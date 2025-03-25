В настоящее время нет никаких данных о том, когда игровая приставка может поступить в продажу, ведь проект находится на начальной стадии

В настоящее время рынок игровых приставок разделён между тремя крупными игроками. Для Xbox и PlayStation основные компоненты выпускает AMD, тогда как центральный процессор и графика для Switch создаётся на базе сильно устаревшего чипа NVIDIA. Если говорить о других игроках, то можно вспомнить Steam Deck, но в данном случае речь идёт об играх, доступных на компьютерах и ноутбуках. Существуют также компактные консоли, но начинку для них делает та же AMD, а сами они работают под управлением Windows. Вычислительная мощность игровых приставок поражает воображение, а особенно важна графическая составляющая.

Эксперты отмечают, что даже самые совершенные чипы с трудом справляются с требовательными новинками, сильно ограничивая разработчиков. Не так давно вышла обновлённая PlayStation 5 Pro, потенциал которой огромен, позволяя выводить на экран картинку в разрешении 4К в максимальном качестве. Ни одна другая консоль не обладает такой мощной видеокартой, а гонка за кошельки геймеров продолжается. Поскольку Россия столкнулась с санкциями, а крупные разработчики позволили себе смешать политику и бизнес, то возникла идея создания игровой приставки собственной разработки. Идея лоббируется властями и интересна производителям электроники. На кону большие деньги, но эксперты сомневаются в способности российских компаний реализовать хотя бы часть озвученных планов.

Причина в том, что российские производители не обладают нужными технологиями, а существующие продукты сильно отстают от аналогов AMD. Кроме того, в России нет собственного производства чипов по актуальным технологическим нормам, а из-за санкций сотрудничество с той же TSMC было прервано. Отдельные эксперты уверены, что для игровой приставки будет достаточно не самого мощного чипа, но в этом случае консоль станет нишевой и станет не интересна потенциальному потребителю. Реализация проекта вызывает сомнения, но это не мешает отечественным компаниям двигаться вперёд. Как выяснилось, правительство РФ сделало заказ у компании МЦСТ на разработку процессора для отечественной игровой приставки. Напомним, речь идёт о разработчике линейки процессоров «Эльбрус». Кстати, чипы уже несколько лет не выпускаются, поскольку ранее они заказывались на фабриках TSMC.

Судя по всему, процесс запущен, ведь только одним чипом дело не ограничивается. Так, Сколковский институт науки и технологий отвечает за этапы производства приставки и должен представить всю информацию детально. В свою очередь холдинг Flups отвечает за разработку конечных характеристик консоли, а в процессе участвует несколько крупных игроков. Пока неясно, где и когда будут выпускаться различные компоненты отечественной конкурентки PlayStation. При этом Минпромторг готов дать только 50% от конечной суммы, а остальные деньги должны предоставить частные инвесторы. В настоящее время власти не озвучивали конечную сумму, которая потребуется для реализации проекта. Известно, что разработка гибридного процессора AMD с интегрированным графическим чипом нового поколения часто достигает 1 миллиард долларов, тогда как полноценная графическая архитектура обходится ещё дороже. В теории, российские компании могут взять на себя выпуск материнских плат, но без современных накопителей, оперативной памяти и много другого с места не сдвинутся. Вполне возможно, что МЦСТ рассчитывает на скорое снятие санкций. Возможно, но даже в этом случае всё непросто, ведь разработчик «Эльбруса» не имеет опыта в создании высокопроизводительных чипов для массового потребителя. Точных сроков разработки отечественной игровой приставки нет, ну а сам проект вызывает большие сомнения.

Специалисты заявляют, что нужна не только платформа, но и люди, способные под неё делать уникальный контент. Таких в России крайне мало, а значит нужны дополнительные инвестиции. Разработчиков придётся заинтересовывать, но на начальных этапах даже успешный продукт столкнётся с проблемами. Прежде чем продавать игры, нужно реализовать достаточное количество консолей. Вот только без интересных игр приставку не купят, а всё это вынуждает разработчиков аппаратной и программной частей двигаться в одном направлении. В прессе нет никаких намёков на существование отечественных разработок видеоигр, а в итоге крупный проект и большие инвестиции могут раствориться в воздухе.