать чего-то подобного на спутниках Юпитера или Сатурна, где подо льдом скрываются целые океаны?

Океан по-прежнему остаётся одной из последних границ неизведанного. И сейчас мы только начинаем понимать, насколько он огромен, сложен и полон загадок. Эти исследования не просто очередное научное открытие, а ещё один шаг к пониманию того, насколько невероятен наш мир.