Специалисты называют целый ряд факторов, каждый из которых окажет определённое влияние на ценообразование на рынке кофе

Кофе известен человечеству уже давно, но именно в последние десятилетия этот напиток приобрёл огромную популярность. Отчасти это связано с появлением множества новых рецептов и вкусов. Кроме того, всё больше людей приобретает аппараты для приготовления кофе, что позволяет не только экспериментировать, но и легко получать доступ к популярному напитку. На этом фоне растёт потребление кофейных зёрен в мире, что так или иначе влияет на ценовую политику.

Причина популярности кофе кроется не только во вкусовых качествах и разнообразии. Десятки миллионов людей выпивают утром чашечку горячего напитка для повышения бодрости. Темпы жизни становятся всё более стремительным, а без дополнительной энергии успеть за коллегами и настроиться на рабочий ритм крайне сложно. Ну а поскольку производители не поспевают за потребителями, то в последние годы цены на кофе (а особенно на сорта арабики) демонстрируют значительную волатильность. По прогнозам, в 2025 году стоимость арабики может вырасти до 40%, но это при самом неблагоприятном развитии событий.

Давайте разберёмся, какие факторы влияют на ценообразование кофе и чего ожидать в ближайшем будущем.

Ключевым фактором, определяющим цены на кофе на мировом рынке, называется климат в странах-производителях. Бразилия, являясь крупнейшим производителем кофе в мире, в последние годы сталкивается с серьёзными климатическими проблемами. С 2020 по 2021 годы экстремальная засуха и сильные морозы нанесли ущерб кофейным плантациям, что привело к снижению урожайности. В 2024 году ситуация не улучшилась: засушливые условия продолжались, что негативно сказалось на урожае. Президент бразильской ассоциации производителей кофе (ABIC) Павел Кардосу отметил, что засуха существенно снизила объёмы производства, что привело к росту цен на кофе в 2024 году. Кроме того, в августе 2024 года новая волна холода поразила кофейные регионы Бразилии, нанеся ущерб растениям, которые уже начали цвести. Эти заморозки затронули регионы, ранее пострадавшие от климатических стрессов, такие как Кампус Алтос в Минейрас-Жерайс, где фермеры сообщили о значительном снижении урожая.

Как уже было сказано выше, мировое потребление кофе продолжает расти, особенно в таких странах, как Китай, где культура потребления кофе набирает популярность. Увеличение спроса при ограниченном предложении приводит к росту цен на мировом рынке. Если раньше потребители выбирали растворимые сорта кофе, то сегодня предпочитают приобретать зёрна. Ну а это существенно влияет на потребление, ведь отходов в этом случае больше, затраты выше, а спрос продолжает увеличиваться. Геополитическая нестабильность в некоторых регионах и рост напряжённости в Красном море привели к задержкам в доставке, что ещё больше усложнило цепочки поставок кофе. Аналитики уверены, что эти и многие другие факторы будут способствовать росту цен на кофе для конечных потребителей. Согласно мнению основателя онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru, при сохранении текущих тенденций рост цен на арабику может составить от 5 до 15% к концу 2025 года.

Анастасия Колчина перечисляет основные факторы, влияние которых окажет на стоимость кофейных зёрен наибольшее влияние. Это умеренный рост мировых цен, стабильный курс рубля, отсутствие экстремальных климатических событий и многие другие. Особенно важно, что в случае неблагоприятных условий цена может увеличиться на 20–40% к концу года. Например, если в Бразилии снова начнётся засуха, либо курс рубля продемонстрирует отрицательную динамику. Согласно опросу аналитиков, средний прогноз цен на арабику на конец 2025 года составил 2.95 доллара за фунт, что на 30% ниже уровня закрытия торгов в феврале 2025 года и на 6% ниже, чем на конец 2024 года. Подобный оптимизм связан с тем, что на рынке появляются новые игроки, а погодные условия в Бразилии кажутся относительно стабильными. Аналитики пишут, что в условиях роста цен на арабику потребители могут обратить внимание на кофе сорта робуста. Робуста отличается более горьким вкусом и содержит больше кофеина по сравнению с арабикой. Кроме того, робуста менее восприимчива к климатическим изменениям и вредителям, что делает её крайне устойчивой к неблагоприятным условиям. И поскольку многие потребители уже начали переключать внимание с дорогой арабики, цены в 2024 на робусту достигли рекордных показателей. В ноябре прошлого года цена январских фьючерсов на робусту на бирже ICE поднималась до 5300 долларов за тонну, что является рекордным показателем за всю историю.

В российских магазинах цены на кофе арабика и робуста зависят от бренда, состава (чистый сорт или смесь) и объёма упаковки. Например, упаковка молотого кофе LAVAZZA Qualita Rossa (смесь арабики и робусты) 250 г стоит около 575 рублей. Упаковка кофе в зёрнах Italy Espresso Intenso (смесь арабики и робусты) 1 кг стоит примерно 1600. рублей. За упаковку кофе в зёрнах Original Arabica 1 кг придётся заплатить около 4200 рублей. Цены могут варьироваться в зависимости от производителя, места покупки и акций. В крупных сетевых магазинах можно найти выгодные предложения со скидками. Аналитики констатируют, что рост цен на кофе в 2025 году обусловлен сочетанием нескольких факторов, включая неблагоприятные климатические условия в странах-производителях, рост мирового потребления и логистические проблемы. Потребителям следует быть готовыми к возможному повышению цен на любимый напиток и рассмотреть альтернативы, такие как переход на робусту или поиск выгодных предложений в магазинах.

К сожалению, конечный потребитель никак не может оказать влияния не ценообразование. Все указанные факторы так или иначе касаются крупного бизнеса, а иногда человек и вовсе ничего не может сделать, ведь в дело вступают законы природы.