Речь идёт о сложных молекулах углерода, которые на Земле формируются в ходе распада органики

Учёные полагают, что существуют определённые маркеры, свидетельствующие о существовании жизни на той или иной планете. Поскольку наши технологии всё ещё не подходят для межзвёздных полётов, то приходиться искать признаки жизни при помощи телескопов. К процессу подключаются умные алгоритмы, и в результате дело идёт быстрее. По мнению исследователей, высоким потенциалом для обнаружения микробной жизни обладает несколько спутников Сатурна, а особое внимание приковано к Марсу. Не исключено, что глубоко под поверхностью Красной планеты протекает океан, в котором сохранились признаки жизни. Подтвердить или опровергнуть эту теорию пока невозможно, но учёные продолжают делать удивительные открытия. В настоящее время Марс изучают сразу несколько роверов, результаты работы которых поражают воображение.

Не так давно марсоход Curiosity снова удивил учёных, обнаружив на Красной планете сложные органические соединения. На этот раз речь идёт о длинных цепочках атомов углерода, найденных в породах, которые миллиарды лет назад могли быть частью местного озера. Это открытие пополняет растущий перечень свидетельств, которые помогают раскрыть тайну древней жизни на Марсе. Исследование проводилось с помощью инструмента Sample Analysis at Mars (SAM), установленного на борту Curiosity. Международная группа учёных под руководством химика-аналитика Каролин Фрейссине (CNRS, Франция) смогла подтвердить находку уже в лабораторных условиях на Земле. Предполагается, что подобные соединения формируются в результате жизнедеятельности живых организмов, что может стать важным доказательством в руках учёных.

Исследователи признают, что в некоторых случаях найденные соединения могли сформироваться в результате неорганических химических процессов. Для этого требуется уникальный набор условий, встретить которые на Марсе сегодня невозможно. В любом случае сам факт присутствия длинных атомов углерода спустя 3.7 миллиарда лет после их зарождения говорит о высокой стабильности органических молекул на поверхности Марса. Это значит, что если жизнь когда-либо существовала на этой планете, её химические следы могут сохраняться и по сей день. Учёные признают, что изучение Красной планеты только начинается, а впереди пилотируемые миссии, способные дать больше ответов на волнующие нас вопросы. В настоящее время марсоход Curiosity находится в кратере Гейла, исследуя древние осадочные породы. В ходе анализа проб, взятых из аргиллитового месторождения Камберленд, были обнаружены цепочки следующих насыщенных углеводородов: декан (C10H22), ундекан (C11H24) и додекан (C12H26). Это самые длинные углеродные цепи, зафиксированные на Марсе на сегодняшний день. Для выявления этих молекул учёные использовали газовую хроматографию и масс-спектрометрию. Специальная методика позволила избежать возгорания проб при нагреве до 850 градусов, обеспечив максимально точные результаты.

Как уже было сказано выше, не исключено, что эти углероды сформировались в результате взаимодействия минералов с углеродсодержащими соединениями. Предпочтительно и более реалистичной кажется другая гипотеза. Так, перечисленные выше молекулы могли появиться в ходе разложения более сложных органических структур, связанных с биологическими процессами. На Земле углеводороды и карбоновые кислоты встречаются повсеместно и являются неотъемлемой частью биохимии живых существ. Даже если их появление на Марсе не связано с жизнью, сама возможность их сохранения в породах миллиарды лет даёт надежду на то, что следы древней биологии всё же могут быть найдены.