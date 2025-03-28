Доходы почти соответствуют тем, что были до введения санкций

По итогам 2024 года стало очевидно, что американские санкции не оказали на Huawei разрушительного действия. Китайская компания не только выжила, но и демонстрирует значительные доходы. Прибыль на местном рынке оказалась даже выше, чем у Apple, ну а спрос на смартфоны и другую продукцию продолжает расти. Аналитики полагают, что ограничения с Huawei никто снимать не будет, но всё это уже не является препятствием для успешного ведения бизнеса. Во многих странах китайцы уже не чувствуют себя свободно, сталкиваясь с ограничениями со стороны властей. Похоже, что даже без самых актуальных технологий, которые в какой-то момент США присвоили себе, дела у Huawei идут неплохо. Согласно последним данным, китайская компания не только уверенно преодолевает последствия санкций, но и демонстрирует значительный прогресс в ключевых направлениях бизнеса. Успехи в разработке программного обеспечения, достижения в производстве микросхем и динамичное развитие в сфере интеллектуального вождения позволили компании не только выжить, но и занять лидирующие позиции в целом ряде ключевых сегментов.

Особый интерес вызывает годовая выручка китайского гиганта. Известно, что пиковая валовая прибыль в 2020 составляла 891 миллиард юаней. По итогам 2024 удалось заработать 860 миллиардов (примерно 118 миллиардов долларов), ну а это значит, что с финансами у Huawei проблем нет. Эксперты признают, что компания сумела компенсировать потери, вызванные санкциями США. Ранее такие ограничения привели к резкому падению производства, снизив прибыль в 2 раза. Руководство китайской компании отмечает, что санкции вынудили их пересмотреть стратегию и сосредоточить усилия на создании продуктов, способных заменить иностранные технологии. Это привело к активному сотрудничеству с китайскими властями и государственными предприятиями, что, в свою очередь, открыло новые горизонты для развития. Американские аналитики сетуют на то, что Huawei ведёт непрозрачный бизнес, неохотно разглашая финансовые показатели. Удалось узнать, что потребительский бизнес возобновил рост, а выход на рынок автомобилей с интеллектуальными системами управления открывает новые возможности. Консалтинговая компания Isaiah Research прогнозирует, что поставки смартфонов Huawei в 2025 году превысят 45 млн единиц, что на 25% больше, чем годом ранее. А вот производство микросхем все ещё сталкивается с ограничениями по выходу годных чипов.

Это серьёзная проблема, решать которую придётся долго. Причина в том, что Huawei не может размещать заказы на процессоры собственной разработки на фабриках TSMC и Samsung. Нигде в мире актуальные полупроводниковые нормы больше не освоили, а в итоге приходится полагаться на 7-нм техпроцесс SMIC. Он не идеален. Эксперты выявили, что флагманы китайской компании не обладают высокой энергоэффективностью, а также отстают от лидеров рынка по чистой производительности. Несмотря на это процесс движется, хотя и не так быстро, как хотелось бы руководству Huawei. Аналитики обращают внимание, что китайская компания активно развивает новые направления, включая строительство инфраструктуры 5G для шахт и поставку систем хранения энергии для дата-центров. Решающим шагом стало создание собственной операционной системы HarmonyOS. Первая её версия использовала ядро Android, тогда как вторая полагается на уникальный код. HarmonyOS установлена на 1 миллиард устройств, а в какой-то момент китайцы не только начали конкурировать с Apple, но и перешли дорогу NVIDIA.

Поскольку Huawei лишена доступа к передовым производственным процессам, графические ускорители этой компании уступают американским аналогам, но в условиях санкций такая продукция позволяет снизить дефицит, а в целом данный сегмент стремительно развивается. Как уже отмечалось, автомобильный бизнес Huawei набирает обороты. Тесное сотрудничество с государственными автопроизводителями позволило компании укрепить позиции на рынке электромобилей. Совместный проект с Dongfeng Motor, бренд Aito, увеличил продажи в три раза за прошлый год. Флагманские модели M7 и M9, оснащённые продвинутыми системами помощи водителю собственной разработки, продаются через фирменные шоурумы по всей стране. Аналогичные соглашения заключены с Chery, BAIC, JAC Group и SAIC Group. В будущем Huawei планирует интегрировать искусственный интеллект в промышленные коммуникационные системы и расширять экосистему программного обеспечения для умных устройств.

Кроме того, компания намерена активнее конкурировать на зарубежных рынках. В феврале 2025 года в Малайзии с размахом был представлен складной смартфон Mate XT, что свидетельствует о стремлении Huawei вернуть позиции на международной арене. В целом ряде стран такой смартфон несомненно найдёт потребителя, но без полного доступа к Android потенциал для высоких продаж в Европе отсутствует. Но куда важнее сигналы, свидетельствующие о существенных переменах, происходящих в полупроводниковой отрасли КНР. Инсайдеры пишут, что SMIC уже освоила 5-нм нормы. В 2025 в продажу поступит смартфон Huawei Mate 70, процессор которого Kirin 9020 основан на 5-нм технологическом процессе. Утверждается, что в настоящее время процент выхода годных чипов не превышает 33%, у в итоге стоимость производства на 50% выше, чем у TSMC. Причина кроется в использовании устаревшего оборудования DUV вместо передовых машин EUV. Не секрет, что Китай развивает собственные технологии. Предполагается, что первая отечественная машина EUV поступит в опытное производство в третьем квартале 2025 года. Параллельно компания SiCarrier, напрямую связанная с Huawei, разрабатывает альтернативные решения для литографии, которые помогут Китаю выйти на передовые позиции в производстве полупроводников.

Несмотря на то, что точные сроки массового производства 5-нм чипов SMIC остаются неясными, ожидается, что эта технология также станет основой для графических ускорителей следующего поколения Ascend 910C. В конечном итоге такое решение позволит снизить зависимость Китая от продукции NVIDIA. Если локальные технологии продолжат совершенствоваться, Huawei и другие китайские компании смогут не только преодолеть санкции, но и закрепить свою независимость в стратегически важных отраслях высоких технологий. Случится это точно не в 2025 году, но аналитики прогнозируют, что к 2030 году КНР будет обладать инструментами, необходимыми для суверенного производства высокопроизводительных полупроводниковых решений актуальных поколений.