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Bublik1
Huawei стремительно развивается несмотря на санкции США и готова перейти на 5-нм нормы SMIC
Доходы почти соответствуют тем, что были до введения санкций

По итогам 2024 года стало очевидно, что американские санкции не оказали на Huawei разрушительного действия. Китайская компания не только выжила, но и демонстрирует значительные доходы. Прибыль на местном рынке оказалась даже выше, чем у Apple, ну а спрос на смартфоны и другую продукцию продолжает расти. Аналитики полагают, что ограничения с Huawei никто снимать не будет, но всё это уже не является препятствием для успешного ведения бизнеса. Во многих странах китайцы уже не чувствуют себя свободно, сталкиваясь с ограничениями со стороны властей. Похоже, что даже без самых актуальных технологий, которые в какой-то момент США присвоили себе, дела у Huawei идут неплохо. Согласно последним данным, китайская компания не только уверенно преодолевает последствия санкций, но и демонстрирует значительный прогресс в ключевых направлениях бизнеса. Успехи в разработке программного обеспечения, достижения в производстве микросхем и динамичное развитие в сфере интеллектуального вождения позволили компании не только выжить, но и занять лидирующие позиции в целом ряде ключевых сегментов. 

Особый интерес вызывает годовая выручка китайского гиганта. Известно, что пиковая валовая прибыль в 2020 составляла 891 миллиард юаней. По итогам 2024 удалось заработать 860 миллиардов (примерно 118 миллиардов долларов), ну а это значит, что с финансами у Huawei проблем нет. Эксперты признают, что компания сумела компенсировать потери, вызванные санкциями США. Ранее такие ограничения привели к резкому падению производства, снизив прибыль в 2 раза. Руководство китайской компании отмечает, что санкции вынудили их пересмотреть стратегию и сосредоточить усилия на создании продуктов, способных заменить иностранные технологии. Это привело к активному сотрудничеству с китайскими властями и государственными предприятиями, что, в свою очередь, открыло новые горизонты для развития. Американские аналитики сетуют на то, что Huawei ведёт непрозрачный бизнес, неохотно разглашая финансовые показатели. Удалось узнать, что потребительский бизнес возобновил рост, а выход на рынок автомобилей с интеллектуальными системами управления открывает новые возможности. Консалтинговая компания Isaiah Research прогнозирует, что поставки смартфонов Huawei в 2025 году превысят 45 млн единиц, что на 25% больше, чем годом ранее. А вот производство микросхем все ещё сталкивается с ограничениями по выходу годных чипов. 

Это серьёзная проблема, решать которую придётся долго. Причина в том, что Huawei не может размещать заказы на процессоры собственной разработки на фабриках TSMC и Samsung. Нигде в мире актуальные полупроводниковые нормы больше не освоили, а в итоге приходится полагаться на 7-нм техпроцесс SMIC. Он не идеален. Эксперты выявили, что флагманы китайской компании не обладают высокой энергоэффективностью, а также отстают от лидеров рынка по чистой производительности. Несмотря на это процесс движется, хотя и не так быстро, как хотелось бы руководству Huawei. Аналитики обращают внимание, что китайская компания активно развивает новые направления, включая строительство инфраструктуры 5G для шахт и поставку систем хранения энергии для дата-центров. Решающим шагом стало создание собственной операционной системы HarmonyOS. Первая её версия использовала ядро Android, тогда как вторая полагается на уникальный код. HarmonyOS установлена на 1 миллиард устройств, а в какой-то момент китайцы не только начали конкурировать с Apple, но и перешли дорогу NVIDIA.

Поскольку Huawei лишена доступа к передовым производственным процессам, графические ускорители этой компании уступают американским аналогам, но в условиях санкций такая продукция позволяет снизить дефицит, а в целом данный сегмент стремительно развивается. Как уже отмечалось, автомобильный бизнес Huawei набирает обороты. Тесное сотрудничество с государственными автопроизводителями позволило компании укрепить позиции на рынке электромобилей. Совместный проект с Dongfeng Motor, бренд Aito, увеличил продажи в три раза за прошлый год. Флагманские модели M7 и M9, оснащённые продвинутыми системами помощи водителю собственной разработки, продаются через фирменные шоурумы по всей стране. Аналогичные соглашения заключены с Chery, BAIC, JAC Group и SAIC Group. В будущем Huawei планирует интегрировать искусственный интеллект в промышленные коммуникационные системы и расширять экосистему программного обеспечения для умных устройств.

Кроме того, компания намерена активнее конкурировать на зарубежных рынках. В феврале 2025 года в Малайзии с размахом был представлен складной смартфон Mate XT, что свидетельствует о стремлении Huawei вернуть позиции на международной арене. В целом ряде стран такой смартфон несомненно найдёт потребителя, но без полного доступа к Android потенциал для высоких продаж в Европе отсутствует. Но куда важнее сигналы, свидетельствующие о существенных переменах, происходящих в полупроводниковой отрасли КНР. Инсайдеры пишут, что SMIC уже освоила 5-нм нормы. В 2025 в продажу поступит смартфон Huawei Mate 70, процессор которого Kirin 9020 основан на 5-нм технологическом процессе. Утверждается, что в настоящее время процент выхода годных чипов не превышает 33%, у в итоге стоимость производства на 50% выше, чем у TSMC. Причина кроется в использовании устаревшего оборудования DUV вместо передовых машин EUV. Не секрет, что Китай развивает собственные технологии. Предполагается, что первая отечественная машина EUV поступит в опытное производство в третьем квартале 2025 года. Параллельно компания SiCarrier, напрямую связанная с Huawei, разрабатывает альтернативные решения для литографии, которые помогут Китаю выйти на передовые позиции в производстве полупроводников.

Несмотря на то, что точные сроки массового производства 5-нм чипов SMIC остаются неясными, ожидается, что эта технология также станет основой для графических ускорителей следующего поколения Ascend 910C. В конечном итоге такое решение позволит снизить зависимость Китая от продукции NVIDIA. Если локальные технологии продолжат совершенствоваться, Huawei и другие китайские компании смогут не только преодолеть санкции, но и закрепить свою независимость в стратегически важных отраслях высоких технологий. Случится это точно не в 2025 году, но аналитики прогнозируют, что к 2030 году КНР будет обладать инструментами, необходимыми для суверенного производства высокопроизводительных полупроводниковых решений актуальных поколений. 

#полупроводники #huawei #smic
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