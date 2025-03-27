Акции крупных автомобильных компаний по всему миру снижаются

Уже очевидно, что принципы мировой торговли, существовавшие последние 50 или даже 70 лет, уходят в прошлое. На их месте появятся совершенно новые механизмы. Эксперты давно отмечают, что возрастающая политическая и экономическая роль Индии, Бразилии, России, Китая и многих других стран вступает в противоречие в действующими правилам игры. По сути, правила были созданы для того, чтобы препятствовать развитию таких стран, укрепляя положение Европы и США. Казалось, что американцы будут нести самые крупные издержки, но на место Байдена пришёл Трамп, который готов к неожиданным экспериментам. Новый президент решил, что если его страна не может удерживать статус-кво, то нужно стать тем, кто окончательно разрушит мировой порядок. Пожалуй, окончательное формирование новых экономических границ стало бы очевидно лишь в 30-годы, но с лёгкой руки Трампа мы видим ускоренный переход к будущему, о котором так много говорили экономисты по всему миру.

Пока неясно, насколько полезны будут действия Республиканцев для США, но тот факт, что проблемы начнутся у бизнесменов по всей планете, очевиден. Сегодня ночью Трамп объявил о решении ввести 25% пошлин на все транспортные средства, которые произведены за пределами Америки. Что примечательно, тарифы действуют также против запчастей, ну а новость уже вызвала мощный резонанс в автомобильной отрасли. По мнению аналитиков, новые тарифы, способны не только изменить баланс сил на мировом рынке, но и серьёзно ударить по карману американских потребителей. Эксперты предупреждают: стоимость автомобилей в США может вырасти на тысячи долларов, а производство в Северной Америке окажется в непростом положении. В настоящее время автомобильная промышленность США неразрывно связана с Канадой и Мексикой. На протяжении десятилетий компании выстраивали сложные цепочки поставок, оптимизируя производство и снижая себестоимость. Проще говоря, когда было выгодно, фабрику строили на территории соседних стран, но сейчас такие заводы будут работать в убыток. Введение 25% пошлин не только разрушит действующую систему, поскольку приведёт к стремительному росту издержек для производителей. Это сразу же отразится на конечной стоимости транспортных средств, ударив по карману рядовых потребителей.

По данным исследовательской компании GlobalData, почти половина всех автомобилей, проданных в США в прошлом году, были завезены из-за границы. Это значит, что новый тарифный режим затронет не только крупных автопроизводителей, но и сотни тысяч американцев, которые столкнутся с ростом цен на новые автомобили. По некоторым данным, доля запчастей значительно превышает 50%, а в итоге обслуживание ранее приобретённых машин станет чрезвычайно дорогим удовольствием. По прогнозам аналитиков Cox Automotive, из-за тарифов стоимость автомобилей, произведённых в США, увеличится в среднем на 3000 долларов, тогда как закупаемые в Канаде и Мексике уже на 6000 долларов. На фоне новостей о новых тарифах акции крупнейших автопроизводителей стремительно пошли вниз. General Motors зафиксировал падение на 8%, Ford и Chrysler Stellantis потеряли по 4.5%. Азиатские гиганты Toyota, Honda и Hyundai также ощутили давление: их акции подешевели в пределах 3-4%. Даже Tesla, несмотря на то что все автомобили компании собираются в США, оказалась под ударом. Причина в острой зависимости от комплектующих, закупаемых в других странах. Илон Маск заявил, что происходящее приведёт к росту цен, подтвердив опасения аналитиков. Что до Трампа, то он оправдывает введение пошлин необходимостью стимулирования внутреннего производства. Предизент рассчитывает, что автоконцерны начнут активнее инвестировать в заводы в США, а не в Канаде и Мексике. Любопытно, но многие эксперты сомневаются в успехе агрессивной таможенной стратегии.

Экономисты предупреждают, что рост цен на автомобили и комплектующие может привести к снижению потребительского спроса и сокращению производства. В Северной Америке автомобильная промышленность обеспечивала свободную торговлю с 1994 года, а с 2020 года действует соглашение USMCA, устанавливающее новые правила для регионального производства. С учётом новых пошлин, компании могут столкнуться с серьёзными убытками, а некоторые уже рассматривают возможность переноса производства в другие страны. Группа Autos Drive America, представляющая крупнейших иностранных автопроизводителей, выпустила заявление, в котором назвала решение Трампа разрушительным для американского авторынка. Руководство организации уверено, что сомнительные решения властей несомненно приведут к подорожанию автомобилей, сокращению выбора для потребителей и потере рабочих мест в США. Особый упор делается на неграмотной формулировке таможенной политики. Проблема в том, что именно американские компании вкладывали в заводы в Канаде и Мексике сотни миллиардов долларов. Предприятия нужно либо закрывать, либо перекладывать проблему на плечи потребителей.

Американские автогиганты ожидают резкое падение прибыли, а эксперты уже пересматривают прогнозы продаж и производства на ближайшие годы. Спрос на транспортные средства в США окажется ощутимо ниже средних показателей, что ударит по десяткам смежных отраслей. Это приведёт по потере сотен тысяч рабочих мест по всей стране, но на этом проблемы для рядовых американцев не заканчиваются. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни заявили о готовности ввести ответные меры. Негативная реакция поступает и из Японии. Эти регионы традиционно считались союзниками США, а власти на местах испытывают шок от стремительно меняющихся обстоятельств. Президент Бразилии Лула да Силва отметил, что введение новых тарифов может привести к росту инфляции в США и навредить американской экономике. Он уверен, что политика протекционизма никогда не приводила к успеху. Согласно информации, поступающей из Белого дома, 25% пошлины на автозапчасти вступят в силу не позднее 3 мая. Они затронут такие ключевые компоненты, как двигатели, трансмиссии, силовые установки и электрические системы. При этом импортёры автомобилей, произведённых в рамках соглашения USMCA, смогут сертифицировать американское запчасти, чтобы избежать налогообложения на определённые комплектующие. Эксперты уже подсчитывают возможные убытки. Согласно прогнозам Cox Automotive, если тарифы будут введены в полном объёме, это может привести к снижению производства автомобилей в Северной Америке на 20 000 единиц в день. Это соответствует падению примерно на 30%.

Удивительно, но введение пошлин получило поддержку со стороны профсоюза United Auto Workers, который представляет интересы рабочих Детройта. Представители организации верят, что новые тарифы могут вернуть тысячи рабочих мест в автомобильную промышленность США по словам президент UAW Шона Фейна, заводы увеличит производство, добавив новые смены и загрузив простаивающие мощности. Как уже было сказано выше, крупные автопроизводители придерживаются другой точки зрения. Они опасаются, что повышение цен на комплектующие и сокращение экспорта приведут к замедлению отраслевого роста и потере конкурентоспособности американского автопрома. Аналитики признают, что решение Трампа о введении 25% пошлин на автомобили и запчасти стало мощным ударом по мировой автомобильной отрасли. Если меры будут реализованы в полной мере, это неизбежно приведёт к росту цен, сокращению производства и возможным ответным санкциям со стороны других стран. Всё это знаменует новую главу экономики нашей планеты. Какими станут торговые отношения через 5 лет, покажет время. Но тот факт, что возврату к удобному для Европы и многих других крупных игроков положению уже не будет, не вызывает сомнений.