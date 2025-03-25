CagriSema менее агрессивно влияет на потерю веса, но безопаснее для организма, имея меньше противопоказаний

Не секрет, что многие известные личности активно используют Оземпик и Вегови с целью контроля над весом. Оба препарата хорошо себя зарекомендовали и продаются по всему миру, позволяя оставаться стройным без изнурительных тренировок, регулярных занятий спортом и различных диет. Эти лекарства воздействуют на аппетит и уровень сахара в крови, помогая пациентам достигать значительных результатов в потере веса. Медики предупреждают, что их применение сопряжено с рядом особенностей и потенциальных рисков, таких как нарушения работы желудочно-кишечного тракта и возможные изменения в гормональном фоне. В прессе можно встретить самые различные точки зрения, но суть сводится к тому, что использование подобных средств удобно и по карману миллионам людей на нашей планете.

Последствия для организма немного пугают, но не останавливают, ну а совсем скоро в продажу поступит следующее поколение подобных медикаментов, имеющие намного меньше противопоказаний. Как стало известно, датская фармацевтическая компания Novo Nordisk объявила, что в первом квартале 2026 года она планирует подать заявку на одобрение нового препарата CagriSema. Этот препарат представляет собой инъекцию, которую нужно делать раз в неделю. Он сочетает в себе семаглутид, уже известный по Оземпику и Вегови, и новый компонент. Речь идёт об аналоге амилина кагрилинтида, действие которого пролонгируется за счёт особых химических соединений. Ожидается, что такая комбинация обеспечит лучший контроль уровня сахара в крови и более выраженное снижение веса.

Несмотря на то, что в ходе третьей фазы клинических испытаний CagriSema не достиг рекордных показателей потери веса, заявленных в ранних тестах, результаты всё же оказались впечатляющими. В среднем испытуемые потеряли 15.7% массы тела за 68 недель, тогда как в группе плацебо этот показатель составил лишь 3.1%. Таким образом, препарат успешно справился с основной задачей и получил потенциал для лечения как диабета, так и ожирения. Как уже отмечалось выше, CagriSema имеет меньше опасных последствий, что позитивно скажется на его принятии обществом. Известно, что Novo Nordisk подписала крупную сделку с китайской фармкомпанией United Biotechnology на сумму 2 миллиарда долларов. В рамках этого соглашения датская корпорация получает право лицензировать новый препарат для похудения и лечения диабета UBT251 на глобальном рынке, тогда как United Biotechnology сохраняет эксклюзивные права на реализацию в Китае, Гонконге, Макао и Тайване.

Эксперты поясняют, что UBT251 относится к категории так называемых «тройных-G» препаратов. Он одновременно воздействует на рецепторы глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (GIP) и глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), а также включает компонент, влияющий на глюкагон. Это делает его одним из самых перспективных препаратов в борьбе с ожирением и диабетом. В ходе небольших испытаний второй фазы в Китае испытуемые потеряли в среднем 15.1% веса всего за 12 недель. Теперь Novo Nordisk намерена ускорить проведение глобальных испытаний, чтобы как можно быстрее вывести препарат на мировой рынок. На первый взгляд кажется, что потеря веса небольшая, но с таким подходом можно поспорить. Особенность приёма CagriSema заключается в том, что он не требует от человека менять привычный рацион питания. Вес плавно снижается в течение длительного времени приёма, ну а это значит, что возвращаться килограммы также будут неспешно. Вегови может привести к более выраженным результатам, но после прекращения приёма вес не только возвращается, но и становится выше начальных показателей.

Что любопытно, конкуренция на рынке препаратов для похудения становится всё более активной. Основным соперником Novo Nordisk является американская компания Eli Lilly. Известно, что янки завершили третью фазу испытаний своего «тройного-G» препарата ретатрутида для лечения диабета и ожирения. Если результаты оправдают ожидания и ретатрутид окажется более эффективным, чем Mounjaro от той же Eli Lilly, датская компания рискует потерять лидерство в гонке за рынок препаратов для похудения. Тем временем в Китае регуляторы уже одобрили проведение испытаний UBT251 для лечения диабета 2-го типа, метаболически ассоциированного жирового заболевания печени и хронической болезни почек. Вице-президент Novo Nordisk по разработкам Мартин Холст Ланге отметил, что новый препарат дополнит линейку компании, предлагая пациентам ещё более широкий выбор методов лечения.

В рамках сделки United Biotechnology получит авансовый платёж в размере 200 миллионов долларов, а также потенциальные бонусные выплаты, которые могут достигнуть 1.8 миллиарда долларов, и отчисления с продаж. Кроме того, в попытке снизить популярность несанкционированных версий семаглутида в США, Novo Nordisk запустила собственную онлайн-аптеку NovoCare. Эта платформа позволит американским пациентам без медицинской страховки покупать Wegovy за 499 долларов в месяц с доставкой на дом. Требуется одобрение врача, но уже сегодня мы видим, как стремительно снижаются цены на подобные препараты. Ещё недавно месячная доза стоила 1500 долларов и выше, ну а препараты следующего поколения могут оказаться намного дешевле. Новые разработки обещают ещё более эффективные решения, а конкуренция между крупнейшими фармацевтическим компаниями усиливается, что несомненно пойдёт на пользу рядовым потребителям.